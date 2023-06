Perspektywy stóp procentowych w drugiej połowie 2023 r.: Polityka Fed i jej nieodłączne sprzeczności

Ponieważ ogłoszenie FOMC zaplanowano na 14 czerwca, rynki w dużej mierze oczekują, że Jay Powell utrzyma status quo.

Główny strateg rynkowy firmy Jeffries, David Zervos, uważa, że

…pominięcie ma dużo sensu…(a) dużo sukcesów w dezinflacji…Myślę, że oni (Fed) mogą spać spokojnie i jeśli zajdzie taka potrzeba, mogą zrobić kolejne 25 (bps) na kolejnym spotkaniu…Myślę, że mogą to zrobić że i myślę, że zachowają całą wiarygodność…

Pomimo wszystkich optymistycznych wiadomości, dylemat Fed jest taki sam jak zawsze.

Jego podwójny mandat wymaga zrównoważenia pełnego zatrudnienia i stabilności cen.

Aby utrzymać pełne zatrudnienie i stabilność finansową, decydenci pieniężni będą zazwyczaj chcieli luźniejszej polityki pieniężnej.

Z drugiej strony stabilność cen (zarządzanie inflacją) wymaga zaostrzenia polityki.

Jednak według danych CME FedWatch z 12 czerwca istnieje tylko 26,2% szans, że stopy wzrosną do 5,25% – 5,50%.

Jednak Eric Rosengren, prezes Boston Fed w latach 2007-2021, argumentował :

Żaden model nie powie, że podniesienie stóp procentowych w czerwcu, a nie we wrześniu, będzie miało ogromny wpływ na ścieżkę inflacji…

Prawda jest taka, że uzasadnienie czerwcowej przerwy tylko po to, by (być może) kontynuować na kolejnym spotkaniu, może nie być idealne.

Może to jednak wskazywać, że Fed jest bardzo zaniepokojony nadmiernym zacieśnieniem, portfele mogą być znacznie słabsze niż wcześniej przewidywano, a rynek pracy może być w pewnym stopniu napięty.

Dane o inflacji

W celu ograniczenia inflacji, która była najwyższa od czterech dekad, Rezerwa Federalna zacieśniła podstawowe stopy procentowe w niemal bezprecedensowym tempie.

Inflacja rzeczywiście znacznie spadła, odkąd Fed rozpoczął swój cykl polityki, a wskaźnik CPI spadł w jednym z najszybszych wskaźników w epoce powojennej.

Podczas posiedzenia Fed zostaną opublikowane dane o CPI, bazowym CPI, PPI, bazowym PPI oraz najnowsze dane czołowego indeksu optymizmu biznesowego.

Będą one miały wpływ na decyzję Fed, zwłaszcza jeśli będą dalekie od ich szacunków branżowych.

PCE, preferowana miara inflacji Rezerwy Federalnej, również znacznie spadła w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Nadal jednak utrzymuje się on znacznie powyżej celu Fed na poziomie 2%, a przy niektórych wskaźnikach ekonomicznych zaczynających wykazywać napięcie, jest mało prawdopodobne, aby udało się to osiągnąć bez wyrządzania szkód gospodarce.

Własne prognozy Fed umieszczają ten harmonogram pod koniec 2024 r., podczas gdy przewiduje się, że 2023 r. zakończy się PCE na poziomie 3,3%.

Biorąc pod uwagę podwyższone PCE w pierwszych czterech miesiącach 2023 r., wydaje się to trudne do osiągnięcia bez dodatkowego zaostrzenia lub pojawienia się silnego (ale prawdopodobnie szkodliwego) efektu opóźnienia.

W tym miejscu ujawnia się sprzeczność mandatu Fed.

Potencjalnie konieczne są dalsze podwyżki stóp procentowych, aby spowolnić uporczywą inflację, podczas gdy dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej może spowodować znaczną niestabilność finansową, bezrobocie i ponowne zawirowania w sektorze bankowym.

