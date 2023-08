Amerykańskie banki regionalne są dziś w centrum uwagi po tym, jak FDIC zaproponował nowe zasady, które wymagają od nich lepszego przygotowania na potencjalny upadek.

Członek zarządu FDIC omówił proponowane zasady dotyczące CNBC

Po pierwsze, Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów chce, aby banki posiadające aktywa o wartości ponad 100 miliardów dolarów wyemitowały wystarczający długoterminowy dług, który mógłby pokryć potencjalne straty w czasach skrajnego stresu.

Organ regulacyjny nakaże również średnim pożyczkodawcom szczegółowe informacje dotyczące bezpiecznego i sprawnego rozwiązania w przypadku niepowodzenia. W programie CNBC „ Squawk Box ” członek zarządu FDIC – Rohit Chopra, powiedział dzisiaj:

Washington Mutual, IndyMac i Silicon Valley Bank. Ważne jest, abyśmy wyciągnęli wnioski z tych lekcji i zapobiegali niepowodzeniom oraz skutkom, jakie mogą one mieć dla całej gospodarki.

„IAT” – fundusz ETF iShares US Regional Banks ETF wzrósł w momencie pisania o ponad 1,0%.

Wybitne banki, których dotkną nowe zasady

Do kilku znaczących banków regionalnych, do których będzie miało zastosowanie nowe rozporządzenie, należą Citizens Financials, Fifth Third Bancorp i PNC Financial.

Według Federalnej Korporacji Ubezpieczeń Depozytów te firmy świadczące usługi finansowe będą miały trzy lata od przyjęcia proponowanych zasad na dostosowanie się do nowego standardu. Członek zarządu Rohit Chopra powiedział także dzisiaj:

Nie możemy znaleźć się w sytuacji, w której główne ulice, małe przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe stają się ofiarami podejmowania nadmiernego ryzyka i złego zarządzania.

Należy zauważyć, że upadłości Signature Bank i Silicon Valley Bank na początku tego roku spowodowały straty w wysokości miliardów dolarów rządowego funduszu gwarantowania depozytów.

