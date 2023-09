Wraz ze wzrostem cen akcji AVTX, upadłość Avalo Therapeutics pozostaje

Kurs akcji Avalo Therapeutics (NASDAQ: AVTX) stał się w ciągu ostatnich kilku miesięcy niepopularny i niechciany. Stało się to akcją groszową, ponieważ jej cena wynosi 0,1630 USD, co oznacza spadek w stosunku do najwyższego w historii poziomu 91,65 USD. Jej kapitalizacja rynkowa spadła do zaledwie 7 milionów dolarów z najwyższego w historii poziomu ponad 377 milionów dolarów.

Wyzwania i ryzyko upadłości pozostają

Avalo Therapeutics to firma biotechnologiczna, która prowadzi badania nad kilkoma chorobami w sieci sygnalizacji ŚWIATŁA. Podobnie jak inne firmy na etapie klinicznym, prowadzi działalność obarczoną wysokim ryzykiem i przynoszącą wysokie zyski. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, firma może mieć wielomiliardowe wyjście i odwrotnie.

Przez lata Avalo Therapeutics było inwestycją obarczoną wysokim ryzykiem. Na przykład w czerwcu firma poniosła poważną porażkę po tym, jak jej przeciwciało monoklonalne AVTX-002 nie przeszło próby FDA. Lek miał korzystny profil bezpieczeństwa i tolerancji, ale nie osiągnął punktu końcowego.

Było to znaczące osiągnięcie, ponieważ AVTX-002 był jednym z dwóch leków, nad którymi pracowała firma. Ostatnio cena akcji AVTX wzrosła po tym, jak firma zdecydowała się sprzedać firmie AUG Therapeutics trzy aktywa związane z chorobami rzadkimi. UAG zapłacił z góry 150 tys. dolarów za trzy związki. Zapłaci także płatności warunkowe w wysokości 15 milionów dolarów, jeśli zostaną zatwierdzone przez FDA.

Nadal istnieje podwyższone ryzyko, że Avalo Therapeutics w najbliższej przyszłości zbankrutuje. Po pierwsze, w przygotowaniu są tylko AVTX-002 i AVTX-008. Ten pierwszy nie osiągnął swojego punktu końcowego, podczas gdy firma sprzedała ten drugi. Dlatego jego przyszłość zależy od porozumienia z UAG.

Avalo ma ograniczoną gotówkę. Ostatni kwartał zakończył się kwotą zaledwie 6,3 miliona dolarów w gotówce i jej ekwiwalentach. Całkowite koszty operacyjne spółki w ciągu pierwszych sześciu miesięcy wyniosły ponad 17,8 mln dolarów, co doprowadziło do straty w wysokości ponad 18 mln dolarów.

Prognoza cen akcji AVTX

Cena akcji AVTX osiągnęła najniższy poziom w historii na poziomie 0,085 USD. Ostatnio zachowuje się jak klasyczny grosz, z regularnymi pompkami i wysypiskami. Podejrzewam, że w dłuższej perspektywie akcje powrócą do trendu spadkowego.

Jeśli tak się stanie, kolejnym poziomem do obserwacji będzie minimum od początku roku na poziomie 0,085 USD. Wierzę też, że w nowych warunkach wysokich stóp procentowych spółka może ogłosić upadłość.

