Cena akcji IWG tworzy zwyżkowy wzór w miarę narastania problemów WeWork

Kurs akcji IWG (LON: IWG) utrzymywał się w wąskim przedziale po tym, jak spółka opublikowała dobre wyniki finansowe. Akcje były notowane we wtorek po 151 pensów, gdzie utrzymywały się w ciągu ostatnich kilku dni. Cena ta jest o około 17% wyższa od najniższego poziomu z czerwca.

Regus i WeWork rozchodzą się

We wtorek IWG opublikowało zachęcające wyniki finansowe. W oświadczeniu firma podała, że jej przychody wzrosły do rekordowego poziomu 1,67 miliarda funtów w ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku. Jej EBITDA wzrosła o 48% do 198 mln GBP. W tym samym czasie przepływy pieniężne firmy skoczyły do 162 milionów funtów, podczas gdy jej dług netto spadł o 54 miliony funtów.

Co więcej, Worka, platforma do pracy hybrydowej, odnotowała wzrost przychodów o 32% do 153 milionów funtów. Pomimo tych wyników firma ostrzegła, że stoi w obliczu znacznych trudności na rynku walutowym oraz trudnego otoczenia gospodarczego i konkurencyjnego.

Największym konkurentem IWG jest WeWork, firma, która była kiedyś warta ponad 45 miliardów dolarów. We wtorek WeWork powiedział, że jego przychody wzrosły do 844 milionów dolarów w drugim kwartale, podczas gdy jego strata netto wzrosła do 397 milionów dolarów.

Co najważniejsze, WeWork ostrzegł, że jego działalność przechodzi trudny okres. W związku z tym zarząd powiedział, że firma może zbankrutować w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Oświadczenie mówiło :

„W wyniku strat Spółki i przewidywanych potrzeb gotówkowych, w połączeniu ze zwiększoną rotacją członków i obecnymi poziomami płynności, istnieją poważne wątpliwości co do zdolności Spółki do kontynuowania działalności”.

W rezultacie cena akcji WeWork spadła o ponad 24% w dłuższych godzinach, podnosząc kapitalizację rynkową do zaledwie 150 milionów USD.

Tak jak pisałem tutaj kilka miesięcy temu upadek WeWork mógłby mieć marginalne korzyści dla IWG. Stanie się tak, gdy firmy korzystające z przestrzeni WeWork przeniosą się do marek IWG, takich jak Regus, Spaces i Signature.

https://www.youtube.com/watch?v=EZ5ZCahaelU&pp=ygUGd2V3b3Jr

IWG różni się nieco od WeWork tym, że wykorzystuje model biznesowy „asset light”. W tym celu firma współpracuje z właścicielami, aby oferować swoje powierzchnie. Wykorzystuje również model franczyzowy, który umożliwia zarabianie na opłatach bez dokonywania ogromnych inwestycji. W rezultacie firma podpisała więcej umów w pierwszej połowie roku niż w 2022 roku.

Prognoza kursu akcji IWG

Wykres IWG firmy TradingView

Kurs akcji IWG od kilku dni znajduje się w fazie konsolidacji. Na czterogodzinnym wykresie, Relative Strength Index (RSI) przesunął się do punktu neutralnego, podczas gdy akcje są nieco powyżej 25-okresowej średniej kroczącej.

Co najważniejsze, akcje utworzyły odwróconą formację głowy z ramionami. W analizie działań cenowych jest to jeden z najlepszych wzorców odwrócenia na rynku. Dzierganie jest teraz wzdłuż dekoltu tego ściegu fantazyjnego. Dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że akcje odbiją się, gdy kupujący celują w kluczowy punkt oporu na 175,2 pensa, najwyższy punkt 14 kwietnia.

