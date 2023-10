Prognoza cen akcji Boeinga: obniżka ratingu w miarę narastania problemów

W ciągu ostatnich kilku tygodni cena akcji Boeinga (NYSE: BA) znalazła się pod presją w związku z utrzymującymi się obawami dotyczącymi działalności spółki. Akcje osiągnęły najwyższy poziom 242,90 dolarów w sierpniu, a następnie spadły o ponad 20% do obecnych 193 dolarów.

BA stawia czoło przeciwnościom losu

Boeing, największy producent samolotów na świecie, w ciągu ostatnich kilku lat musiał stawić czoła licznym przeciwnościom losu. W 2019 roku firma uporała się z poważnym problemem po katastrofie samolotu należącego do Ethiopian Airlines. Zmusiło to firmę do uziemienia wszystkich samolotów Boeing 737 Max, powodując straty rzędu miliardów dolarów.

Bycie nigdy nie podniosło się od czasu kryzysu, nawet po tym, jak firma otrzymała ostatnio wiele zamówień. Według WSJ liczba dostarczonych klientom samolotów 737 MAX spadła do najniższego poziomu od ponad 2 lat. Boeing odkrył także problemy z Boeingiem Dreamlinerem.

Kłopoty Boeinga wynikają z wyzwań ze strony jego kluczowych dostawców. Firma zidentyfikowała na przykład dziury w kadłubach produkowanych przez Spirit AeroSystems. Spirit obarczył winą za ten problem swoich dostawców. W rezultacie produkcja Boeinga 737 MAX spadła o ponad połowę, do zaledwie 38 sztuk miesięcznie. We wrześniu wyprodukowała zaledwie 22 samoloty.

Boeing 737 MAX to najlepiej sprzedający się samolot firmy. W niedawnym oświadczeniu dyrektor generalny firmy przewidywał, że w tym roku firma dostarczy klientom od 400 do 450 samolotów.

Na nieszczęściach Boeinga skorzystał Airbus, jego główny rywal. We wtorkowym raporcie Airbus podał, że we wrześniu dostarczył 55 samolotów, co daje dotychczasową łączną liczbę 488. Boeing dostarczył jedynie 371 samolotów. Airbus wyprzedził także Boeinga pod względem całkowitych zaległości.

Istnieje prawdopodobieństwo, że w nadchodzących miesiącach działalność Boeinga będzie nadal zwalniać w związku z zajmowaniem się kwestią kadłuba. Analitycy oczekują również, że Boeing obniży swoje prognozy forward po opublikowaniu wyników.

Wyniki Boeinga w drugim kwartale pokazały, że jego przychody wzrosły do 19,75 miliarda dolarów, a strata netto wyniosła 149 milionów dolarów.

Prognoza cen akcji Boeinga

Wykres dzienny pokazuje, że cena akcji BA od kilku tygodni znajduje się w silnym trendzie spadkowym. Kurs wycofał się i ponownie przetestował ważny poziom wsparcia na poziomie 194,48 dolarów, będący najniższym wahaniem w marcu i maju.

Cena ta stanowiła jednocześnie dolną stronę kanału poziomego. Akcje utworzyły również wzór krzyża śmierci, który zwykle jest znakiem niedźwiedzia. Przesunął się poniżej wskaźnika chmury Ichimoku. Dlatego podejrzewam, że akcje będą nadal spadać, ponieważ sprzedający chcą osiągnąć kolejny psychologiczny poziom na poziomie 180 dolarów.

