Prognoza tokena Chancer wśród szału na blockchain i rynki zakładów P2P

Zakłady bukmacherskie przeszły długą drogę, rozwijając się wraz z technologią i dając użytkownikom lepsze i wzbogacone formy uczestnictwa w ich ulubionych grach i zarabiania. Jednak pośród tych zmian pozycja inwestora nie została mocno podkreślona, ponieważ musi on grać zgodnie z zasadami i kursami bukmachera. Chancer wypełnia tę lukę, umożliwiając inwestorom budowanie rynków P2P oraz ustalanie własnych zasad i kursów zakładów. Token znajdujący się obecnie w przedsprzedaży odnotował duży popyt, zbierając ponad 254,000 USD w ciągu tygodnia.

Rozwój kasyn blockchain

Copy link to section

Rynki predykcyjne należą do najszybciej rozwijających się. Nawet przy spowolnieniu gospodarczym spowodowanym przez COVID-19 i zacieśnieniu gospodarczym, inwestorzy przeznaczali miliardy na zakłady. Grand View Research przewiduje, że globalny rynek zakładów sportowych, jeden z najpopularniejszych, osiągnie ponad 182,12 miliarda dolarów przychodów w 2030 roku. W 2022 roku rynek ten był wyceniany na 83,65 mld USD.

Pomimo prężnego i rozwijającego się rynku, zakłady bukmacherskie stanęły w obliczu poważnych wyzwań. Obstawiający skarżyli się na ogromne opłaty transakcyjne, ograniczenia konta i brak elastyczności. Aby sprostać tym wyzwaniom, pojawiają się nowicjusze z podejściem blockchain i szybko generują entuzjazm. Jednak gracze rozważający zakłady jako inwestycję są lepiej obsługiwani na platformach P2P, takich jak Chancer. To wyjaśnia solidną przedsprzedaż, ponieważ platforma zachęca do dołączenia do świata zakładów i zrewolucjonizowania zarobków inwestorów.

Jak działa Chancer?

Copy link to section

Jeśli kiedykolwiek słyszałeś o rynkach peer-to-peer, to Chancer działa w podobnym modelu. Oznacza to możliwość obstawiania z rówieśnikami lub przeciwko nim i zarabiania na tym.

W skrócie, Chancer to oparta na blockchainie platforma rynków predykcyjnych, która uruchomiła przedsprzedaż 13 czerwca 2023 roku. Chancer pozwala osobom fizycznym tworzyć własne rynki zakładów za pośrednictwem bezpiecznej zdecentralizowanej platformy. Obstawiający mogą stworzyć rynek P2P na cokolwiek. Następnie gracz może zaprosić znajomych, rodziny i ludzi na całym świecie do udziału w swoim rynku P2P. Użytkownicy mogą również dołączyć do rynków P2P utworzonych przez innych.

Na każdym rynku P2P gracze grają według własnych zasad, w tym kursów i sposobu odbierania wygranych. To sprawia, że Chancer jest unikalną platformą dla graczy, którzy chcą elastyczności, jednocześnie ciesząc się zaletami szybkiej realizacji i niskich opłat dzięki aplikacjom opartym na blockchain. W związku z tym Chancer będzie działał na łańcuchu BSC, aby zapewnić inwestorom wpływ technologii blockchain na zakłady P2P.

Zainwestuj w CHANCER, aby uzyskać 10-krotny zwrot i pasywny dochód

Copy link to section

Chancer to nie tylko platforma bukmacherska. Jest to okazja inwestycyjna, obejmująca wiele sposobów zarabiania. Pierwszym z nich jest token $CHANCER, który jest walutą ułatwiającą transakcje i motywującą użytkowników platformy Chancer. Wraz ze wzrostem subskrypcji tokenów w przedsprzedaży, może to być 10-krotna inwestycja w miarę wzrostu popytu na zakłady P2P. Zwrot można łatwo osiągnąć w 2024 roku, ponieważ sieć główna zostanie uruchomiona w pierwszym kwartale.

Korzystanie z tokena $CHANCER pozwala również posiadaczowi wnieść wkład w platformę i zdobywać nagrody. Użytkownicy otrzymują nagrody za tworzenie rynków Chancer i za stawianie udanych zakładów. Inne sposoby zarabiania obejmują obstawianie $CHANCER i udostępnianie platformy. Aby uczynić platformę bardziej lukratywną, istnieją obniżone opłaty za tworzenie i uczestnictwo w rynkach Chancer.

Czy warto kupić $CHANCER w przedsprzedaży?

Copy link to section

Przedsprzedaż może być idealnym momentem do inwestowania w nowo uruchomione tokeny, ponieważ ceny są nadal bardzo niskie. Pozwala to inwestorom skorzystać z wczesnego wzrostu cen i uzyskać maksymalne zwroty. W związku z tym $CHANCER stanowi wczesną okazję, gdy cena wynosi zaledwie 0,01 BUSD. Ponadto inwestowanie w przedsprzedaż oznacza wczesny dostęp do platformy i jej nagród. Do czasu uruchomienia głównej platformy inwestor posiada wystarczającą wiedzę, aby uczestniczyć i zarabiać.