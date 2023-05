Docelowe zarobki za I kwartał: „wracają na właściwe tory”

Target Inc ( NYSE: TGT ) jest dziś rano na plusie po ogłoszeniu rekordowych wyników za pierwszy kwartał fiskalny.

Pro podziela swoją opinię na temat akcji Target

Akcje detaliczne wykazują tendencję wzrostową również dlatego, że firma powtórzyła swoje prognozy na cały rok. Target wzywa teraz do wzrostu sprzedaży porównywalnej o 0,7% w tym roku z 7,75 USD na akcję do 8,75 USD na akcję skorygowanego zysku na akcję.

Dla porównania, analitycy osiągnęli odpowiednio 0,6% i 8,36 USD za akcję. W programie CNBC „ Squawk Box ” Stephanie Link z Hightower powiedziała:

Było trochę pozytywów i trochę negatywów. [Ale] akcje handlują 18 razy w porównaniu do Walmart 25 razy. Myślę, że może wracają na właściwe tory. Więc jestem zadowolony.

Prognozy na drugi kwartał były jednak dalekie od szacunków. W porównaniu do najwyższego poziomu od początku roku, akcje spółki Target nadal spadają o ponad 10%.

Migawka docelowych zysków za I kwartał

Zarobił 950 milionów dolarów w porównaniu z 1,01 miliarda dolarów rok temu

Zysk na akcję również spadł z 2,16 USD do 2,05 USD

Skorygowany EPS wydrukowany po 2,05 USD zgodnie z komunikatem prasowym

Przychody wzrosły o 0,6% rok do roku do 25,32 mld USD

Konsensus wyniósł 1,77 USD na akcję przy przychodach w wysokości 25,26 mld USD

Co jeszcze było warte uwagi w druku zarobków?

Marża brutto poprawiła się o 70 punktów bazowych do 27,4% w wyniku spadku kosztów sprzedaży o 0,4%. Według Stephanie Link:

Poczynili ogromne postępy w zapasach. Kiedy masz wzrost sprzedaży i spadek zapasów, to całkiem dobra kombinacja. Marże brutto poprawiają się, ponieważ koszty frachtu znacznie spadły.

Zapasy spadły o 6,5% w ujęciu sekwencyjnym io 16,4% w porównaniu z tym samym kwartałem ubiegłego roku. Wall Street ma obecnie konsensusową ocenę „z nadwagą” dla akcji Target.