Rynek pracy

Niedawno opublikowane NFP (liczby płac poza rolnictwem) i dane dotyczące sytuacji na rynku pracy spotkały się z radością, ponieważ listy płac w wysokości 339 tys. w maju 2023 r. przekroczyły oczekiwania branży na poziomie 190 tys.

Oznaczało to rekordowy 14. miesiąc z rzędu, w którym oczekiwania branży spadły poniżej opublikowanej liczby.

Co zaskakujące, nastąpiło to w najostrzejszym okresie zacieśniania polityki pieniężnej w niedawnej pamięci, co tylko zwiększyło optymizm rynkowy.

Ale czy taka interpretacja jest w pełni uzasadniona?

Oto kilka wskazówek, które należy wziąć pod uwagę w związku z najnowszym raportem BLS dotyczącym sytuacji w zakresie zatrudnienia:

Dane KPK pochodzą z badania zakładów, natomiast dane dotyczące zatrudnienia pochodzą z badania gospodarstw domowych.

Podczas gdy dane NFP wzrosły o 339 tys., dane dotyczące zatrudnienia spadły o 310 tys.

Stopa bezrobocia wzrosła z historycznie niskiego poziomu 3,4% do 3,7%.

Dane NFP są podatne na podwójne liczenie, ponieważ pojedyncza osoba wykonująca wiele zawodów będzie liczona jako odrębne stanowiska w ankiecie. Możliwe, że więcej pracowników szuka możliwości uzupełnienia swoich dochodów dodatkową pracą.

Osoby, które przepracowały więcej niż jedną godzinę w tygodniu objętym badaniem gospodarstw domowych, będą liczone jako zatrudnione.

W rezultacie mogą sztucznie zawyżać wskaźniki zatrudnienia i płac, jednocześnie ograniczając stopę bezrobocia.

Poza przeciwnymi wskazaniami, które mogą przynieść KPK i dane dotyczące zatrudnienia, wzrost stopy bezrobocia nie odpowiada niezmienionej stopie aktywności zawodowej ani nie wydaje się odzwierciedlać wysokiej koncentracji zwolnień w sektorze technologicznym.

Ponadto liczby były i są stale korygowane w znacznych ilościach, co budzi wątpliwości co do wiarygodności liczb.

Wzrost płac o 0,3% m/m ponownie spadł poniżej oczekiwań, nie dopasowując się do widocznej kondycji rynku pracy.

W rezultacie decydenci Fed mogą zacząć wątpić w stopień zaufania, jaki okazują na rynku pracy, zwłaszcza w obliczu kumulacji 5% podwyżek stóp procentowych, które jeszcze nie przebiły się przez gospodarkę.

Zainteresowani czytelnicy mogą znaleźć więcej informacji na temat raportu JOLTs i raportu „BLS Wonderland” tutaj.

Wynagrodzenie

Mądrość ekonomiczna sugeruje, że aby utrzymać inflację na poziomie 2%, wzrost płac powinien spaść do 3,0% – 3,5%, co oznacza, że wskaźnik ten ma jeszcze wiele do zrobienia.

Jeśli raport o zatrudnieniu jest tak solidny, jak wielu twierdzi, to tylko utrudni pracę Fed, podczas gdy inflacja pozostanie bardziej uparta.

Ponownie, Fed musiałby prawdopodobnie polegać na wyższych stopach procentowych lub nieznanym wpływie skumulowanych opóźnień monetarnych.

Zainteresowani czytelnicy mogą przeczytać o poglądach Danielle DiMartino Booth na temat opóźnień tutaj.

Warunki bankowe

W artykule z marca 2023 r., zatytułowanym „6 kluczowych sygnałów rosnącego napięcia finansowego w systemie bankowym Stanów Zjednoczonych”, omówiłem niektóre z głównych problemów, z którymi musiały się wówczas zmierzyć amerykańskie banki.

Na szczęście obawy przed powszechnym zarażeniem na razie ucichły.

To powiedziawszy, wiele kryzysów wstrząsnęło systemem finansowym, wywołując trzy z czterech największych upadłości banków w historii amerykańskiej bankowości.

Z-OIS

Spread FRA-OIS jest wskaźnikiem kondycji rynku pożyczek międzybankowych.

