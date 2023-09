Czy warto kupować ropę naftową po wzroście o 30% w ciągu ostatnich dwóch miesięcy?

Jedną z największych transakcji w miesiącach letnich była długa pozycja na ropie WTI. Ceny ropy wzrosły o około 30% w ciągu dwóch miesięcy – imponujący wynik, niezależnie od tego, jak na to patrzysz.

Długi olej (czyli oczekiwanie, że cena będzie stale rosła) nie jest modny z różnych powodów. Jednym z nich jest na przykład wprowadzenie pojazdów elektrycznych i zmniejszenie zależności od ropy naftowej w związku z walką rządów ze zmianami klimatycznymi.

Niektórzy mogą pomyśleć, że chodzi o uzupełnienie przez USA Strategicznych Rezerw Ropy Naftowej (SPR). W końcu ceny ropy naftowej wzrosły latem do 85 dolarów, co zbiegło się z największym wzrostem poziomu SPR od czasu pandemii Covid-19.

Więc to jest to.

Inne stanowisko, aczkolwiek niepopularne, głosi, że ceny ropy nie nadążają za inflacją. W artykule opublikowanym pod koniec sierpnia w Forbesie wezwano inwestorów do zapoznania się z poniższym wykresem.

Wzywa do podskoczenia cen ropy naftowej do 300 dolarów, stosując prostą matematykę opartą na poziomie inflacji. Zdaniem autora 1 dolar w 2005 r. jest wart 1,57 dolara w 2023 r. Mówiąc dokładniej, potrzeba dziś o 57% więcej pieniędzy, aby kupić to samo, co w 2005 r.

Czy ropa naftowa za 300 dolarów jest niemożliwa?

Zupełnie nie. W końcu popyt na ropę naftową utrzymuje się na poziomie bliskim najwyższego poziomu w historii.

Przyczyną skoku cen ropy może być dolar amerykański. W każdym razie obraz techniczny przemawia za większymi korzyściami z co najmniej dwóch powodów.

Po pierwsze, od czasu podwójnego szczytu na rynku w 2022 r. nie zaobserwowano żadnych dalszych zmian. Po drugie, latem zakończył się trójkąt odwrócenia.

Takie trójkąty pojawiają się na końcu skomplikowanych korekt – zazwyczaj całkowicie odwróconych. Dlatego pierwszym krokiem, jaki muszą zobaczyć byki, jest ruch powyżej kluczowego poziomu 100 dolarów. Dolar musi znaleźć się pod presją w związku z takim ruchem.

Od tego momentu ceny ropy naftowej prawdopodobnie przejmą inicjatywę po słabnącym dolarze.

