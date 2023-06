Zmiana w matematyce rezerwowej waluty RMB: Głębokie nurkowanie

Na początku 2010 roku ogłoszono, że juan może stać się głównym rywalem dolara amerykańskiego.

Pomimo wysiłków władz i pozycjonowania umiędzynarodowienia RMB jako źródła „dumy narodowej”, wyniki są letnie.

Jednak wojna na Ukrainie mogła na dobre zmienić matematykę waluty rezerwowej.

Na walucie

We wcześniejszym artykule dla Invezz, zatytułowanym „Żadne chwyty nie są zabronione, gdy Chiny rozpoczynają frontalny atak na hegemonię dolara amerykańskiego”, napisałem :

Wartość jest niezwykle trudną koncepcją do zidentyfikowania, sprecyzowania i destylacji do jej wyjaśniających składników…. (Waluty) oznaczają i próbują określić ilościowo wartość oraz przekształcić wcześniej abstrakcyjny, wysoce indywidualny pomysł w pomysł, którym można się dzielić i którym można handlować. Indywidualne cechy towarów i usług ustępują miejsca jednej enkapsulującej jednostce liczbowej, która może opisać podmiot będący przedmiotem zainteresowania.

Dalej,

Ich wzloty i upadki są podyktowane panującymi realiami gospodarczymi, imperatywami politycznymi oraz społecznym nastawieniem do emitenta.

Tak więc waluty, które wnoszą do życia niewidoczną wartość, są z natury tymczasowe.

Ich skuteczność i poziom akceptacji mogą się zmieniać, czasami gwałtownie, zwłaszcza w trudnych warunkach ekonomicznych.

Istnieją jednak rzadkie waluty, które wyróżniały się w pewnych okresach i wytrzymywały wywieraną na nie presję, a nawet dyktowały szersze wydarzenia gospodarcze. Nazywa się je „walutami rezerwowymi”.

Przykładem tej dynamiki może być to, co profesor Eshwar Prasad z Cornell University, a wcześniej szef chińskiego oddziału MFW, nazywa „pułapką dolara”.

Pomimo wielu wyzwań stojących przed USD w minionych dziesięcioleciach, zachował on swoją pozycję na szczycie hierarchii monetarnej jako światowa waluta rezerwowa.

W rzeczywistości profesor Prasad zwraca uwagę, że dolar wzbudza tak niezwykłą wiarę w podmioty gospodarcze jako bezpieczną przystań, że nawet gdy Stany Zjednoczone były źródłem globalnych zakłóceń finansowych, inwestorzy i zarządzający portfelami rzucili się do szukania schronienia w dolarze.

Source: BTCM (2020)

Nie zgodziłbym się jeszcze z bitcoinami przedstawionymi na tym wykresie, ale daje on obraz tego, jak status waluty rezerwowej ewoluował w czasie.

Dominacja dolara

Centralna rola dolara w przepływach finansowych staje się oczywista, gdy spojrzymy na rynek walutowy.

W swoim trzyletnim badaniu banków centralnych Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) zauważył, że aż 88,5% wszystkich transakcji na rynku Forex w kwietniu 2022 r. dotyczyło USD.

To był wzrost z 88,3% w 2019 r. i przyćmił euro, które wynosiło 30,5% i spadło z 32,3% trzy lata wcześniej.

Source: BIS

Najbardziej powszechną transakcją był kurs USD/EUR na poziomie 22,7% w 2022 r., co oznacza spadek z 24% w 2019 r. Jest to prawdopodobnie po części reakcja na spadającą atrakcyjność euro.

Warto zauważyć, że renminbi wyprzedza kilka wiodących zachodnich walut pretendentów, takich jak AUD, CAD i CHF.

Ponadto, zgodnie z danymi Rezerwy Federalnej, dolar stanowi ponad cztery piąte faktur handlowych w każdym regionie z wyjątkiem Europy (gdzie dominuje euro).

Wzrost renminbi

Niektóre z kluczowych czynników wspierających RMB omówiono poniżej:

Sankcje

Fala dotkliwych sankcji nałożonych na Rosję przez Stany Zjednoczone i ich sojuszników okazała się druzgocąca dla globalnego zaufania do dolara.

