Shell PLC (LON: SHEL) jest dziś rano na minusie po odnotowaniu znacznego spadku zysków w drugim kwartale rok do roku.

Skorygowany zysk wyniósł 5,07 miliarda dolarów i nie tylko spadł o ponad 50% w porównaniu z rokiem ubiegłym, ale także przekroczył konsensus Street o około pół miliarda dolarów.

Shell przypisał miękkość przede wszystkim niższym cenom ropy i gazu. Mimo to w programie CNBC „ Squawk Box Europe ” dyrektor generalny Wael Sawan powiedział dziś:

Inne przyczyny spadku zysków to niższe wolumeny, niższe marże rafineryjne oraz słabość w handlu LNG i optymalizacji.

Niemniej jednak Shell zapowiedział, że w trzecim kwartale odkupi swoje akcje o wartości 3,0 mld USD. Zdaniem szefa:

Pod koniec trzeciego kwartału gigant energetyczny prawdopodobnie uruchomi nowy program wykupu akcji o wartości co najmniej 2,5 miliarda dolarów, zgodnie z komunikatem prasowym.

W czwartek ogłosił również kwartalną dywidendę w wysokości 0,331 USD na akcję w porównaniu z 0,25 USD na akcję rok temu. Akcje Shell są obecnie notowane po tej samej cenie, po której rozpoczęły rok.

Inne godne uwagi dane w kwartalnej aktualizacji obejmują 15,13 mld USD przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej – wzrost o 7,0%. Zamiast tego analitycy żądali 14,62 miliarda dolarów. Dyrektor generalny Sawan dodał:

Ogłosiliśmy redukcję OPEX o 2 do 3 miliardów dolarów. Spowoduje to wzrost wolnych przepływów pieniężnych na akcję o około 10% rocznie od chwili obecnej do 25. To będzie przekonująca inwestycja dla naszych akcjonariuszy.