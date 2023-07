Akcje Prestige Wealth: ucz się od TOP, AMTD i unikaj PWM

Cena akcji Prestige Wealth Inc (NASDAQ: PWM) trafiła na pierwsze strony gazet w czwartek, kiedy pierwszego dnia notowań prawie się podwoiła. Akcje skoczyły w czwartek do 5,40 USD, co dało jej kapitalizację rynkową w wysokości ponad 48 milionów USD. Następnie podwoił się w sesji przedrynkowej, gdzie wynosił 10,86 USD.

Wspomnienia AMTD i Top Financial

Spółki z siedzibą w Hongkongu mają zwyczaj zachowywać się parabolicznie, gdy są notowane w Stanach Zjednoczonych. Kilka lat temu akcje AMTD skoczyły, przez co jego kapitalizacja rynkowa była większa niż kapitalizacja Goldman Sachs, o czym pisaliśmy tutaj.

Ostatnio akcje Top Financial podskoczyły do ponad 114 USD, po czym spadły do obecnych 6,67 USD. Nadal nie jest jasne, dlaczego akcje te mają się dobrze po wejściu na giełdę. Moim zdaniem firmy te mają tendencję do konstruowania dobrze zorganizowanych schematów pompowania i zrzucania, które pozostawiają wielu inwestorów w rękach.

Prestige Wealth Inc to kolejna firma, która zyskała na popularności w tym tygodniu, ponieważ jej akcje skoczyły. Na początek PWM to firma z siedzibą w Hongkongu, która dostarcza rozwiązania do zarządzania majątkiem i aktywami.

Zgodnie ze swoim profilem firma pomaga swoim klientom w identyfikacji i zakupie rozwiązań do zarządzania majątkiem i aktywami. Profil dodaje, że firma obsługuje osoby o wysokich dochodach w Hongkongu i Chinach kontynentalnych.

Unikaj cen akcji Prestige Wealth

Istnieją trzy główne powody, dla których należy unikać zapasów PWM. Po pierwsze, historia sugeruje, że te pompy mają tendencję do kruszenia się, pozostawiając wielu handlarzy detalicznych z torbą. Na poniższym wykresie widzimy, że ceny akcji AMTD i Top Financial spadły po przejściu w parabolę w pierwszych dniach. Dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że akcje Prestige Wealth zrobią to samo.

TOP Financial i AMTD ceny akcji

Po drugie, niewiele wiadomo o Prestige Wealth i jego działalności biznesowej. Na przykład we wrześniu ubiegłego roku firma zarządzała aktywami o wartości zaledwie 702 tys. USD. Jej dochody i dochody nie są na razie dobrze znane. Relacje inwestorskie na jej stronie internetowej nie zapewniają żadnych znaczących środków na jej zasoby finansowe.

Po trzecie, zawsze ważne jest, aby inwestować w spółki, które dobrze rozumiesz. W przypadku Prestige nie podał więcej szczegółów na temat tego, jak działa jego biznes i jak zarabia.