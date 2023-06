Dostawy Li Auto rosną w miarę spadku sprzedaży Xpeng i Nio

Li Auto (NYSE: LI), gigantyczny chiński pojazd elektryczny firma, pracuje na pełnych obrotach, nawet gdy popyt na jej produkty gwałtownie rośnie. Firma sprzedała w maju ponad 28 000 sztuk, co stanowi duży wzrost w porównaniu z 25 tysiącami, które sprzedała w poprzednim miesiącu. Było to również o 146% wyższe niż to, co firma dostarczyła w tym samym miesiącu w 2022 roku.

W rezultacie finanse spółki radziły sobie znacznie lepiej niż oczekiwano. Jej sprzedaż brutto po raz pierwszy w historii przekroczyła 10 miliardów RMB. Spółka zwiększyła również liczbę placówek detalicznych do 314 sklepów w 124 miastach. Prezes powiedział :

„Pełna modernizacja naszych procesów organizacyjnych kompleksowo wzmocniła nasze możliwości operacyjne, poprawiając zarówno jakość operacyjną, jak i efektywność w spirali wzrostu”.

Te dobre wyniki wyjaśniają, dlaczego cena akcji Li Auto odbiega od cen innych spółek. Cena akcji Li Auto wzrosła o ponad 131% od najniższego poziomu w 2022 roku.

Tymczasem Nio, jedna z najbardziej znanych chińskich firm EV, poinformowała, że w marcu jej dostawy wyniosły 6155 sztuk. Dostawy te były o około 8% niższe od tego, co firma dostarczyła w poprzednim miesiącu. Było to około 12% w stosunku do tego, co sprzedano w 2022 r., co oznacza, że nie jest to już akcja wzrostowa. Jak pisałem tutaj , istnieje prawdopodobieństwo, że akcje Nio mogą nadal spadać.

Xpeng dostarczył w maju 7506 pojazdów, co oznacza wzrost o 6% w stosunku do marca. Dostawy te były o około 26% niższe niż te, które sprzedał w 2022 r. Ten powolny wzrost wyjaśnia, dlaczego cena akcji XPEV spadła o ponad 66% w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

