Indeks dolara amerykańskiego (DXY): tymczasowe wycofanie, CPI, minuty przed FOMC

Indeks dolara amerykańskiego (DXY) tracił przez trzy dni z rzędu, gdy inwestorzy skupili się na najnowszych danych o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym w USA (NFP). Po osiągnięciu maksymalnego poziomu 107,31 dolarów we wtorek, indeks spadł do najniższego poziomu 105,93 dolarów.

Inflacja w USA i minuty przed FOMC

Indeks dolara amerykańskiego był w tym tygodniu w centrum uwagi, gdy inwestorzy obserwowali intrygi w Kongresie i najnowsze dane gospodarcze. Kongres przyjął ustawę mającą zapobiec zawieszeniu rządu w ciągu najbliższych 45 dni, co doprowadziło do usunięcia spikera Kevina McCarthy’ego.

Intrygi te, w połączeniu ze zwiększoną stronniczością, oznaczają, że w listopadzie najprawdopodobniej w USA nastąpi zawieszenie działalności rządu.

Kolejna ważna wiadomość pojawiła się w środę, kiedy ADP opublikowała dane o zatrudnieniu w sektorze prywatnym. Z raportu wynika, że we wrześniu w sektorze prywatnym utworzono zaledwie 89 tys. miejsc pracy, co stanowi najmniejszy wzrost od miesięcy. Spowodowało to także niewielkie uspokojenie na rynku obligacji.

Ostatnimi ważnymi danymi były oficjalne dane o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA dane. Według Bureau of Labor Statistics (BLS) we wrześniu gospodarka dodała ponad 320 tys. miejsc pracy, co stanowi duży wzrost w porównaniu z poprzednimi 220 tys. Raport był znacznie wyższy od mediany szacunków wynoszącej 160 tys.

W raporcie znalazło się kilka negatywnych elementów. Stopa bezrobocia wzrosła do 3,8%, podczas gdy dynamika płac uległa zahamowaniu. Przeciętne godzinowe wynagrodzenie wzrosło o 4,2%, mniej niż poprzednio 4,3%.

Patrząc w przyszłość, Rezerwa Federalna opublikuje protokoły ze swojego poprzedniego posiedzenia w środę. Protokoły te dostarczą więcej informacji na temat tego, czego można się spodziewać podczas nadchodzących posiedzeń.

Najważniejszą wiadomością dla USD będą zaplanowane na czwartek dane o inflacji w USA. Ekonomiści oczekują, że dane wykażą, że inflacja zasadnicza i bazowa nieznacznie wzrosły we wrześniu wraz ze wzrostem cen benzyny.

Na szczęście ceny ropy naftowej nieznacznie spadły w ciągu ostatnich kilku dni, a cena ropy Brent wyniosła 84 USD.

Prognoza indeksu dolara amerykańskiego

Wykres dzienny pokazuje, że indeks DXY od kilku miesięcy znajduje się w silnym trendzie wzrostowym. Niedawno przekroczył ważne poziomy oporu na poziomie 104,80 i 105,93 dolarów, przy czym najwyższe wahania miały miejsce 31 maja i 8 marca. Dolar pozostaje powyżej 50-dniowych i 100-dniowych średnich kroczących.

Co najważniejsze, indeks utworzył wzór przełamania i ponownego testu, przesuwając się do 105,93 dolarów. W analizie akcji cenowej jest to zwykle oznaka zwyżkowej kontynuacji. W związku z tym w ciągu najbliższych tygodni indeks prawdopodobnie powróci do trendu wzrostowego. Jeśli tak się stanie, następnym poziomem do obejrzenia będzie 110 $.

