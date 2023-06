7 ostatnich wydarzeń, które mogły wystawić na próbę wiarę Janet Yellen w dolara

Sekretarz skarbu Janey Yellen zeznawała wczoraj przed Housing Financial Services Committee.

Warto zauważyć, że jej komentarze podobno odnosiły się do siły dolara jako globalnej waluty rezerwowej.

Od czasu wojny na Ukrainie kraje stają się coraz bardziej chętne do dywersyfikacji swoich aktywów, handlu i rozliczeń transgranicznych w walutach innych niż dolar.

Trend ten został znacznie przyspieszony przez zaangażowanie administracji Bidena w wprowadzenie agresywnych jednostronnych sankcji.

W swoich komentarzach zauważyła,

Z biegiem czasu powinniśmy spodziewać się stopniowego zwiększania udziału innych aktywów w zasobach rezerw krajów… Ale dolar jest zdecydowanie dominującym aktywem rezerwowym.

Inny raport dotyczący postępowania Yellen sugerował, że powinniśmy,

…spodziewać się powolnego spadku wartości dolara jako waluty rezerwowej.

Chociaż globalne wiatry antydolarowe nie są tajemnicą, słowa Sekretarza Skarbu, podobnie jak Gubernatora Rezerwy Federalnej, mają niesamowitą wagę na światowych rynkach finansowych.

Powszechnie oczekuje się, że w komunikacie Fed zaplanowanym na dziś później FOMC ogłosi wstrzymanie podwyżek stóp procentowych w związku z wczorajszym, w dużej mierze pozytywnym, raportem o CPI.

Raport na temat wskaźnika CPI i prawdopodobnych kroków Fed jest dostępny tutaj.

Biorąc pod uwagę, że Fed może zasygnalizować znaczącą zmianę impetu w kierunku bardziej trwałego powrotu do poziomu 2%, komentarze Yellen wywołały zdziwienie i mogą spowodować niefortunny moment.

Rozwój globalny

Umowa dwustronna Chiny-Brazylia

Chiny i Brazylia, dwaj giganci światowego eksportu, podpisali memorandum w 2023 r., aby zmniejszyć swoją zależność od dolara i przejść na handel w lokalnych walutach.

W 2022 roku przepływy handlowe między dwoma krajami wyniosły 150 miliardów dolarów, co oznacza prawie 40-krotny wzrost od 2001 roku.

Ponieważ oczekuje się, że partnerstwo będzie rosło w siłę, z pewnością może to odegrać rolę w osłabieniu wpływu dolara.

W obu krajach operacjonalizacja takich linii pomogłaby również chronić transakcje przed nadmiernym ryzykiem walutowym.

We wcześniejszym artykule dla Invezz zauważyłem, że w 2023 r. Chiny zawarły podobne umowy z kilkoma partnerami, w tym m.in.

…Argentyna, Kazachstan, Bangladesz, Pakistan i Laos, a także stara się uruchomić nowe linie na Bliskim Wschodzie.

Rosnące wpływy Chin na Bliskim Wschodzie

Bliski Wschód odegrał kluczową rolę w utrzymaniu statusu waluty rezerwowej dolara, zwłaszcza ze względu na jego wykorzystanie jako standardu ustalania cen energii na świecie.

Jednak w pokazie ich rosnącej siły dyplomatycznej prezydent Xi niedawno odwiedził region i odegrał kluczową rolę w wynegocjowaniu porozumienia dyplomatycznego między Iranem a Arabią Saudyjską.

W zeszłym roku Iran zdecydował się zostać pełnoprawnym członkiem Szanghajskiej Organizacji Współpracy.

W tym roku Arabia Saudyjska również zgodziła się na integrację z organizacją.

To mocny pokaz zewnętrznej, nieamerykańskiej potęgi, która może rywalizować z USA w regionie.

Rozmach BRICS na Zachodzie?

Według Leny Petrovej, CPA, popularnej YouTuberki i komentatorki finansowej,

…Francja (może) zostać pierwszym krajem europejskim, który przystąpi do BRICS… Macron poprosił prezydenta RPA Ramaphosę o zaproszenie na nadchodzący szczyt BRICS, który ma się odbyć w Pretorii w RPA.

Jeśli zostanie to zatwierdzone, Francja byłaby pierwszym krajem zachodnim, który dołączyłby do rozwijającego się bloku, który coraz częściej szuka alternatywy dla dolara.

