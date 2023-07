Indeks Hang Seng wycofuje się, gdy akcje nieruchomości w Hongkongu spadają

Indeks Hang Seng spadł w poniedziałek rano o ponad 1,50% w związku z utrzymującymi się obawami o chiński rynek mieszkaniowy. Spadł do 18 838 HD, co czyni go najsłabszym indeksem azjatyckim.

Zasoby mieszkaniowe topnieją

Indeks Hang Seng załamał się w związku z utrzymującymi się obawami o rynek mieszkaniowy. W rezultacie akcje spółek z branży nieruchomości wypadły najgorzej w indeksie. Akcje Country Garden Services i Country Garden Holdings spadły odpowiednio o 15,8% i 5,80%.

Po gwałtownym wzroście między październikiem a listopadem, dwie akcje spadły o ponad 60%. Spadły również o ~ 90% w stosunku do najwyższego poziomu w 2017 roku. Tymczasem akcje Hang Lung Properties spadły w poniedziałek o 3,65%, podczas gdy Longfor Properties spadło o ponad 10%.

Inne akcje nieruchomości w indeksie Hang Seng, takie jak China Resources Land, Wharf Real Estate, Citic Pacific i Link Real Estate, były na minusie.

W związku ze spowolnieniem chińskiej gospodarki pojawiają się obawy co do popytu w sektorze nieruchomości. Dane opublikowane w tym miesiącu pokazały, że gospodarka zwalnia. Na przykład inflacja spadła do 0%, podczas gdy PKB rósł wolniej niż oczekiwano. Sprzedaż detaliczna była słaba, a stopa bezrobocia wśród młodzieży osiągnęła rekordowy poziom.

Zapasy nieruchomości również gwałtownie spadły z powodu obaw przed kryzysem zadłużenia w sektorze. Kilka znanych firm, takich jak Evergrande i Kaisa, ma problemy ze spłatą swoich długów. W rezultacie kilku inwestorów złożyło wnioski o ich likwidację.

Kluczowe zarobki przed nami

Kolejnymi katalizatorami dla indeksu Hang Seng będą zyski spółek ze Stanów Zjednoczonych oraz decyzja Fed w sprawie stóp procentowych. ponad 150 spółek z indeksu S&P 500, takich jak Microsoft, Google i Meta Platforms, opublikuje swoje wyniki. Akcje te mają zwykle wpływ na światowy rynek akcji.

Indeks Hang Seng będzie również reagował na decyzje kilku banków centralnych dotyczące stóp procentowych. Rezerwa Federalna opublikuje swoją decyzję w środę, a Europejski Bank Centralny (EBC) i BoJ w czwartek i piątek.

Ekonomiści spodziewają się, że Fed zdecyduje się w tym tygodniu na podwyższenie stóp procentowych o 0,25%, a następnie przez jakiś czas je utrzyma. Jeśli tak się stanie, władze monetarne Hongkongu (HKMA) pójdą w ich ślady ze względu na kurs HKD.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.