Wiele krajów wschodzących obawia się niemal całkowitego polegania na dolarze w zakresie inwestycji, handlu, oszczędności, rezerw walutowych i zarządzania gospodarką.

To poczucie niepokoju zostało wzmocnione przez raporty, takie jak The Economist, który stwierdził, że kraje stanowiące 63,6% światowej populacji (poza Rosją) były neutralne lub opowiadały się za stanowiskiem Rosji.

Source: The Economist

Obawy o zdolność Stanów Zjednoczonych do zakłócania przepływów finansowych za pośrednictwem sieci SWIFT nie są nowe, ale nagle stały się najpilniejszą kwestią w światowych debatach monetarnych.

Centrum Geoekonomiczne Rady Atlantyckiej skatalogowało łącznie 1009 rosyjskich podmiotów, na które Stany Zjednoczone nałożyły sankcje, oraz 964 takie działania z Wielkiej Brytanii, UE, Kanady, Japonii, Szwajcarii i Australii według stanu na 17 kwietnia 2023 r.

W swoim komunikacie kwestionującym hegemonię dolara chiński rząd stwierdził, że ogólne sankcje USA wzrosły o prawie 1000% w latach 2000-2021.

Poza groźbą sankcji pozycja dolara amerykańskiego ma głęboki wpływ na politykę pieniężną, odpływ kapitału, kurs walutowy i niestabilność finansową oraz poziom zadłużenia, które w przeszłości osłabiały suwerenność gospodarczą innych krajów.

W rezultacie w raporcie OMFIF Global Public Investor opublikowanym w lipcu 2022 r. zauważono, że 31% ankietowanych zarządzających rezerwami planowało zwiększenie zasobów RMB w okresie od 12 do 24 miesięcy.

Dwustronne linie swapowe

Dwustronne linie swapowe to instrumenty wykorzystywane przez banki centralne w celu zwiększenia płynności rynku w kraju poprzez wzajemną wymianę walut po stałym kursie wymiany z odsetkami w przyszłości.

Wiele z tych linii jest używanych do ominięcia wpływu dolara.

W ramach swojej strategii umiędzynarodowienia RMB chiński rząd od ponad dekady aktywnie tworzy linie swapowe bez dolara, które obecnie wynoszą co najmniej 41.

Na początku tego miesiąca Bloomberg poinformował, że wykorzystanie linii swapowych denominowanych w RMB przez globalne banki centralne przyspieszyło do około 16 miliardów dolarów w I kwartale 2023 r., co stanowi skok o prawie 20% w stosunku do poprzedniego okresu.

Source: Bloomberg

Nagły wzrost popytu na RMB jest silnym wskaźnikiem pilnej potrzeby rządów na całym świecie, aby odejść od dolara.

Lena Petrova, CPA, ekspert finansowy i popularny YouTuber zauważyła,

(Juan) jest coraz szerzej używany i staje się coraz silniejszy… (jest) teraz postrzegany jako alternatywa (dla dolara). Oczywiście korzystanie z niego wiąże się z ryzykiem, ale dla krajów globalnego Południa jest to takie samo ryzyko, jak dalsze używanie dolara… zazwyczaj czas realizacji tych swapów walutowych jest stosunkowo krótki, więc ryzyko jest bardzo małe, co jest dlaczego juan jest atrakcyjną opcją…

Od wybuchu wojny na Ukrainie rosyjskie transakcje w juanach eksplodowały 32-krotnie w płatnościach eksportowych, oszczędnościach i inwestycjach.

Ponadto Bloomberg przewiduje, że Rosja będzie kupować juany o wartości 200 milionów dolarów miesięcznie na swoje rezerwy walutowe. Oznacza to dramatyczną zmianę w rosyjskim podejściu do samoubezpieczenia.

W 2023 r. Chiny podpisały również dwustronne umowy w walucie lokalnej z Brazylią, Argentyną, Kazachstanem, Bangladeszem, Pakistanem i Laosem oraz dążą do uruchomienia nowych linii na Bliskim Wschodzie.