Na początku marca francuska firma TotalEnergies zakończyła swój pierwszy handel LNG rozliczany w juanach, co prawdopodobnie zapoczątkowało trend transakcji innych niż dolarowe.

Dla krajów BRICS zbliżający się szczyt jest potencjalnie bardzo ważny.

We wcześniejszym artykule dotyczącym nadchodzącego spotkania stwierdzono:

Ponieważ alternatywne ramy monetarne są jednym z punktów do dyskusji, szczyt BRICS w sierpniu 2023 r. może zaoferować potencjalną mapę drogową. Chętny do zerwania z zależnością od dolara, Schectman spodziewa się, że kraje te będą prawdopodobnie negocjować przejście w kierunku pieniądza towarowego lub tworzenia stałej waluty powiązanej z jednostką wybranego towaru. Jeśli taka zmiana nastąpi, dolar niewątpliwie straci znaczną część swojej atrakcyjności na światowych rynkach.

Spotkanie najprawdopodobniej będzie poświęcone problemowi braku głęboko płynnych rynków obligacji na dywersyfikację z dala od dolara.

Zatem,

…każde nowe przedsięwzięcie walutowe będzie wymagało konsensusu w sprawie modelu pozyskiwania kapitału i solidnych ram, które zapewniają ochronę mechanizmów pieniądza towarowego.

Indianin odrzuca zaproszenie USA do NATO

Wzrost wartości dolara znacznie skorzystał na przewadze zdolności wojskowych Stanów Zjednoczonych.

We wcześniejszym artykule dla Invezz, zatytułowanym „Złoto i srebro, gdy 23 państwa dążą do odzyskania metali szlachetnych jako prawnego środka płatniczego”, nawiązano do Davida Graebera, antropologa i znanego autora książki „Dług – pierwsze 5000 lat”, w której stwierdził,

…Przewaga militarna Stanów Zjednoczonych… Żaden inny rząd nie miał nigdy takich możliwości. W rzeczywistości można by postawić tezę, że to właśnie ta siła utrzymuje razem cały światowy system monetarny, zorganizowany wokół dolara.

Jednak pomimo tej pozycji połączona dyplomacja wojskowa USA i NATO spotkała się ze znacznym niepowodzeniem na początku tego tygodnia.

W odpowiedzi na zaproszenie skierowane do Indii do przystąpienia do sojuszu, minister spraw zagranicznych S. Jaishankar zauważył :

…rzeczywistość jest taka, że nie jest to szablon, który ma zastosowanie do Indii.

Inne spojrzenie na wojnę na Ukrainie?

W wywiadzie udostępnionym 13 czerwca 2023 r. płk dr Douglas Macgregor rozmawiał z The Center for the National Interest w Waszyngtonie.

on wierzy,

…kontrataki, które kosztowały siły ukraińskie ogromną liczbę istnień ludzkich. Nie możemy sobie nawet wyobrazić, jak zdesperowana musi być w tym momencie armia ukraińska, która straciła blisko sto tysięcy… bezlitośnie przeprowadzają te ataki w nadziei, że uda im się stworzyć iluzję sukcesu.

Odnosząc się do roli Stanów Zjednoczonych, dodał:

…zakładali, że mogą zmiażdżyć Rosję finansowo i ekonomicznie… próbowali także odizolować Rosję od reszty świata, podczas gdy w rzeczywistości reszta świata bez Europy i Ameryki Północnej jest w dużej mierze po stronie Rosji…(poparcie ze strony) Stany Zjednoczone (i) europejscy sojusznicy skurczyli się do strużki. Wysycha i zbliżamy się do końca naszych zapasów wojennych

Jego komentarze są zgodne z interesującą grafiką opublikowaną przez The Economist w 2022 roku, z której wynika, że kraje stanowiące ponad 60% światowej populacji (poza Rosją) popierały lub były neutralne wobec stanowiska Rosji wobec Ukrainy.

The Economist (2022)

Będąc niezwykle złożoną i rozwijającą się historią z konkurującymi perspektywami, Macgregor wydaje się sugerować, że w miarę przedłużania się konfliktu może to mieć negatywne reperkusje dla wizerunku USA.

To z kolei może mieć dalszy efekt domina dla globalnego zaufania do dolara.

Wyzwania związane z dolarem krajowym

Metale szlachetne jako prawny środek płatniczy

Jak na ironię, być może najważniejsze wyzwanie dla dolara amerykańskiego zmaterializowało się w kraju.

