Bank of America podnosi kwartalną dywidendę: „to nie jest problematyczne dziecko”

Bank of America Corp (NYSE: BAC) podniósł w czwartek kwartalną dywidendę o około 9,0%. Jego akcje wciąż spadają podczas pisania.

Bank of America prowadzi rozmowy z Fed

Behemot usług finansowych zwiększył swoją dywidendę za trzeci kwartał z 22 centów do 24 centów dzisiaj, co przekłada się na zysk na poziomie około 3,3%.

W czerwcu doroczny test warunków skrajnych Fed potwierdził, że dysponuje on wystarczającym kapitałem, aby przetrwać poważną recesję. Mimo to Bank of America argumentował, że faktycznie ma więcej pieniędzy, niż sugerował bank centralny.

W czwartek pożyczkodawca z siedzibą w Charlotte powiedział, że prowadzi rozmowy z Rezerwą Federalną w sprawie rozbieżności w wynikach corocznego testu warunków skrajnych i jego wewnętrznej oceny.

Bank of America Corp ma opublikować swoje wyniki finansowe za drugi kwartał 17 lipca.

CFRA zwyżkuje na akcjach Bank of America

W porównaniu do najwyższego poziomu od początku roku, akcje Bank of America spadły obecnie o ponad 20%, co według analityka CFRA jest okazją do zakupu wysokiej jakości marki z dużym rabatem.

Wyjaśniając swoją optymistyczną opinię na temat banku inwestycyjnego, Ken Leon powiedział dziś w programie „ Squawk Box ” CNBC:

Spójrzmy na wyniki operacyjne I kwartału, a nawet II kwartału, widzimy, że rok do roku mają znacznie wyższe przychody i zyski. Bank of America wykonuje. To nie jest problematyczne dziecko w dużych bankach.

Konsensus zakłada, że Bank of America zarobi 85 centów na akcję w bieżącym kwartale fiskalnym w porównaniu z 73 centami na akcję rok temu. W zeszłym tygodniu Dick Bove – doświadczony analityk bankowy, skrytykował ten bank za problem o wartości 100 miliardów dolarów, o czym informował tutaj Invezz.

