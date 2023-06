Prognoza cen akcji Nvidii: Oto dlaczego nigdy nie kupiłbym NVDA

Kurs akcji Nvidii (NASDAQ: NVDA) zwariował, jak przewidziałem w mojej zapowiedzi zysków firmy. Akcje wzrosły do rekordowego poziomu 420,40 USD, co dało jej kapitalizację rynkową w wysokości ponad 1 biliona USD. Oznacza to również, że zapasy wzrosły ponad dwukrotnie w ciągu ostatnich 12 miesięcy i skoczyły o ponad 10 000% w ciągu ostatniej dekady.

Krótcy sprzedawcy Nvidii zostali spaleni przez lata, ponieważ akcje poszły w parabolę. Dlatego nadal nie zaleca się krótkiej sprzedaży firmy. Po pierwsze, większość analityków z Wall Street jest optymistycznie nastawiona do akcji. Według SeekingAlpha, analitycy z Wall Street mają średnią ocenę 4,4, co oznacza, że są optymistycznie nastawieni do spółki. A byczy rating wciąż rośnie. Oto kilka powodów, dla których nie kupuję akcji Nvidii .

Nvidia jest mocno przeceniona

Uważam, że Nvidia jest jedną z najbardziej przewartościowanych akcji na rynku. Obecnie kapitalizacja rynkowa wynosi ponad 1 bilion dolarów. W przypadku takiej firmy można oczekiwać miliardów dolarów przychodów i zysków. Niestety tak nie jest.

Przychody Nvidii w 2022 roku wyniosły 26,9 miliarda dolarów, kilka punktów powyżej 29,91 miliarda dolarów z poprzedniego roku. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy przychody firmy wyniosły 25,87 miliardów dolarów. Chociaż to dużo pieniędzy, widzimy, że przychody Nvidii nie rosną tak szybko.

Jednocześnie zyski spółki nie uzasadniają obecnej wyceny. Roczny zysk netto Nvidii osiągnął szczytowy poziom ponad 9 miliardów dolarów podczas pandemii. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy zysk firmy wyniósł ponad 4,7 miliarda dolarów.

Dlatego te liczby oznaczają, że Nvidia notuje 212-krotność zysku z 2022 roku. Innymi słowy, jeśli wydałeś 1 bilion dolarów na przejęcie firmy, osiągnięcie progu rentowności zajmie Ci 212 lat.

Rozwój Nvidii nie uzasadnia tej wyceny

Tymczasem, podczas gdy inwestorzy nadal są optymistami co do ceny akcji Nvidii, ich prognozy dotyczące przychodów i zysków firmy nie uzasadniają wyceny. Analitycy uważają, że przychody Nvidii wyniosą 113 miliardów dolarów w 2030 roku. Innymi słowy, firma ma mnożnik PE w 2030 roku przekraczający 10x, co nie jest tanie.

Ta wysoka wycena wynika głównie z tego, że Nvidia to historia. Chociaż wzrost przychodów nie wspiera wyceny, firma stworzyła opowieść o przyszłości. Teraz stał się największym beneficjentem sztucznej inteligencji dzięki swoim GPU.

Chociaż sztuczna inteligencja jest głównym przemysłem, nie sądzę, aby doprowadziła do dużego popytu na procesory graficzne i inne półprzewodniki. Pamiętaj, że kilka lat temu wielu inwestorów kupiło akcje Nvidii ze względu na jej udział w rynku wydobywania bitcoinów .

Wspomnienia Cisco

Innym powodem, dla którego nie inwestuję w Nvidię, są wspomnienia Cisco. W szczytowym okresie bańki internetowej Cisco była największą firmą na świecie, z kapitalizacją rynkową na poziomie 536 miliardów dolarów. W tamtym czasie myślano, że Cisco zdominuje branżę sieciową, która miała rozkwitnąć w erze kropek.

Stało się odwrotnie i cena akcji Cisco spadła. Dzisiejszy biznes sieciowy Cisco stanął w obliczu silnej konkurencji, a firma nigdy się nie podniosła.

Wierzę, że Nvidia będzie świadkiem erozji udziału w rynku w nadchodzących latach. Większość tej konkurencji będzie pochodzić od AMD, którego procesory graficzne Radeon zdobywają pewien udział w rynku. Dlatego uważam, że w nadchodzących latach udział firmy w rynku będzie zagrożony.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI