Bitcoin pozostaje w tyle za złotem pomimo osłabienia dolara: analiza Bitcoin, złota, USD

Dolar dalej się umacnia.

Po zdominowaniu praktycznie każdej waluty podczas pandemii COVID, indeks DXY, który mierzy siłę dolara w stosunku do koszyka głównych walut, osiągnął w czwartym kwartale ubiegłego roku najwyższy poziom od dwudziestu lat. Od tego czasu stracił jednak 12,5% swojej wartości.

Spadek następuje, gdy inflacja nadal spada, a najnowsze dane CPI wskazują, że inflacja rok do roku wynosi 3%. Chociaż inflacja bazowa pozostaje nieco bardziej lepka, rynek stawia jednak na to, że jeden z najszybszych cykli podwyżek stóp procentowych w najnowszej historii wreszcie dobiega końca.

Dlaczego dolar tak dobrze radził sobie w czasie pandemii? Dolar umacnia się w czasach niepewności, ponieważ korelacje dochodzą do jednego w czasie kryzysu, podczas gdy inwestorzy uciekają w bezpieczne miejsce, gdy inwestorzy wycofują się z krzywej ryzyka. A nie ma bezpieczniejszego aktywa niż globalna waluta rezerwowa, więc dolar nabiera rozpędu w tak niespokojnych okresach. Na następnym wykresie nakreśliłem zachowanie dolara w latach 1972-2022 z zaznaczonymi okresami recesji, demonstrując jego mocne zachowanie podczas takich spadków.

Podczas gdy ostatnich kilku lat nie można określić ilościowo jako recesji, burzliwy klimat, który powstał w wyniku szalejącej inflacji i gwałtownych skoków stóp procentowych (nie wspominając o globalnej pandemii, która zdarza się raz na pokolenie i wszystkich związanych z tym konsekwencjach ekonomicznych) spowodował masową niepewność. To z kolei zwiększyło atrakcyjność dolara.

Ponadto szybsze tempo stóp procentowych w USA w porównaniu z wieloma krajami na świecie zachęciło kapitał do napływu do dolara. Jednak wraz ze spadkiem inflacji i obstawianiem rynku, cykl podwyżek stóp zbliża się do końca, klimat się zmienił – w rezultacie dolar się cofnął.

Jak dolar wpływa na inne aktywa?

To wszystko jest stosunkowo proste, ale co to oznacza dla innych aktywów?

Cóż, jak wspomniano powyżej, dolar jest światową walutą rezerwową, co oznacza, że jest także siłą napędową światowego systemu finansowego. W ten sposób efekty są rozległe. Jeśli spojrzymy na klasyczny przykład złota, spadający dolar oznacza, że potrzeba więcej dolarów, aby kupić tę samą ilość złota (i odwrotnie). Tak więc mamy tendencję do obserwowania, jak złoto rośnie, gdy dolar spada, nawet jeśli może to nie mieć nic wspólnego z samym złotem.

Na następnym wykresie nakreśliłem korelację między indeksem dolara a złotem w ciągu ostatniego roku, która pokazuje silną ujemną zależność w zakresie od -0,8 do -0,9 przez większą część okresu (aczkolwiek z niedawnym osłabieniem).

Spójrzmy teraz na Bitcoina, niedoszłego najlepszego przyjaciela złota. Poniżej dodałem relację Bitcoina do indeksu dolara na poprzednim wykresie. Widzimy podobny wzór, ale jest on bardziej podatny na ataki zmienności i okresowe przerwy w relacji. Ponieważ Bitcoin jest o wiele bardziej niestabilny jako składnik aktywów niż złoto, a biorąc pod uwagę liczne skandale związane z kryptowalutami (Terra, Celsjusza, FTX itp.) z ubiegłego roku, nie jest to zaskakujące.

Ogólnie rzecz biorąc, chociaż związek może nie być tak symbiotyczny, jak w przypadku złota, można śmiało powiedzieć, że w ciągu ostatniego roku istniała pewna negatywna korelacja między Bitcoinem a dolarem. Dodatkowo wzór podążał za korelacją złota.

Do tego tygodnia, tj. Na końcu poprzedniego wykresu stosunek złota i Bitcoina do złota poruszał się w przeciwnych kierunkach. Poniżej powiększyłem ten przedział czasowy, aby pokazać go bardziej szczegółowo:

Dlaczego Bitcoin sprzedaje się w obliczu słabości dolara?

To prowadzi nas do interesującego odkrycia: dlaczego Bitcoin nie jest wspierany przez słabszego dolara? Złoto zdrożało w ostatnim tygodniu o 2,4%, wykorzystując spadek dolara. Z drugiej strony Bitcoin faktycznie nieznacznie spadł, co jest sprzeczne z trendem.

Prawdę mówiąc, nie jestem pewien, dlaczego aktywność zakupowa została stłumiona. Być może kupujący wykonali swoją część po orzeczeniu XRP w zeszłym tygodniu i wahają się, czy dalej się gromadzić, podczas gdy rynek znajduje swoje podstawy. Ale to w najlepszym razie chwiejna teoria.

Nawet patrząc na górników na kolejnym wykresie, możemy zobaczyć, że wyładowują Bitcoiny zamiast kupować, co robią od początku miesiąca. Wygląda na to, że z jakiegoś powodu w ostatnim tygodniu nie było tak wielu kupujących w porównaniu z normalnymi, a presja sprzedaży nie została złagodzona przez słabnącego dolara.

Żeby było jasne, nie jest to niepokojące i całkowicie łagodne zjawisko. Mam przeczucie, że jest to po prostu letnie opóźnienie, które w przeszłości również obserwowało najniższą aktywność handlową na rynkach bitcoinów.

Tak czy inaczej, to ciekawa mała ciekawostka. Zależność między złotem, Bitcoinem i dolarem jest zawsze fascynująca do śledzenia, ponieważ zawiera tak wiele makro i tak wiele intrygujących zmiennych, że warto mieć ją na oku. Jeśli trend będzie się dalej zmieniał, uzasadniona może być głębsza analiza. Ale na razie można założyć, że to tylko kupujący robiący sobie małą letnią przerwę i drobna nieprawidłowość.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.