Source: Data on swap lines in trillions of RMB (IMF)

Ponieważ Chiny są kluczowym partnerem handlowym większości krajów, istnieje znaczny potencjał rozszerzenia i skonsolidowania w ten sposób ich dwustronnego zasięgu, zwłaszcza jeśli alternatywa inna niż SWIFT zmniejszy groźbę sankcji.

Dyplomacja Bliskiego Wschodu

Bogate w ropę narody Bliskiego Wschodu są szczególnie ważnymi partnerami dla żądnych surowców Chin.

W znaczącym posunięciu chiński rząd był w stanie wynegocjować porozumienie między Arabią Saudyjską a Iranem w celu wznowienia stosunków dyplomatycznych, kładąc kres konfliktowi regionalnemu.

Jeszcze niedawno było to prawie nie do pomyślenia i pomogło Chinom zbudować silny wizerunek w regionie.

Ponadto chiński rząd prawdopodobnie zbliża się do sformułowania umowy o wolnym handlu z krajami Rady Współpracy Zatoki Perskiej (GCC), do których należą Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn, Arabia Saudyjska, Oman, Katar i Kuwejt.

Jako wiodący eksporterzy ropy naftowej i olejów mineralnych prawdopodobnie pomogłoby to w zwiększeniu handlu energią denominowaną w RMB, a także powiązań inwestycyjnych.

Irak również ogłosił plany rozpoczęcia handlu juanem.

Co najważniejsze, Arabia Saudyjska podobno prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie przyłączenia się do banku BRICS, potencjalnego przełomu dla petrodolara.

Globalna atrakcyjność

Standard Chartered Renminbi Globalization Index (RGI) śledził imponujące umiędzynarodowienie RMB w ciągu ostatnich dwóch lat, dokumentując wzrost o 18,5% w 2021 r. i dalszy wzrost o 26,6% w 2022 r. To zwieńczenie 5 kolejnych lat ciągłych ulepszeń.

Source: Standard Chartered Research

Tracker spadł skromnie w kwietniu, osiągając poziom 3320, co oznacza spadek o 1,18% w stosunku do poprzedniego miesiąca, głównie z powodu spadku wzrostu depozytów CNH i zewnętrznych przeciwności.

Jednak trajektoria jest jasna i przy pozornie niekończącym się konflikcie zbrojnym na Ukrainie lub groźbie sankcji więcej krajów prawdopodobnie będzie skłaniać się ku RMB.

Chiński rząd uruchomił zagraniczne rynki juanów w kluczowych centrach finansowych, w tym w Singapurze, Londynie, Paryżu, Hongkongu i Luksemburgu, aby realizować swój globalny program.

Chiński handel transgraniczny

W zaskakującym odwrocie juan przewyższył dolara w chińskich transakcjach transgranicznych w marcu 2023 r., stanowiąc 48,4% wszystkich transakcji, podczas gdy dolar spadł do 46,7%.

Source: IMF (2021)

Powyższy wykres przedstawia udział RMB w rozliczeniach transgranicznych tylko z Chinami.

Czerwona przerywana linia oznacza, że od 2021 r. 25% badanych krajów wykorzystywało ponad 70% RMB w swoich transakcjach w Chinach. To wzrost od prawie zera w 2010 roku.

W tym czasie dolar amerykański stanowił 83% tych transakcji, co wskazuje na często niedocenianą dynamikę wzrostu popularności RMB.

Source: The National News

Petrowa dodaje,

…to się nigdy wcześniej nie zdarzyło i prawdopodobnie nie powinniśmy tego lekceważyć po prostu dlatego, że juan jest tradycyjnie dyskontowany w wyniku kontroli, jaką chiński rząd sprawuje nad swoją walutą.

CIPS i cyfrowy juan

Być może najważniejsze jest to, że Chiny są liderem w cyfryzacji walut i uruchomiły swój transgraniczny system płatności międzybankowych (CIPS) w 2015 r., za pośrednictwem którego transakcje RMB są akceptowane za pośrednictwem ponad 1500 globalnych banków.

Przy populacji obeznanej z technologiami cyfrowymi obecne testy e-CNY objęły 260 milionów portfeli o wartości ponad 13,6 miliarda RMB.

