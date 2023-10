Zbliża się śmierć cen srebra i funduszy ETF SLV w miarę wzrostu ryzyka recesji

Cena srebra pozostawała pod silną presją w miarę kontynuowania wzrostów indeksu dolara amerykańskiego (DXY) i utrzymywania się zagrożeń dla gospodarki światowej. W piątek cena srebra spadła do najniższego poziomu 22,10 dolarów, najniższego poziomu od 21 marca. W stosunku do najwyższego poziomu w tym roku spadł on o ponad 15%. Podobnie fundusz ETF iShares Silver Trust (SLV) spadł do 20 dolarów.

Spowolnienie w Chinach trwa

Cena srebra znajdowała się w ciągu ostatnich kilku miesięcy w silnym trendzie niedźwiedzim w związku z rosnącymi obawami dotyczącymi branży. Największym niepokojem jest spowolnienie chińskiej gospodarki. Opublikowane w niedzielę dane pokazały, że osłabienie było kontynuowane we wrześniu.

Indeks PMI dla usług w Chinach spadł we wrześniu do 50,2, czyli gorzej od mediany szacunków na poziomie 52,0. Podobnie wskaźnik PMI dla przemysłu spadł do 50,6, wskazując na dalsze osłabienie w ciągu miesiąca.

Chiny są ważnym rynkiem dla srebra, ponieważ są największym producentem na świecie. Jest liderem na rynku w kluczowych branżach, takich jak półprzewodniki, panele słoneczne i sprzęt gospodarstwa domowego, które zużywają znaczne ilości srebra.

Inne wiodące gospodarki również spowalniają. Niektóre kraje europejskie, takie jak Niemcy, już pogrążyły się w recesji. Istnieją również oznaki spowolnienia gospodarki amerykańskiej w związku ze wzrostem inflacji.

Cena srebra również spada w związku z utrzymującym się gwałtownym wzrostem indeksu dolara amerykańskiego (DXY) w następstwie wyjątkowo jastrzębiej polityki Rezerwy Federalnej. Fed zdecydował się pozostawić stopy procentowe na niezmienionym poziomie pomiędzy 5,25% a 5,50%. Wskazała także na kolejny wzrost o 0,25% pod koniec tego roku, co zwiększa ryzyko recesji.

Srebro ma zwykle odwrotną relację z dolarem amerykańskim ze względu na jego rolę jako metalu szlachetnego. Podobnie jak złoto, na srebro zwykle duży wpływ mają działania Rezerwy Federalnej.

Patrząc w przyszłość, kluczowymi katalizatorami wzrostu cen srebra będą nadchodzące dane o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym (NFP) w USA oraz oświadczenie Jerome’a Powella.

Prognoza cen srebra

Wykres dzienny pokazuje, że cena srebra od kilku dni znajduje się w silnym trendzie spadkowym. Obecnie kurs spadł poniżej kluczowego wsparcia na poziomie 22,26 USD, najniższego poziomu z 23 czerwca i 15 sierpnia. Srebro również wkrótce utworzy wzór krzyża śmierci, co ma miejsce, gdy 200-dniowe i 50-dniowe średnie kroczące.

Dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że cena srebra będzie nadal spadać, ponieważ sprzedający celują w kluczowy poziom wsparcia na poziomie 20 dolarów. Jeśli tak się stanie, oznacza to, że srebro może spaść o około 10% od obecnego poziomu.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.