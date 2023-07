Spółka J Sainsbury plc (LON: SBRY) jest na minusie we wtorek, mimo że odnotowała wzrost kwartalnej porównywalnej sprzedaży rok do roku.

Wyniki finansowe Sainsbury’s za pierwszy kwartał

Sieć supermarketów podała, że jej sprzedaż porównywalna wzrosła o 9,8% w pierwszym kwartale fiskalnym. Sainsbury przypisał wzrost przede wszystkim sile w segmencie artykułów spożywczych, który wzrósł o 11%.

Całkowita sprzedaż detaliczna wzrosła o 9,2% w porównaniu z rokiem ubiegłym, mimo że sprzedaż odzieży spadła w I kwartale o 3,7%. W komunikacie prasowym dyrektor generalny Simon Roberts powiedział:

Inflacja żywności zaczyna spadać, a my jesteśmy zobowiązani do przekazywania oszczędności klientom. Od marca zainwestowaliśmy ponad 60 milionów funtów w obniżenie cen, doprowadzając do obniżek cen na ponad 120 artykułów pierwszej potrzeby.

Sprzedaż towarów ogólnych wzrosła w ostatnim kwartale o 4,0%. Akcje Sainsbury rosną obecnie o 20% w porównaniu z początkiem roku.

Wytyczne Sainsbury’s na cały rok

We wtorek J Sainsbury plc również powtórzył swoje wytyczne na cały rok finansowy.

Detalista spodziewa się w tym roku zysku przed opodatkowaniem do 700 milionów funtów (888,4 milionów dolarów). Zobowiązuje się również do generowania co najmniej 500 milionów GBP wolnych przepływów pieniężnych w handlu detalicznym. Według CEO Robertsa:

Połączenie dużej wartości i dobrej pogody w ostatnich tygodniach oznacza, że zwiększyliśmy ilość żywności i udział w rynku. Wyprzedziliśmy rynek w okresie Wielkanocy, Koronacji i świąt państwowych.

Akcje Sainsbury wypłacają obecnie dywidendę na poziomie nieco poniżej 5,0%. Wall Street ma obecnie konsensusową rekomendację „trzymaj”.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.