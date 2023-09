Prognoza cen akcji Apple: zagrożona w związku z pojawieniem się dwóch nowych czynników

Ceny akcji Apple (NASDAQ: AAPL) gwałtownie spadają i w nadchodzących dniach mogą jeszcze wzrosnąć. Akcje spadły w środę do najniższego poziomu 170 dolarów, najniższego poziomu od 23 maja. Cofnął się o ponad 13% z najwyższego poziomu w tym roku, co oznacza, że znalazł się w strefie korekty.

Apple ma problem z tytanem

Ceny akcji Apple ostatnio spadły i sytuacja może się pogorszyć. Firma stoi teraz przed jednym z największych wyzwań w swojej historii, gdy nowe wersje iPhone’a 15 Pro zostały poddane analizie.

Wielu użytkowników zgłaszało, że iPhone’y bardzo się nagrzewają, szczególnie podczas ładowania i korzystania z ciężkich aplikacji i gier. Kilku użytkowników, którzy rozmawiali z Wall Street Journal, poinformowało, że temperatura iPhone’a sięgała 40 stopni Fahrenheita.

Eksperci przytaczali fakt, że nowe wersje iPhone’a Pro wprowadziły do swojej konstrukcji tytan. Tytan w połączeniu z cienką naturą telefonów oznacza, że telefony nie są w stanie dobrze odprowadzać ciepła. W związku z tym nadal nie jest jasne, czy aktualizacja oprogramowania rozwiąże problem.

Dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy Apple może spodziewać się wielu zwrotów iPhone’ów. Oznacza to również, że sprzedaż iPhone’ów może w nadchodzących kwartałach nadal spadać. Najnowsze wyniki pokazały, że sprzedaż iPhone’a spadła w drugim kwartale o 2,4% do ponad 39,4 miliarda dolarów. Jest to godne uwagi, ponieważ iPhone stanowi całkowitą sprzedaż Apple.

Apple musi także uporać się z mocnym dolarem amerykańskim. Indeks dolara amerykańskiego (DXY) wzrósł do najwyższego poziomu od miesięcy. Bliższa analiza pokazuje, że chiński juan oscyluje w pobliżu najniższego poziomu od 2007 r., podczas gdy euro zbliża się do poziomu parytetu. Wszystkie inne waluty, takie jak lira turecka i rubel rosyjski, straciły na wartości.

Skutkiem tego jest to, że iPhone staje się niedostępny dla większości ludzi. Połącz to z faktem, że wiele osób pozostaje przy swoich iPhone’ach dłużej, co oznacza, że rozwój Apple może być ograniczony.

Prognoza cen akcji Apple

Wykres AAPL autorstwa TradingView

Sytuację pogarsza fakt, że dane techniczne dotyczące cen akcji Apple nie radzą sobie dobrze. Na wykresie dziennym cena akcji AAPL przekroczyła ważne wsparcie na poziomie 17196 dolarów, najniższe wahadło z 18 sierpnia. Akcje dokonały również ponownego testu poziomu zniesienia Fibonacciego na poziomie 38,2%.

Akcje Apple również spadły poniżej 50-dniowych i 100-dniowych wykładniczych średnich kroczących (EMA) oraz kluczowego wsparcia na poziomie 174,92 dolarów, najwyższego punktu w sierpniu ubiegłego roku. Dlatego ścieżka najmniejszego oporu jest niższa, a następny poziom do obserwacji to 160 dolarów, czyli punkt zniesienia 50%. Cena ta jest o ~6,31% niższa od obecnego poziomu.