Co najważniejsze, ta nowa infrastruktura ma na celu rozszerzenie działalności gospodarczej, a tym samym zapewnia odrębną ofertę w porównaniu z istniejącymi graczami rynkowymi.

Zmierzenie się z „pułapką dolara” w nieprzyjaznych warunkach

Pomimo dołożenia wszelkich starań, konwencjonalne rozumienie sugerowałoby, że Chinom brakuje pewnych kluczowych składników, aby w najbliższej przyszłości zająć pozycję globalnej waluty rezerwowej.

Bez wątpienia ma przed sobą długą drogę.

Dwa kluczowe obszary, które ograniczyły jego wzrost, to restrykcyjna kontrola kapitału, a także wąski przedział, w którym waluta jest zarządzana.

Source: IMF (0 indicated an open account, and 1 indicates a closed account)

Brak otwartości szkodzi płynności, odkrywaniu cen na rynkach finansowych, innowacjom finansowym, a nawet utrudnia wypłaty.

Poza czynnikami wymienionymi powyżej, od emitenta waluty rezerwowej oczekuje się głębokiego rynku obligacji, solidnego opodatkowania oraz względnie przejrzystego i skutecznego zarządzania.

Nieprawdopodobne wyniki RMB

Powyższe kwestie są dobrze znane, zwłaszcza w zakresie obrazu ingerencji państwa chińskiego.

Jednak, jak sugeruje badanie OMFIF, rosnąca grupa globalnych zarządzających rezerwami skłania się ku dywersyfikacji w kierunku juana, podczas gdy RMB, który stanowił 4% transakcji walutowych w 2019 r., prawie podwoił się do 7% w 2022 r.

Ale być może najbardziej imponujące jest to, co ująli Kelvin Lau, starszy ekonomista Standard Chartered ds. większych Chin, oraz Edward Pan, chiński strateg makroekonomiczny banku :

Naszym zdaniem jest to niemały wyczyn, biorąc pod uwagę wpływ silnych przeciwności, takich jak rosnące globalne stopy procentowe, siła dolara amerykańskiego, globalna niepewność geopolityczna, lokalne zakłócenia Covid i spowolnienie wzrostu w Chinach, na nastroje rynkowe.

Kilka myśli

Jak dotąd RMB był w stanie stawić czoła poważnym wyzwaniom, w tym powszechnym blokadom związanym z COVID-19, niepokojom społecznym, wysokim stopom procentowym Fed i inercji dolara.

Agresywna polityka Fed nie zdołała zniechęcić do przyspieszonego przejścia na RMB.

Chiny nie mają otwartego rachunku kapitałowego, są ucieleśnione w dużej mierze pod kontrolą państwa, a sama waluta jest ściśle zarządzana w ciasnym korytarzu. Czynniki te powinny prawdopodobnie zdyskwalifikować juana przed szybszym przyjęciem.

Czy jednak możliwe jest, że konwencjonalne przekonania dotyczące waluty rezerwowej ulegają zmianie?

Sejsmiczna zmiana w geopolityce, szczególnie w odniesieniu do polityki sankcji, wzmocniła globalną pozycję juana w napiętych ramach czasowych.

To przejście zajmie trochę czasu, ale zdolność juana do bycia atrakcyjną opcją w nieprzyjaznym środowisku, takim jak to, sugeruje poprawę nastawienia społecznego do waluty.

Stosunkowo niska wiarygodność, która często nękała chińskie władze, a także szeroko rozpowszechnione obawy przed rozgniewaniem rządu USA, zanikają i nie należy ich lekceważyć w procesie de-dolaryzacji.

Jeśli pojawią się komercyjnie opłacalne alternatywne mechanizmy płatności, takie jak na szczycie BRICS w tym roku, może to zintensyfikować wyzwanie dla dolara. Byłoby to szczególnie prawdziwe, gdyby inflacja w USA gwałtownie wzrosła w dalszej części tego roku.

RMB nie zastąpi dolara z dnia na dzień, ale równie dobrze może się to zdarzyć szybciej, niż sugerowałaby konwencjonalna mądrość.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI