W ciągu ostatnich kilku miesięcy byliśmy świadkami nieustającej aktywności w świecie sztucznej inteligencji (AI). W miarę jak ewolucja technologiczna kryptowalut wiąże się ze sztuczną inteligencją, zainteresowanie projektami wykorzystującymi AI, Big Data i blockchain gwałtownie wzrosło.

Jednym z nowych projektów, który ma zostać uruchomiony i cieszy się ogromnym zainteresowaniem, jest AltSignals, platforma sygnałów transakcyjnych, która może zrewolucjonizować branżę handlową dzięki nowej platformie opartej na sztucznej inteligencji i tokenowi kryptowalutowemu.

Sztuczna inteligencja szturmem zdobywa świat – także rynek kryptowalut

Jak stwierdzili w ostatnich tygodniach różni eksperci, sztuczna inteligencja i kryptowaluty dynamicznie się przeplatają. Wśród tego wzrostu jest pojawienie się projektów kryptowalutowych zbudowanych wokół integracji w łańcuchu możliwości, takich jak uczenie maszynowe i przetwarzanie języka naturalnego.

ChatGPT od OpenAI zapoczątkował obecną falę inwestycji w sztuczną inteligencję przez gigantów technologicznych, takich jak Microsoft i Google. W miarę jak codzienni użytkownicy wykorzystują innowacyjne przypadki użycia, podekscytowanie zwraca się ku temu, co firmy i projekty oferują pod względem możliwości inwestycyjnych.

Wraz z najnowszymi nagłówkami dotyczącymi giganta produkującego chipy, Nvidii, to, co już było fascynującą narracją, staje się jeszcze bardziej atrakcyjne dla inwestorów. Sztuczna inteligencja i kryptowaluty to połączenie, w którym znaczące projekty kryptowalutowe, takie jak The Graph, Render, Akash i SingularityNET, osiągają dobre wyniki w obliczu obecnych przeciwności regulacyjnych.

AltSignals, nowy projekt kryptowalutowy AI oparty na udanym modelu biznesowym i społeczności, może odzwierciedlać lub nawet przewyższać niektóre z projektów wyróżnionych w tym artykule.

Czym jest AltSignals?

AltSignals pojawił się na rynku w 2017 roku, oferując platformę sygnałów transakcyjnych, która umożliwiła inwestorom wykorzystanie danych rynkowych i analiz do zawierania zyskownych transakcji. Rozwój platformy sprawił, że zwiększyła ona swoje wskaźniki handlowe poza kryptowaluty, aby uwzględnić inne rynki finansowe, takie jak forex, akcje i kontrakty CFD.

Sygnały te są generowane przy użyciu zastrzeżonego algorytmu handlowego AltAlgo, który wykorzystuje zautomatyzowane technologie do filtrowania wskaźników fundamentalnych i technicznych. Analiza najnowszych trendów i strategii jest następnie przekazywana inwestorom w postaci sygnałów i alertów dotyczących potencjalnie zyskownych transakcji.

Zdaniem firmy, AltAlgo Indicator odniósł duży sukces, dzięki czemu społeczność rozrosła się do ponad 50,000 użytkowników. Obecnie jednak platforma chce wykorzystać algorytm i ulepszyć go za pomocą nowej warstwy opartej na sztucznej inteligencji.

ActualizeAI to właśnie ta nowa warstwa AI. Jest to wewnętrzny projekt, który wykorzysta możliwości sztucznej inteligencji do ulepszenia algorytmu handlowego. Algorytm AI będzie przeszukiwał rozległe dane blockchain, wiadomości i analizy, aby zapewnić wgląd w handel i sygnały dla atrakcyjnych możliwości.

Czy warto kupić token AltSignals (ASI)?

Obecnie w przedsprzedaży zainteresowanie inwestorów w dużej mierze wynika z faktu, że jest to projekt, który wnosi to, co najlepsze w sztucznej inteligencji do kryptowalut i z korzyścią dla jego użytkowników.

Dzięki zestawowi narzędzi AI, w tym uczeniu maszynowemu i NLP, ActualizeAI będzie oferować jeszcze dokładniejsze sygnały transakcyjne. Jednak to, co przyciąga dziś większą uwagę do AltSignals, to zbliżająca się premiera tokena.

ActualizeAI będzie bowiem zasilane nową kryptowalutą o nazwie ASI. Posiadacze tokena ASI będą mieli wyłączny dostęp członkowski do nowej platformy i będą mogli cieszyć się mnóstwem innych korzyści, w tym zdobywaniem nagród za udział w rozwoju ekosystemu i stakingu. Posiadacze będą mieli również udziały w firmie, gdy jej DAO zostanie uruchomione pod koniec roku.

Dodatkową korzyścią może być fakt, że kryptowaluta ASI jest nadal w przedsprzedaży i może być świetną inwestycją dla wczesnych inwestorów. Podczas gdy popyt sprawił, że AltSignals zebrał prawie 1 milion dolarów na obecnym etapie, cena tokena wynosząca 0,015 USD jest nadal dyskontem w porównaniu do ostatecznej ceny przedsprzedażowej wynoszącej 0,02274 USD.

Oznacza to, że inwestowanie w ASI nie tylko daje szansę na bycie częścią ekscytującego projektu kryptowalutowego, ale także może być napędzane sukcesem integracji sztucznej inteligencji. Oczekuje się, że token wejdzie na rynek wtórny w trzecim kwartale 2023 roku. Plan działania obejmuje również notowania na Uniswap i głównych giełdach CEX.