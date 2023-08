USD/THB: baht tajski waha się, gdy Bank Tajlandii zapewnia ostateczną podwyżkę

Kurs USD/THB nieznacznie spadł w środę, ponieważ inwestorzy zareagowali na ostatnią decyzję banku centralnego Tajlandii w sprawie stóp procentowych. Para wycofała się do najniższego poziomu 34,25, kilka punktów poniżej poniedziałkowego maksimum na poziomie 34,42.

Podwyżka stóp procentowych w Tajlandii

Copy link to section

Bank Tajlandii zakończył w środę posiedzenie i zdecydował o podwyżce stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Podniósł stopy procentowe z 2,0% do 2,25% w miarę kontynuacji ożywienia gospodarczego. W komunikacie bank centralny poinformował, że inflacja nadal spada i zbliża się do docelowego przedziału banku.

Najnowsze dane gospodarcze pokazały, że krajowy wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) spadł w czerwcu do 2,96%, najniższego poziomu od ponad 20 miesięcy. Kraj obniżył również swoją całoroczną prognozę inflacji do 1% do 2%, w porównaniu z poprzednimi 1,7% i 2,7%.

W swoim oświadczeniu bank centralny Tajlandii ostrzegł, że gospodarka kraju zwalnia, ponieważ spowolnił popyt wewnętrzny i zewnętrzny. Bank spodziewa się jednak stopniowego ożywienia gospodarki ze względu na turystykę i konsumpcję prywatną. Dodano oświadczenie:

„Ryzyko wzrostu inflacji wynika z wyższych cen żywności w związku z poważniejszym epizodem El Nino, który może przyspieszyć przeniesienie kosztów w kontekście dalszej ekspansji gospodarczej”.

Większość analityków uważa, że Bank of Thai zakończył już podwyższenie stóp procentowych. Wśród tych analityków znajdują się analitycy z HSBC i OCBC.

Para USD/THB również wycofała się po decyzji Fitch Ratings o obniżeniu ratingu kredytowego Ameryki, o czym pisałem tutaj . W swoim oświadczeniu agencja ostrzegła, że amerykański dług publiczny i deficyt wymykają się spod kontroli. Widzi deficyt budżetowy rosnący do 6,5% PKB w 2025 r.

W sumie szacunki wskazują, że zadłużenie Ameryki wzrośnie do ponad 50 bilionów dolarów w ciągu najbliższych kilku lat. To ogromna liczba jak na kraj, który przynosi co roku mniej niż 5 bilionów dolarów wpływów z podatków federalnych.

Analiza techniczna USD/THB

Copy link to section

Save

Wykres USDTHB od TradingView

Kurs wymiany dolara amerykańskiego na bahta tajskiego poruszał się w ciągu ostatnich kilku dni. Na wykresie dziennym para waha się nieco powyżej linii trendu wzrostowego, która łączy najniższe poziomy od stycznia tego roku.

W tym samym czasie para przesunęła się nieco poniżej 25-dniowych i 50-dniowych wykładniczych średnich kroczących. Co więcej, MACD spadł poniżej punktu neutralnego, podczas gdy cena jest poniżej ważnego oporu na poziomie 35,38, najwyższego punktu w marcu.

Dlatego perspektywy dla pary USD/THB są na razie neutralne. Pierwszy scenariusz to przebicie poniżej linii trendu wzrostowego i przejście do 34. Alternatywny to sytuacja, w której para odbija się i ponownie testuje punkt oporu na 35,38.

Save

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.