Im mniejszy spread, tym większe zaufanie banków do siebie.

Wskaźnik ten przedstawia dość optymistyczny obraz ze spreadem spadającym do 28,1 na dzień 9 czerwca 2023 r., znacznie niższym niż prawie 60, jaki osiągnął w połowie marca.

Jednak najważniejsze badanie opinii Starszego Oficera ds. Kredytów opublikowane przez Rezerwę Federalną pokazuje, że warunki udzielania pożyczek uległy zaostrzeniu w I kwartale w następstwie agresywnej polityki monetarnej Fed.

Poza tym, że jest potencjalną przyczyną osłabienia portfeli kredytowych, raport zauważa,

Jeśli chodzi o kredyty dla przedsiębiorstw, respondenci ankiety zgłosili, ogólnie rzecz biorąc, zaostrzenie standardów i słabszy popyt na kredyty komercyjne i przemysłowe (C&I) dla dużych i średnich firm oraz małych firm w pierwszym kwartale. Tymczasem banki zgłosiły zaostrzenie standardów i słabszy popyt na wszystkie kategorie kredytów na nieruchomości komercyjne (CRE).

Oczekuje się, że akcja kredytowa będzie nadal zaostrzana w 2023 r., a banki podają,

…mniej korzystne lub bardziej niepewne perspektywy gospodarcze, zmniejszona tolerancja na ryzyko, pogorszenie wartości zabezpieczeń oraz obawy dotyczące kosztów finansowania i płynności banków.

W I kwartale 2023 r. większość ankietowanych instytucji finansowych zaostrzyła praktyki kredytowe i pobierała wyższe premie za kredyty obarczone większym ryzykiem, co może skutkować wysychaniem kapitału jeszcze w tym roku.

Wiatry w głowę CRE

Kredyty na nieruchomości komercyjne stanowią szczególnie wrażliwy segment.

Trepp, dostawca danych, spostrzeżeń i rozwiązań technologicznych dla rynków finansowania strukturalnego, nieruchomości komercyjnych i bankowości, szacuje, że w 2023 r. zapadną pożyczki o wartości 448 mld USD, co stanowi podzbiór łącznej kwoty 2,56 bln USD zapadającej w latach 2023-2027.

Poniższy wykres przedstawia reakcję pożyczkodawców na pogarszające się projekty CRE wrażliwe na zmiany stóp procentowych w pierwszym kwartale roku.

Okaże się, jak duże pole manewru będą miały banki, aby udzielać tych pożyczek, i ilu pożyczkobiorców będzie w stanie refinansować przy tak wysokich stopach procentowych.

W niedawnym wywiadzie Gerald Celente, konsultant biznesowy i wydawca Raportu TRENDY, skomentował :

Wracając do budynków komercyjnych, teraz ludzie w domu miesiąc po miesiącu mówią sobie… Wstaję o piątej rano, żeby jechać półtorej godziny i półtorej godziny w jedną stronę. już tego nie robię. Mógłbym pracować z domu. Jestem właścicielem powiedzmy… powierzchni biurowej. Mam 12 pięter… zostań w domu dwa dni w tygodniu. Nie potrzebuję 12 pięter. Potrzebuję tylko trzech. Ograniczę wydatki. Teraz wszystkie firmy, które były uzależnione od osób dojeżdżających do pracy… (zaczną) widzieć niewywiązywanie się z długów. Małe firmy, średnie firmy i duży sektor nieruchomości… Nie mogę spłacić kredytu hipotecznego. Są to pożyczki płynne, więc teraz stopy procentowe wzrosły, a teraz muszę płacić więcej za pożyczkę i mam mniej najemców.

W każdym razie, przy wysokich stopach procentowych, sektor ten prawdopodobnie wywrze znaczną presję recesyjną na gospodarkę.

W artykule WSJ Nick Timiraos napisał :

Organy regulacyjne Fed uważnie obserwują od 20 do 30 instytucji, które uważają za bardziej narażone na skutki wiosennych zawirowań bankowych. Analitycy obawiają się, że w miarę zwalniania gospodarki i wzrostu liczby niewypłacalności może spaść więcej butów.

