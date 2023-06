Dyrektor generalny DocuSign o wynikach za I kwartał: „jesteśmy dobrze przygotowani na przyszłość”

DocuSign Inc (NASDAQ: DOCU) odnotował wzrost o 10% w rozszerzonym obrocie w czwartek po odnotowaniu rekordowych wyników za pierwszy kwartał finansowy.

DocuSign zaopatrz się w solidne wskazówki

Inwestorzy nagradzają akcje również dlatego, że zarząd wydał optymistyczne prognozy na przyszłość. DocuSign żąda obecnie od 2,71 do 2,73 miliarda dolarów przychodów w tym roku, w tym do 679 milionów dolarów, jakich oczekuje w drugim kwartale.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Dla porównania, analitycy osiągnęli 667,7 mln USD za kwartał i 2,7 mld USD za rok. CEO Allan Thygesen powiedział w komunikacie prasowym :

Jestem zachęcony naszymi postępami w umożliwianiu inteligentniejszych, łatwiejszych i godnych zaufania umów. Kontynuując realizację naszej strategii i wykorzystując naszą przewagę konkurencyjną, zwłaszcza w zakresie sztucznej inteligencji, DocuSign ma dobrą pozycję na przyszłość.

W ciągu roku akcje DocuSign wzrosły o prawie 20%.

Godne uwagi liczby w druku zysków DocuSign za I kwartał

Zarobił 539 000 USD i wyszedł na zero w przeliczeniu na jedną akcję

Rok temu miał stratę w wysokości 27,3 mln USD (14 centów na akcję)

Skorygowany EPS prawie się podwoił do 72 centów na akcję

Przychody wzrosły o 12% rok do roku do 661,4 mln USD

Konsensus wyniósł 56 centów za akcję przy przychodach w wysokości 641,7 mln USD

DocuSign mianuje dyrektora AMEX do zarządu

W czwartek DocuSign powołał również Annę Marrs do swojego zarządu. Marrs pełnił funkcję wykonawczą w American Express. Zdaniem Mary Agnes „Maggie” Wilderotter – Prezesa Zarządu:

Anna wnosi do naszego zarządu nieocenioną wiedzę. Jej doświadczenie w kierownictwie wyższego szczebla w kierowaniu globalnymi instytucjami finansowymi wzbogaci nasze dyskusje w zarządach i proces podejmowania strategicznych decyzji.

Na początku tego roku firma e-Signature zapowiedziała, że zmniejszy zatrudnienie o około 10% (dowiedz się więcej). Wall Street ma obecnie konsensusową rekomendację „trzymaj” dla akcji DocuSign.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI