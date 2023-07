Ponieważ rynek kryptowalut jest w optymistycznym nastroju, gdy rozpoczyna się druga połowa 2023 roku, inwestorzy mają tylko jedną rzecz na głowie – jak przygotować się na coś, co może być wybuchową hossą. Wśród projektów kryptowalutowych oferujących większe zwroty są te, które są obecnie w przedsprzedaży.

Kilka sprzedaży tokenów oferuje inwestorom szansę na skorzystanie z okazji po bardzo obniżonych cenach, jednocześnie pomagając projektowi w dostarczeniu produktu, na który jest popyt, podobnie jak AltSignals. Do tej pory inwestorzy ulokowali ponad 1 milion dolarów w natywnym tokenie ASI.

Oto, co oznacza ten wczesny sukces, gdy kryptowaluty starają się ugruntować fundamenty nowej hossy.

Dlaczego inwestorzy coraz częściej wchodzą w AltSignals?

Projekt AltSignals istnieje od 2017 roku, oferując działający produkt dla ponad 50,000 członków i ponad 3,800 sygnałów wysyłanych za pośrednictwem zastrzeżonego algorytmu sygnałów transakcyjnych. Jednak projekt zmierza teraz do kolejnego poziomu modernizacji dzięki integracji sztucznej inteligencji.

Przedsprzedaż oferuje inwestorom szansę na bycie częścią nowego projektu, którego mapa drogowa obejmuje główne zmiany, które mogą zwiększyć emocje związane z zarabianiem pasywnego dochodu przy jednoczesnym wzroście pierwotnych nakładów.

Sztuczna inteligencja jest wielką narracją i oczekuje się, że pozostanie nią w najbliższym czasie, podczas gdy kryptowaluty pozostaną tutaj. Wykorzystanie tych dwóch czynników może sprawić, że AltSignals zdominuje branżę handlową, a pierwsi inwestorzy odniosą największe korzyści.

Czym jest sztuczna inteligencja AltSignals i jak działa?

Nadchodząca integracja AltSignals ze sztuczną inteligencją odbywa się za pośrednictwem platformy ActualizeAI, która wykorzysta moc przetwarzania języka naturalnego (NLP) i uczenia maszynowego, aby zapewnić jeszcze dokładniejsze sygnały dla traderów. Dzięki regresji liniowej i modelowaniu predykcyjnemu platforma AI sprawi, że AltSignals będzie z czasem coraz lepszy.

ASI to natywny token, który zapewnia dostęp do ActualizeAI i sygnałów transakcyjnych opartych na sztucznej inteligencji. Inwestorzy będą mieli całodobowy dostęp w czasie rzeczywistym do alertów, a także do innych funkcji, które zwiększają użyteczność ASI, w tym turniejów handlowych, stakingu i zarządzania.

Obecnie AltAlgo Indicator jest zastrzeżoną technologią handlową AltSignals – algorytmem, który pozwala użytkownikom łączyć i pomnażać zyski poprzez dostarczanie bardzo dokładnych sygnałów w czasie rzeczywistym. Narzędzie to sprawia, że inwestorzy wiedzą, kiedy kupować, a kiedy sprzedawać.

Na przykład w tym raporcie VIP dla transakcji spot na Binance, system odnotował 16 z 17 udanych transakcji w styczniu i pochwalił się współczynnikiem zysku wynoszącym 178%. Ogólnie rzecz biorąc, średni współczynnik wygranych wynosi około 64%. Przewiduje się, że sztuczna inteligencja zwiększy ten wskaźnik do średnio 80% lub więcej.

Dlaczego warto dziś zainwestować w token ASI?

Inwestorzy wiedzą, że ryzyko jest częścią gry. Zauważają jednak również, że świetny zespół i produkt często stanowią różnicę między projektami, które definiują swoje branże, a tymi, które odchodzą w zapomnienie po początkowym szumie.

AltSignals, jak wspomniano, jest już udanym projektem, który może stać się kolejną wielką rzeczą dzięki integracji warstwy AI. Inwestycja w przedsprzedaż może być okazją do wczesnego wejścia i obserwowania rozwoju zarówno projektu, jak i inwestycji.

Jak kupić ASI

Tokeny ASI są dostępne w przedsprzedaży dla wczesnych inwestorów. Obecnie tokeny sprzedawane są za ETH lub USDT w cenie 0,015 USD za token.

Aby kupić teraz, trzeba przejść na stronę przedsprzedaży AltSignals [tutaj] i podłączyć obsługiwany portfel – zalecane portfele to MetaMask dla komputerów stacjonarnych i Trust Wallet dla użytkowników mobilnych. Zakupione tokeny zostaną rozdane po zakończeniu przedsprzedaży.

Jak wysoko może wzrosnąć cena tokena ASI w 2023 roku?

Oczekiwana trajektoria wzrostu ceny ASI będzie również zależała od ogólnego rozwoju ekosystemu. W przyszłym kwartale uruchomimy wersję beta ActualizeAI, co jest kluczowym kamieniem milowym, który może zachęcić inwestorów. Zwrócono również uwagę na narracje dotyczące sztucznej inteligencji i kryptowalut, przy czym ta pierwsza odnotowuje ogromne prognozy przychodów od gigantów technologicznych, takich jak Microsoft i Nvidia.

Jak podkreślono na mapie drogowej, handel zostanie otwarty, gdy ASI zostanie uruchomiony na głównych giełdach kryptowalut pod koniec trzeciego kwartału. Może to być pierwszy z wielu czynników, które wpłyną na cenę tokena w przyszłości. W szczególności notowania na giełdach mogą wywołać świeży popyt, prowadząc do gwałtownego wzrostu cen, gdy Binance i Bybit dodadzą wsparcie.

Cena tokena ASI ma wzrosnąć w fazie przedsprzedaży, z 0,012 USD do 0,02274 USD. Do tego czasu zaoferuje on prawie 90% zwyżki, a następnie może eksplodować, gdy zostanie oficjalnie uruchomiony na otwartym rynku. Potencjalne cele cenowe w krótkim okresie mieszczą się w przedziale od 0,5 do 1 USD pod koniec 2023 i 2024 roku.

Przedsprzedaż ASI ma wejść w etap 2, w którym cena wzrośnie do 0,01875 USD. Dowiedz się więcej o tym projekcie, zanim w niego zainwestujesz.