Według słynnego inwestora Jima Cramera, Nvidia Corporation (NASDAQ: NVDA) jest klasą samą w sobie, jeśli chodzi o czerpanie korzyści z szybkiego rozwoju sztucznej inteligencji.

Jim Cramer jest teraz chwalony za akcje Nvidii

Wcześniej w tym tygodniu gigant półprzewodnikowy osiągnął około 11 miliardów dolarów przychodów w bieżącym kwartale ( dowiedz się więcej ).

Dla porównania, eksperci domagali się tylko nieco ponad 7,0 miliardów dolarów. W tym celu Cramer powiedział zeszłej nocy w Mad Money :

Alphabet, Oracle, Microsoft, Amazon, Meta wszyscy rozumieją, że jeśli używasz układów Nvidia, możesz mówić w języku narodowym ChatGPT. Najlepsze jest to, że nie ma absolutnie żadnej konkurencji. To monopol geniuszu.

To radykalnie różni się od jego poglądu na akcje Nvidii we wrześniu ubiegłego roku, kiedy nazwał ją „przegranym”, jak donosił tutaj Invezz.

JPMorgan widzi wzrost akcji Nvidii do 500 USD

W niedawno opublikowanym kwartale firma Nvidia Corporation przewyższyła szacunki Street dotyczące skorygowanej marży brutto aż o 4,0%. Według Jima Cramera:

Żadna z nowych aplikacji, takich jak ChatGPT, nie może działać na starym sprzęcie. Wszystko musi zostać zmodernizowane. To 10-letni cykl aktualizacji. Dlatego główni gracze próbują kupować najpotężniejsze układy Nvidii.

Jego opinia jest zgodna z analitykiem JPMorgan, Harlanem Surem, który w tym tygodniu podniósł swoją docelową cenę akcji Nvidii do 500 USD, po silnych wskazówkach producenta chipów.

Sugeruje to wzrost o około 30% w stosunku do 170%, które NVDA już zyskało od początku roku.