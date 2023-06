Charles jest reporterem dla Invezz. Posiada tytuł inżyniera mechatronicznego, ale zaintrygował go fascynujący świat kryptowalut i blockchain. Napisał wiele… czytaj więcej

Rosnący popyt na chipy sztucznej inteligencji (AI), cytowany w raporcie Nvidii pod koniec maja, pobudził wzrost kryptowalut opartych na AI. Ogólna zwyżka S&P 500 i Nasdaq Composite napędzana przez Nvidia Corporation (NASDAQ: NVDA) w ciągu ostatnich dwóch tygodni zapewniła poprawę nastrojów wśród kryptowalut opartych na AI i Big Data.

Podczas gdy starsze projekty, takie jak SingularityNET (AGIX), The Graph (GRT), Fetch.ai (FET), Injective (INJ) i Artificial Liquid Intelligence (ALI) ucierpiały w wyniku trwającego ataku amerykańskiej SEC na kryptowaluty, nowe projekty kryptowalutowe oparte na AI pozostały w dużej mierze nienaruszone. Cały rynek kryptowalutowy odczuwa obecnie skutki pozwów SEC przeciwko Binance i Coinbase.

Korelacja między boomem na kryptowaluty AI a popytem na chipy

Odpowiadające projektom AI opartym na blockchainie tokeny określane są mianem kryptowalut AI. Przykładowo, Fetch.ai dąży do opracowania ram dla “inteligentnych, autonomicznych usług” w transporcie, finansach i innych obszarach. Cortex aspiruje do bycia “pierwszym zdecentralizowanym komputerem na świecie zdolnym do uruchamiania AI i dApps opartych na AI na blockchainie”.

Wzrost indeksów S&P 500 i Nasdaq Composite, któremu przewodziła Nvidia po opublikowaniu 24 maja zdumiewających prognoz sprzedaży i popytu na możliwości sztucznej inteligencji, dał inwestorom kryptowalutowym więcej pewności siebie. Oczekiwania analityków dotyczące prognozowanej sprzedaży w drugim kwartale roku fiskalnego 2024 zostały przekroczone o ponad 50%.

Niektórzy uczestnicy rynku w określonym sektorze branży technologicznej od dawna uważają, że technologia blockchain może pomóc dzikiemu zachodowi sztucznej inteligencji i być może działać jako pozytywny katalizator dla rynku kryptowalut jako całości. W szczególności, wykorzystując swoją zdolność do skalowania wdrażania rozwiązań w zakresie tożsamości cyfrowej, technologia blockchain może być w stanie pomóc, gdy sztuczna inteligencja stanie się bardziej inteligentna i lepsza w manipulowaniu tożsamościami ludzi w internecie.

I chociaż wielu uważa, że obie technologie są jeszcze w powijakach, w ciągu ostatnich kilku miesięcy nastąpił gwałtowny wzrost liczby projektów kryptowalut opartych na sztucznej inteligencji, z których najnowszym jest AltSignals.io, którego natywny token ASI jest obecnie w przedsprzedaży.

Czym jest AltSignals.io?

Od 2017 roku AltSignals pomaga traderom na rynkach finansowych w zarabianiu na zmianach cen poprzez opracowywanie wskaźników technicznych opartych na algorytmach i oferowanie sygnałów transakcyjnych. Przed dodaniem sygnałów transakcyjnych dla kontraktów CFD, akcji i forex, platforma zaczynała od wysyłania sygnałów do handlu kryptowalutami.

Obecnie AltSignals oferuje analizę fundamentalną i techniczną, coaching i pomoc klientom w zawieraniu transakcji i zarabianiu na nich. Do generowania sygnałów transakcyjnych wykorzystuje wskaźnik techniczny o nazwie AltAlgo Indicator.

Wskaźnik AltAlgo identyfikuje obecnie możliwości handlowe przy użyciu różnych strategii handlowych i wskaźników technicznych oraz powiadamia użytkowników AltSignals, gdy pojawi się obiecująca okazja handlowa.

AltSignals opracowuje obecnie algorytm oparty na sztucznej inteligencji w ramach swoich wysiłków na rzecz wykorzystania technologii AI w celu zwiększenia skuteczności swoich usług. Algorytm AI wykorzysta wskaźnik AltAlgo, najlepiej działający algorytm, do zbudowania pakietu produktów AI, którego jednym z elementów jest ActualizeAI zasilany przez kryptowalutę ASI.

Głównym celem kryptowaluty ASI jest pełnienie roli klucza członkowskiego do ekosystemu AltSignals AI. Posiadacze ASI będą mieli dostęp do ekosystemu i doświadczą nowego algorytmu sztucznej inteligencji “ActualizeAI”, który jest opracowywany wewnętrznie przez zespół AltSignals.

Przewiduje się, że cena tokena ASI wzrośnie do 0,02274 USD do czasu zakończenia przedsprzedaży z obecnej ceny 0,01200 USD, co jest dobrą propozycją dla wczesnych inwestorów.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI