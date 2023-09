Prognozy cen akcji Roivant: silny rurociąg jest katalizatorem

Ceny akcji Roivant Sciences (NASDAQ: ROIV) wzrosły we wtorek, gdy inwestorzy z entuzjazmem przyjęli najnowsze osiągnięcia Immunovant (NASDAQ: IMVT). Akcje podskoczyły o ponad 20% i ponownie osiągnęły najwyższy poziom od początku roku wynoszący 12,90 dolarów. Wzrosły one o ponad 390% w stosunku do najniższego poziomu w 2022 r.

Zachęcające dane dotyczące firmy Immunovant

Roivant Sciences to firma biotechnologiczna dobrze znana ze współpracy z Vivekiem Ramaswamym, kandydatem Partii Republikańskiej na prezydenta. Firma prowadzi badania nad różnymi chorobami, które często są ignorowane przez duże firmy biotechnologiczne.

Na przestrzeni lat firma osiągnęła wiele sukcesów. Na przykład, zgodnie z aktualizacją planów, firma Roivant Sciences uzyskała zgodę na swój produkt VTAMA stosowany w leczeniu łuszczycy.

Firma Roivant Sciences jest obecnie na różnych etapach uzyskiwania zatwierdzeń dla 12 kolejnych leków stosowanych w kluczowych obszarach, takich jak toczeń rumieniowaty układowy, choroba Chrona, choroba Gravesa-Basedowa i choroby tarczycy i oczu.

Co najważniejsze, Roivant prowadzi rozmowy w sprawie sprzedaży firmie Roche eksperymentalnego leku na wyniszczającą chorobę żołądka. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, jej wartość wyniesie ponad 7 miliardów dolarów, co jest niemalże zbliżone do kapitalizacji rynkowej Roivant wynoszącej ponad 7,8 miliarda dolarów.

W moim ostatnim artykule w Roivant Sciences zauważyłem, że firma ma dobre doświadczenie w branży. W związku z tym istnieje prawdopodobieństwo, że inni kandydaci na leki uzyskają zgodę FDA. Na przykład FDA zatwierdziła przez firmę co najmniej pięć leków.

Ceny akcji firmy Roivant Sciences gwałtownie wzrosły po ogłoszeniu przez firmę Immunovant zachęcającego badania fazy 1 dotyczącego leku IMVT-1402. Badanie wykazało silne zmniejszenie poziomu immunoglobuliny G po podaniu podskórnym. Wyniki te były zgodne z wynikami badań prowadzonych wcześniej na ludziach.

Sukces Immunovant był ważny, ponieważ firma jest częścią rodziny firm Roivant Sciences. Inne firmy w rodzinie to Lokavant, Priovant, dermavant i Genvant. Roivant jest nadal głównym udziałowcem Immunovant, którego wartość szacuje się obecnie na ponad 2,6 miliarda dolarów.

Prognoza cen akcji Roivant Sciences

Wykres dzienny pokazuje, że cena akcji Roivant Sciences od kilku miesięcy znajduje się w silnym trendzie zwyżkowym. Po drodze kurs akcji utworzył kanał wzrostowy pokazany na zielono. Obecnie znajduje się kilka punktów poniżej górnej krawędzi tego kanału. Akcje przesunęły się nieco powyżej 50-dniowych i 100-dniowych średnich kroczących.

Akcje Roivanta pozostają powyżej kluczowego poziomu wsparcia na poziomie 10 dolarów, najwyższego punktu z 12 stycznia. Dlatego uważam, że akcje Roivant mają większą przewagę, ponieważ kupujący celują w kluczowy punkt oporu na poziomie 15 dolarów.

