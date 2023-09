USD/ARS: Oto dlaczego peso argentyńskie spadło w przepaść

Peso argentyńskie stało się bezwartościowe, narażając drugą co do wielkości gospodarkę Ameryki Południowej na znaczne ryzyko. Według TradingView kurs wymiany USD/ARS osiągnął najwyższy w historii poziom 350. Kurs czarnorynkowy, z którego korzysta większość ludzi i firm w kraju, wzrósł do ponad 700.

Save

Wykres USD/ARS

Dlaczego peso argentyńskie spadło

Copy link to section

Istnieje kilka powodów, dla których peso argentyńskie spadło do rekordowo niskiego poziomu. Po pierwsze, Argentyna od dziesięcioleci zapewnia swoim mieszkańcom dotacje. Dotacje te doprowadziły do ogromnego deficytu budżetowego, zmuszając rząd do zaciągania pożyczek w kraju i za granicą oraz drukowania ogromnych sum pieniędzy.

Po drugie, w przeciwieństwie do większości krajów zachodnich, rząd jest największym pracodawcą w kraju. Zatrudnienie w sektorze publicznym wzrosło o ponad 34% od 2011 r. Oznacza to, że większość dochodów podatkowych rządu przeznaczana jest na wynagrodzenia w sektorze publicznym, a nie na rozwój.

Po trzecie, Argentyna ma miliardy dolarów długu MFW. Kraj jest winien MFW ponad 33 miliardy dolarów, najwięcej na świecie. Wyzwanie związane z pożyczkami MFW polega na tym, że muszą być spłacane w walucie obcej, zwłaszcza w dolarach amerykańskich.

W kraju, w którym peso argentyńskie stało się bezwartościowe, uzyskanie dostępu do dolarów jest trudne. To wyjaśnia, dlaczego kraj kilkakrotnie zbankrutował.

W związku z tym rząd nałożył istotne regulacje dotyczące walut obcych, które utrudniają Argentynie przyciąganie inwestycji zagranicznych.

Na przykład eksporterzy soi są zobowiązani do płacenia 33% podatku, co eliminuje zachęty dla rolników do prowadzenia działalności rolniczej. W rezultacie najnowsze dane pokazują, że produkcja soi w Argentynie spada.

Argentyna pobiera również ogromne podatki od innych firm handlujących dolarami amerykańskimi. Jest to jeden z powodów, dla których ogromne zasoby miedzi w kraju nadal nie są eksploatowane.

https://www.youtube.com/watch?v=18RTtDVghfw

Czy da się uratować ARS?

Copy link to section

Wszystkie te czynniki doprowadziły do ogólnego braku zaufania do peso argentyńskiego. Dziś wiele osób przeniosło swoje oszczędności na bezpieczeństwo dolara amerykańskiego. Wielu z nich korzysta z czarnego rynku, aby uzyskać dostęp do tych dolarów, a następnie oszczędza je w domu.

Dlatego też, bez pewności, istnieje prawdopodobieństwo, że wartość peso argentyńskiego będzie w nadchodzących latach nadal spadać. Waluty osiągają swoją wartość dzięki zaufaniu wśród inwestorów i mieszkańców.

Jednocześnie czołowy kandydat na prezydenta dał do zrozumienia, że będzie zabiegał o dolaryzację gospodarki i pozbycie się banku centralnego. Te działania również doprowadzą do większego osłabienia peso.

Save

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.