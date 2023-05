Raport: Koparka bitcoinów Bit Digital rozwija się na Islandii, akcje skaczą

Bit Digital ( NASDAQ: BTBT ), wiodąca firma wydobywająca bitcoiny, pracuje nad rozszerzeniem swojej działalności na Islandii w miarę pogarszania się sytuacji w USA.

W oświadczeniu Samir Tabar, dyrektor generalny firmy, powiedział, że sytuacja regulacyjna w USA zmusiła firmę do poszukiwania alternatyw. Powiedział, że firma nabyła już 2500 maszyn do wydobywania bitcoinów i umieściła je w Islandii. Kupił maszyny za 5 milionów dolarów. powiedział :

„To, co robiliśmy w przeszłości, to sprowadzanie maszyn do Stanów Zjednoczonych, ale teraz zamiast tego musimy patrzeć na różne jurysdykcje z powodu niestabilności. Musimy potraktować to poważnie”.