Czy powinieneś „sprzedać w maju i odejść?” Oto, co mówią eksperci od kryptowalut

May 17, 2023

Ponieważ cena Bitcoina walczy o rozpęd, a branża kryptowalut wciąż zmaga się z wpływem brutalnej bessy, wielu inwestorów i handlowców zastanawia się, czy powinni „sprzedać w maju i odejść”.

Krótko mówiąc, „sprzedaj w maju” to strategia oparta na założeniu, że giełda historycznie notowała gorsze wyniki w miesiącach letnich przed zwyżkami w listopadzie i pod koniec roku. Pytanie, które zadaje wielu traderów kryptowalut, brzmi: czy to podejście działa w kryptografii.

Dwóch ekspertów z dwóch wiodących giełd kryptowalut: Gracy Chen, dyrektor zarządzająca Bitget i Robert Quartly-Janeiro, dyrektor ds. strategii w Bitrue, podzieliło się swoimi spostrzeżeniami.

Czy strategia „Sprzedaj w maju” działa w kryptowalutach?

Strategia „Sprzedaj w maju i odejdź” jest szeroko stosowana w szerszych tradycyjnych klasach aktywów, w tym w akcjach, obligacjach i towarach. W ostatnich latach zyskała również popularność wśród inwestorów na rynku kryptowalut ze względu na rosnącą popularność tego sektora i możliwość znacznych zysków lub strat.

Chen i Quartly-Janeiro zgadzają się, że strategia „Sprzedaj w maju” nie jest pewną rzeczą w kryptowalutach. Chen mówi, że branża Web3 nieustannie wprowadza innowacje, co utrudnia przewidywanie wyników rynkowych. Wyjaśniła, dlaczego:

„Profesjonalni handlowcy muszą stale śledzić najnowsze osiągnięcia w branży, aby wyprzedzić konkurencję. Technologia Web3 stale się rozwija, tworząc nowe możliwości handlowe, które można przegapić, jeśli nie są aktywnie monitorowane.”

Chen wskazuje również na perspektywę krótkoterminową jako kolejny powód, dla którego podejście „Sprzedaj w maju i odejdź” może nie działać w kryptografii. Aby to ocenić, sugeruje inwestorom porównanie dziennej historycznej zmienności Bictcoin i Nasdaq (NDX). W przypadku BTC dzienny HV historycznie oscylował wokół 60, podczas gdy indeks Nasdaq wynosił około 25.

Oznacza to, że wyższa zmienność kryptowaluty wiąże się z potencjałem wyższego zwrotu pod względem krótkoterminowych zysków handlowych w porównaniu z NDX. Dlatego eksperci uważają, że strategia „Sprzedaj w maju” może nie być tak skuteczna, jeśli chodzi o branżę Web3, dodał dyrektor Bitget.

Quartly-Janeiro dodaje, że strategia „Sprzedaj w maju i odejdź” w kryptowalutach nie ma skuteczności i „brakuje jej spójności”. Wskazuje na spostrzeżenia z danych giełdowych na temat historycznych wyników Bitcoin jako dowód na to.

Na przykład w maju 2019 r. Bitcoin kosztował około 5500 USD. Jednak w miarę jak tradycyjne rynki borykały się z problemami latem, cena BTC wzrosła o ponad 90%, aby do września przekroczyć 10 000 USD.

Kryptowaluta zyskała również między majem 2020 r. a październikiem 2020 r. Oczywiście Bitcoin spadł o 28% między majem 2018 r. a wrześniem 2018 r. (z około 9 000 USD do około 3 800 USD). Jednak między majem a listopadem 2017 r. skoczył z 1700 USD do prawie 8000 USD, co podkreśla niespójność.

Dlaczego ludzie wierzą w strategię „Sprzedaj w maju”?

Chen mówi, że dzieje się tak dlatego, że strategia ta sprawdza się na tradycyjnych rynkach od wielu lat. Rynki europejskie i amerykańskie odnotowywały w przeszłości słabsze wyniki w okresie letnim, przy spadku wolumenu obrotu, gdy inwestorzy i handlowcy pakowali się na wakacje.

Quartly-Janeiro dodaje, że strategia może spodobać się również inwestorom, którzy chcą uniknąć ryzyka zmienności rynkowej w miesiącach letnich.

Sprzedają więc swoje akcje w maju w celu reinwestowania zysków w listopadzie, kiedy rynki historycznie wykazywały lepsze wyniki. Bitrue CSO wyjaśnił, że czynniki wpływające na to zachowanie obejmują sezonowe wahania wydatków konsumenckich, zyski przedsiębiorstw i nastroje inwestorów.

Rok 2022 był brutalnym rokiem dla kryptowalut. Czy to coś zmienia?

Zarówno Chen, jak i Quartly-Janeiro twierdzą, że wydarzenia z 2022 roku niewątpliwie wpłynęły na rynek kryptowalut. Upadki LUNA, Three Arrows Capital oraz bankructwa Voyager, Celsius i FTX (przeczytaj o tym, co się stało tutaj ) nadszarpnęły zaufanie inwestorów. Wraz z gwałtownym spadkiem cen i spadkiem nastrojów wśród załamań, rynek kryptowalut stracił ponad 2 biliony dolarów kapitalizacji rynkowej.

Co to oznacza dla rynku? Chen mówi, że negatywny wpływ turbulencji spowodował, że inwestorzy instytucjonalni wycofali się z kryptowalut. W związku z tym branża prawdopodobnie pozostanie przez jakiś czas w warunkach ograniczonej płynności. Chen powiedział:

„Mimo to wielu gigantów finansowych zdecydowało się rozszerzyć swoje usługi na przestrzeń kryptowalut, co mogłoby stworzyć ścieżkę dla funduszy instytucjonalnych do ponownego wejścia na rynek kryptowalut, pod warunkiem sprzyjających warunków makroekonomicznych ”.

Według Quartly-Janeiro rok 2022 był burzliwym rokiem dla kryptowalut, ze wzlotami i upadkami, w tym kilkoma poważnymi atakami hakerskimi i zmiennością rynku.

O tym, jakie obserwacje kryptowaluty mogą wyciągnąć z wydarzeń z 2022 roku i z całego rynku, wyjaśnił:

„Po pierwsze, oczywiste jest, że przemysł kryptograficzny nie jest odizolowany od czynników makroekonomicznych, takich jak podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną, które mogą mieć znaczący wpływ na rynki kryptograficzne. Po drugie, nadmierna dźwignia finansowa może wywołać efekt domina, który wpływa na wiele instytucji i rynków. Po trzecie, chociaż zdecentralizowane finanse (DeFi) wykazały odporność, ciągłe audyty ekonomiczne i techniczne są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa środków klientów i zapobiegania naruszeniom inteligentnych umów”.

Jego zdaniem trwałość kryptowalut nie może polegać na zwykłej spekulacji cenowej; istnieje potrzeba zapewnienia, że projekty dostarczają rzeczywistą użyteczność i wartość.

Sprzedać czy hodlować?

Ostatecznie to zależy od indywidualnych inwestorów, jeśli chodzi o strategię „Sprzedaj w maju i odejdź”, stwierdzili Chen i Quartly-Janeiro. Zalecają, aby być może najlepszym rozwiązaniem dla inwestorów było przeprowadzenie własnych badań, stosując podejście, które uznają za właściwe dla swoich celów inwestycyjnych.