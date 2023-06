Podwyższona inflacja żywności jest plagą w pogrążonych w recesji Niemczech

Ostateczny CPI r/r za maj 2023 r. pozostał na niezmienionym poziomie 6,1% i był zgodny z prognozami branży.

Był to znaczny spadek w porównaniu z 7,2% w poprzednim miesiącu i znacznie niższy niż szczytowe wartości z października i listopada, które wyniosły 8,8%.

Wydaje się, że stopa inflacji rok do roku ostatecznie opuściła obszar 7%, który znajdował się zarówno w marcu, jak i kwietniu 2023 r.

Finalny CPI m/m spadł o 0,1% wobec rosnącej inflacji o 0,4% w poprzednim raporcie.

Source: German Federal Statistics Office

Zharmonizowany indeks cen konsumpcyjnych (HICP) jest miarą inflacji publikowaną przez urząd statystyczny UE w celu oceny stabilności cen w strefie euro.

Pozwala to na porównanie między krajami w całym regionie.

Zharmonizowana inflacja w maju 2023 r. wyniosła odpowiednio 6,3% i -0,2% w ujęciu rocznym i miesięcznym.

W związku z tym wszystkie wstępne wyniki zostały potwierdzone przez urząd statystyczny.

Żywność

Ceny żywności były najważniejszym czynnikiem napędzającym inflację w Niemczech i wzrosły o 14,9% r/r, z 17,2% w poprzednim miesiącu.

Wzrosty te były napędzane przez produkty mleczne, chleb (i zboża), owoce morza i warzywa, przy inflacji odpowiednio 28,2%, 19,3%, 19,0% i 17,3%.

Najmocniej spadły ceny masła, które spadły o 23,3% od poprzedniego roku.

Przemawiając w marcu 2023 r., Sebastian Dullien z Instytutu Polityki Makroekonomicznej Fundacji Hansa Böcklera przekonywał :

…prawdopodobnie wynika to w znacznym stopniu z pośrednich skutków inflacyjnych związanych z kosztowną energią, na przykład gdy ceny w branży gastronomicznej rosną, ponieważ wzrosły koszty energii do ogrzewania lub gotowania, lub gdy piekarnie podnoszą ceny, ponieważ gaz ziemny do pieczenia stał się droższe.

Energia

Kontrybucja cen energii do rocznej stopy inflacji znacznie wyhamowała od poprzedniego miesiąca, spadając z 6,8% w kwietniu 2023 r. do 2,6% w maju 2023 r.

Spadek ten ma jednak wiele wspólnego z efektem bazy, kiedy ceny wystrzeliły w górę podczas zeszłorocznej inwazji Rosji na Ukrainę.

Ponadto rząd niemiecki wdrożył trzecią rundę pakietów mających na celu ograniczenie cen energii elektrycznej i gazu ziemnego, a także ogrzewania.

Source: German Federal Statistics Office

Największą inflację odnotował gaz ziemny, który wyniósł 25,6%, podczas gdy olej opałowy skurczył się o -30,5%.

Transport publiczny

Inflacja w transporcie publicznym spadła z 4,7% r/rw kwietniu do 4,5% r/rw maju 2023 r.

Jak za pośrednictwem DW,

Według Federalnego Urzędu Statystycznego jednym z możliwych wyjaśnień obniżonej inflacji w sektorze usług było wprowadzenie nowego miesięcznego biletu kolejowego o zryczałtowanej stawce, który kosztuje 49 euro (około 52 dolarów), co oznacza, że niektórzy ludzie oszczędzają na biletach kolejowych.

Source: German Federal Statistics Office

Inflacja minus żywność i energia

Po wyłączeniu cen energii roczna inflacja w maju 2023 r. wzrasta z 6,1% do 6,5%.

Sugeruje to, że spadek cen energii wywarł ostry, łagodzący wpływ na stabilność cen.

Jednocześnie, usuwając zarówno żywność, jak i energię, inflacja spada do 5,4%, co sugeruje ogromne koszty, jakie ceny żywności nakładają na przeciętne gospodarstwo domowe.

Dzieje się tak pomimo faktu, że inflacja żywności spadła z 17,2% w kwietniu 2023 r.

Perspektywy wzrostu i inne uwagi

Spadająca inflacja jest mile widzianą ulgą, zwłaszcza po wyjściu z obszaru 7%.

Część tego oporu można przypisać temu, że Niemcy weszły w recesję w zeszłym miesiącu, ponieważ perspektywy wzrostu zostały osłabione przez inflację i wyższe stopy procentowe w całej strefie euro.

Jednak gospodarstwa domowe nadal borykają się z niebotycznie wysokimi cenami żywności, które zmieniają konsumpcję prywatną.

Jeśli chodzi o spadek w pierwszym kwartale roku, artykuł opublikowany przez AFP odnotował :

Wpływ ten odczuli zwłaszcza konsumenci, którzy ograniczyli wydatki na artykuły takie jak żywność i odzież.

Według MFW Niemcy mają skurczyć się o 0,1% w 2023 r., podczas gdy CPI może pozostać na stałym poziomie 6,2% na koniec roku.

W dłuższej perspektywie perspektywom wzrostu Niemiec szkodzi droga energia (choć inflacja spadła w tym miesiącu, nadal oznacza to, że koszty energii rosną); brak geopolitycznej niepewności co do zabezpieczenia tanich paliw; wyzwania związane z niedrogim przejściem na pojazdy elektryczne i czystą energię; i poważnie starzejące się społeczeństwo.

Według Federalnego Urzędu Statystycznego prawie jedna trzecia siły roboczej przejdzie na emeryturę w ciągu najbliższych trzynastu lat, co zakłóciłoby generowanie dochodów, trwałe inwestycje i innowacje.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI