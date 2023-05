Cena akcji IWG może zyskać, gdy akcje WeWork implodują

Cena akcji WeWork (NYSE: WE) spadła do rekordowo niskiego poziomu w związku z utrzymującymi się obawami dotyczącymi firmy. Stał się groszowym towarem o wartości 805 milionów dolarów, czyli znacznie mniej niż jego rekordowy poziom wynoszący ponad 45 miliardów dolarów. Z drugiej strony cena akcji IWG ( LON: IWG ) spadła do 147 pensów, 68% poniżej najwyższego poziomu w historii, co daje jej kapitalizację rynkową na poziomie ponad 1,7 miliarda dolarów.

Wykres cen akcji IWG vs WeWork

Upadek WeWork

WeWork przeżył jeden z największych upadków na świecie. W szczytowym momencie firma była wyceniana na ponad 45 miliardów dolarów, czyli więcej niż IWG, wcześniej znany jako Regus. Obie firmy zapewniają elastyczne przestrzenie do pracy osobom fizycznym i firmom.

Biznes WeWork ma się stosunkowo dobrze. Wyniki opublikowane w tym miesiącu pokazały, że jego przychody wzrosły o 11% do 849 milionów dolarów. Wzrostowi przychodów sprzyjał zarówno wzrost liczby użytkowników, jak i mocniejsze euro i funt. Oczekuje również, że jego przychody wyniosą od 840 do 865 mln USD

Chociaż biznes WeWork ma się dobrze, jest również spalarnią gotówki. Firma spaliła miliony dolarów dzięki wypłacaniu premii rocznych i wypłatom odsetek. Jego gotówka i inwestycje krótkoterminowe spadły z ponad 287 mln USD w grudniu 2022 r. do 224 mln USD.

W tym samym czasie zobowiązania spółki wzrosły z ponad 393 mln USD do ponad 495 mln USD, podczas gdy zadłużenie długoterminowe skoczyło z 3,2 mld USD do ponad 3,57 mld USD.

Dlatego jeśli ta tendencja się utrzyma, istnieje prawdopodobieństwo, że firmie zabraknie gotówki, chyba że coś się wydarzy. Co gorsza, Softbank już zapewnił firmie to, co uważam za ostatnią deskę ratunku.

https://www.youtube.com/watch?v=X2LwIiKhczo

IWG może odnieść korzyści, gdy WeWork imploduje

IWG jest największym konkurentem WeWork. Działa w branży od wielu lat, odkąd Regus powstał w 1989 roku. Firma posiada również lokalizacje na kluczowych rynkach i relacje z niektórymi z największych firm na świecie.

Co najważniejsze, IWG ma lepszą sytuację finansową niż Regus. Jego gotówka i inwestycje krótkoterminowe wzrosły ze 105 milionów dolarów do ponad 194 milionów dolarów. Jednocześnie jego całkowite zadłużenie wynosi mniej niż 1 miliard dolarów. Najnowsze wyniki pokazały, że przychody IWG wzrosły o 25% w pierwszym kwartale do 765 milionów funtów.

Oprócz prawdopodobnego upadku WeWork, firma mogłaby skorzystać na obecnym otoczeniu makroekonomicznym. Na przykład wiele firm stosuje hybrydowy model pracy. Również upadek rynku nieruchomości komercyjnych daje spółce dobrą okazję do renegocjacji kontraktów.