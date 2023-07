Kurs akcji Beazley (LON: BEZ) osiągnął w tym roku gorsze wyniki niż rynek. Akcje spadły w tym roku o ponad 15%, podczas gdy firmy takie jak Aviva i spadły o ponad 7,25% i 10,25%. Wszystkie te akcje pozostały w tyle za indeksem FTSE 100.

Kontynuacja wzrostu

Beazley to wiodąca firma świadcząca usługi ubezpieczeniowe w Wielkiej Brytanii i innych krajach. Świadczy między innymi usługi takie jak lotnictwo, usługi awaryjne, cybernetyczne, opieka zdrowotna i międzynarodowa odpowiedzialność zarządcza.

Firma Beazley odnotowała wzrost swojej działalności w ciągu ostatnich kilku lat. Jego składki przypisane brutto wzrosły z ponad 4,6 mld USD w 2021 r. do ponad 5,26 mld USD. Przypis składki netto firmy wzrósł do 3,87 mld USD, podczas gdy przychody wzrosły o 4% do 3,46 mld USD. Jej zysk po spadł z ponad 308 milionów dolarów do 160 milionów dolarów.

Najnowszy komunikat handlowy ujawnił, że jego składki brutto wzrosły o 12% do ponad 1,37 miliarda dolarów. Składki netto wzrosły do 24% do ponad 1,06 miliarda USD, podczas gdy stawki składek na odnowienia wzrosły o 10%. Jej dochód netto z inwestycji wzrósł do 104 milionów dolarów.

Wzrost przychodów Beazley był napędzany przez ryzyko majątkowe, ryzyko cyfrowe i cybernetyczne. Wzrost ten został zrównoważony przez spowolnienie wzrostu w działach ryzyka specjalistycznego i ryzyka MAP.

Najnowszą wiadomością Beazley była aktualizacja z AM Best. W oświadczeniu firma podniosła perspektywę długoterminowego ratingu kredytowego emitenta (ICR) ze stabilnej na pozytywną. Potwierdziła również zdolność kredytową konsorcjów Lloyd’s należących do tej spółki.

Analitycy są optymistycznie nastawieni do ceny akcji Beazleya. W zeszłym tygodniu analitycy z Berenberg podtrzymali swoje prognozy do 880p. Podobnie analitycy z JP Morgan, Morgan Stanley, Numis i Jefferies powtórzyli swoje optymistyczne opinie.

Prognoza ceny akcji Beazleya

Wykres dzienny pokazuje, że cena akcji BEZ znajdowała się w trendzie spadkowym w ciągu ostatnich kilku miesięcy. W sumie akcje spadły z wysokiego poziomu 680 pensów do niskiego poziomu 560 pensów. Utworzył również krzyż śmierci, który ma miejsce, gdy 50-dniowe i 200-dniowe wykładnicze średnie ruchome (EMA).

Dlatego też, podczas gdy analitycy są optymistycznie nastawieni do akcji, wzór krzyża śmierci wskazuje na niedźwiedzie wybicie w nadchodzących dniach. Wybicie zostanie potwierdzone, jeśli cena spadnie poniżej wsparcia na poziomie 554 pensów. Jeśli tak się stanie, kolejnym poziomem do obejrzenia będzie 504 pensów (najniższy poziom z 20 marca).