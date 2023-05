Nikkei 225 prognozuje, że słaby jen przyciąga zagranicznych inwestorów

Zwyżkowa dynamika japońskich akcji trwa nadal, ponieważ Nikkei 225 wzrósł powyżej 30 000 punktów. W 2023 r. osiągnął ponad 4 tys. punktów, ponieważ inwestorów przyciągnęła słaba lokalna waluta i odbicie gospodarcze po pandemii COVID-19.

Lepsze wyniki Nikkei 225 nie są zaskoczeniem, biorąc pod uwagę napływ zagranicznego kapitału do Japonii. Jak donosi CNBC, tylko w kwietniu zagraniczni inwestorzy kupili japońskie akcje o wartości 2,1 biliona jenów. Stanowiłoby to równowartość około 15,4 miliarda dolarów.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Co zatem skłania zagranicznych inwestorów do kupowania japońskich akcji? Dwie rzeczy mogą pomóc wyjaśnić uzasadnienie tej inwestycji.

Po pierwsze, lokalna waluta. Kurs wymiany USD/JPY wynosi obecnie około 137, a słaba waluta jest zachętą dla zagranicznych inwestorów, którzy mogą zamienić silnego dolara na lokalną walutę i kupować akcje.

Oczywiście, w ostatnich miesiącach 2022 roku kurs USD/JPY przekraczał 150 i można argumentować, że teraz, przy cenie 137, jen nie jest już tak tani. Ale jeśli myślisz, że USD/JPY wynosił 116 w lutym 2022 r., to spadek jena jest oczywisty.

Co więcej, prawdopodobnie pozostanie, ponieważ Bank Japonii nie ma zamiaru zmieniać swojej polityki kontroli krzywej dochodowości. Przynajmniej jeszcze nie, zgodnie z ich najnowszym oświadczeniem dotyczącym polityki pieniężnej.

Po drugie, stabilność gospodarcza i wzrost stanowią wielką zachętę w świecie niepewności geopolitycznej. Wydatki po COVID-19 doprowadziły do ożywienia gospodarki bardziej niż oczekiwano, a trend wygląda obiecująco.

Nikkei 225, aby zakwestionować poprzedni wzór podwójnego wierzchołka

W 2021 roku, kiedy giełda w USA osiągnęła serię rekordowych szczytów, indeks Nikkei 225 natknął się na horyzontalny opór poniżej obszaru 31 tys. Utworzył wzór podwójnego wierzchołka, odwrócony.

Odrzucenie było tak silne, że niedźwiedzi wzór utrzymywał akcję cenową przez następne lata. Byki jednak nie dały za wygraną i cały czas kupowały spadki.

Wykres Nikkei 225 od TradingView

W końcu uformował się zwyżkowy trójkąt, a rynek wybił się wyżej na początku tego roku. Biorąc pod uwagę, gdzie jest rynek, wydaje się, że jest gotowy do przełamania oporu podwójnego szczytu.

Zmierzony ruch kurczącego się trójkąta wynosi co najmniej 75% najdłuższego segmentu rzutowanego z końca trójkąta. Wynik z łatwością przekracza 31 tys., więc bardziej prawdopodobny jest wzrost indeksu Nikkei 225.