Cytuje byłego prezesa Dallas Fed Roberta Kaplana,

…nadal będziesz mieć upadki (bankowe i instytucjonalne)… Nadal będziesz musiał połączyć kilka z nich.

Słabsi konsumenci i niższy wzrost

Miesięczna sprzedaż detaliczna nie nadążała za prognozami.

W związku z obawami, że poduszka finansowa, którą zapewniono amerykańskim gospodarstwom domowym w czasie pandemii, może być bliska wyczerpania, w nadchodzących miesiącach możemy spodziewać się osłabienia konsumenta.

Source: Investing.com

Bardziej niepokojące są historyczne maksima zadłużenia kart kredytowych, które sięgają 980 miliardów dolarów.

Spłata stanie się jeszcze trudniejsza, biorąc pod uwagę wysokie stopy procentowe, co prawdopodobnie jeszcze bardziej osłabi konsumpcję i wzrost.

Fed prognozuje medianę PKB na 0,4% w 2023 roku i 1,2% w 2024 roku.

Jednak niedawny raport Banku Światowego przewiduje, że wzrost spowolni do 0,8% w 2024 r., ponownie ze względu na trwały wpływ wysoce agresywnej polityki pieniężnej.

Niejednoznaczność twardego lądowania

Chociaż obecnie stosunkowo rzadko się o tym mówi, pytanie o twarde lądowanie pozostaje bez odpowiedzi i może nadal rozgrywać się bez większego ostrzeżenia.

Osiągnięcie obu celów Fed bez wywołania recesji wydaje się mało prawdopodobne, ponieważ PCE wciąż jest daleko od poziomu 2%.

Jednocześnie badanie zatrudnienia i sektor bankowy zaczęły wykazywać oznaki słabości.

Dalsze podwyżki mogą zaszkodzić i tak już spowalniającym czynnikom wzrostu, co z kolei miałoby negatywny wpływ na miejsca pracy.

Czy narracja o decyzji Fed o pominięciu podwyżki stóp procentowych w czerwcu 2023 r. może być przyznaniem się właśnie do tej słabości?

Stanley Druckenmiller na przykład spodziewa się, że sytuacja się pogorszy, aw maju prognozował, że stopa bezrobocia spadnie poniżej 5 proc., zyski przedsiębiorstw spadną o co najmniej 20 proc., a liczba bankructw wzrośnie.

W podobnym duchu Celente dodał:

Krach bankowy właśnie się rozpoczął. Krach bankowy właśnie się rozpoczął. Uderzy w małe i średnie firmy. Pod koniec tego roku pojawią się biliony dolarów długu, które nie będą w stanie go spłacić.

Jak wspomniano wcześniej, jednym z kluczowych czynników, które mogą mieć na to wpływ, jest kwestia opóźnień monetarnych, które jeszcze nie przebiły się przez gospodarkę i mogą potencjalnie skutkować nieprzewidzianym spadkiem aktywności gospodarczej i zaostrzeniem akcji kredytowej.

Końcowe przemyślenia

Fed nie może ryzykować ponownego wzrostu inflacji.

Jeśli zostanie podjęta decyzja o pominięciu czerwcowej podwyżki stóp procentowych, może to odzwierciedlać nowe obawy Fed dotyczące rynków pracy, stanu akcji kredytowej lub presji opóźnień monetarnych.

Chociaż oczekuje się, że stopy procentowe ustabilizują się lub nawet wzrosną o kolejne 25-50 punktów bazowych w tym roku, trajektoria Fed stanie się jaśniejsza dopiero po uzyskaniu konsensusu w kwestii twardego lądowania.

Gwałtowne i nieoczekiwane zmiany danych o inflacji i zatrudnieniu w tym roku mogą nadal zmusić Fed do zachowania opcji obniżki stóp.

Timiraos argumentował,

Urzędnicy Fed nie uważają, że kryzys jest nieuchronny… Ale obecni i byli bankierzy centralni twierdzą, że jeśli napięcia się pogorszą, Fed będzie musiał stawić czoła trudniejszemu kompromisowi.