Stale rosnąca liczba stanów zaczęła wykazywać brak zaufania do dolara.

Powyższy artykuł, który odnosi się do statusu prawnego środka płatniczego złota i srebra, zwraca uwagę na trzy kluczowe przyczyny niezadowolenia piwowarów,

Po pierwsze, inflacja nadal pustoszy budżety gospodarstw domowych i zagraża dostępowi do podstawowych artykułów, takich jak paliwo i żywność. Po drugie, w lipcu tego roku rząd USA ma wprowadzić cyfrową walutę banku centralnego (CBDC). Biorąc pod uwagę programowalny charakter tego instrumentu, Robert E. Wright, Senior Research Fellow w Amerykańskim Instytucie Badań Ekonomicznych przestrzega przed nadmierną centralizacją kontroli nad decyzjami zakupowymi zwykłych obywateli. Wright dodaje, że CBDC mogą nie kwalifikować się jako pieniądze zgodnie z Konstytucją. Po trzecie, przy krwawieniu obligacji w ciągu ostatnich dwóch lat, coraz więcej państw znalazło swoje fundusze emerytalne w poważnych tarapatach.

Zagłębiając się w dolarowy kryzys emerytalny,

W tych warunkach państwa są zmuszane do likwidacji coraz większych kwot swoich aktywów, aby pokryć zobowiązania, podczas gdy zobowiązania wciąż rosną w zastraszającym tempie. W efekcie fundusze emerytalne odnotowują znaczne straty kapitałowe, spadek przychodów ze sprzedaży obligacji, zwiększone ryzyko kredytowe i większe szanse na interwencję regulacyjną.

Source: Equable (2022)

We wcześniejszym artykule zwróciłem uwagę, że fiasko pułapu zadłużenia odbiło się także na budżetach samorządów, gdzie m.in.

… Skarb Państwa postanowił zawiesić emisję skarbowych papierów wartościowych z serii State and Local Government Series (SLGS), które są emitowane na rzecz organów lokalnych w celu zachowania zgodności z określonymi przepisami podatkowymi i usprawnienia zarządzania finansami publicznymi.

W rezultacie kilka stanów już uznało lub przyspiesza procesy prawne, aby umożliwić traktowanie złota i srebra jako prawnego środka płatniczego.

Zasadniczo samorządy chronią się przed potencjalnym spadkiem kursu dolara.

Pułap zadłużenia i kryzys bankowy

Janet Yellen od pewnego czasu zwraca uwagę na pułap zadłużenia i szkody, jakie wyrządza on globalnej wiarygodności zobowiązań dłużnych USA.

W liście do Kongresu na początku tego roku sekretarz skarbu napisał:

…podczas gdy pierwsza faza problemów bankowych prawdopodobnie się skończyła, w bankach pojawia się powolny niepokój, ponieważ odkrywają, że mają długoterminowe pożyczki udzielane po niskich stopach procentowych, a depozyty są przeceniane na znacznie wyższe stopy procentowe, więc ich rentowność, zwłaszcza małych i średnich sektorów, ucierpi…… (niepewność co do limitu zadłużenia może) podnieść krótkoterminowe koszty pożyczek dla podatników i negatywnie wpłynąć na rating kredytowy Stanów Zjednoczonych… spowodować poważne trudności dla amerykańskich rodzin, zaszkodzić naszej globalnej pozycji lidera i stawiają pytania o naszą zdolność do obrony naszych interesów bezpieczeństwa narodowego.

Więcej informacji na temat listu Yellen do Kongresu można znaleźć tutaj.

Zmiana tonu?

Jak wspomniano wcześniej, wypowiedzi sekretarza skarbu mogą mieć istotny wpływ na światowe rynki.

W artykule Bloomberga z 2022 r. stwierdzono:

…(Yellen) powiedziała, że dolarowi amerykańskiemu nie grozi utrata statusu dominującej waluty rezerwowej na świecie w wyniku sankcji nałożonych na Rosję w związku z jej inwazją na Ukrainę.

Jednak podczas swoich komentarzy zgłoszonych z jej zeznań w tym tygodniu, Yellen stwierdziła, że było,

…naturalna chęć dywersyfikacji…

Sugeruje to, że istnieje wiele motywacji do odejścia od dolara, podczas gdy polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych w ciągu ostatniego roku była z pewnością źródłem niepokoju dla wielu ważnych partnerów handlowych.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI