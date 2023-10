Wraz z początkiem wyników banku cena akcji BNP Paribas spada do kluczowego wsparcia

Kurs akcji BNP Paribas (ETR: BNP) spadł do najniższego poziomu od 8 sierpnia, kiedy amerykańscy giganci bankowi zaczęli publikować swoje wyniki finansowe za trzeci kwartał. Akcje spadły do najniższego poziomu 57,45 euro, czyli poniżej najwyższego od początku roku poziomu 62,76 euro. W sumie wzrósł on o ponad 30% z najniższego poziomu w tym roku.

Rozpoczyna się sezon wyników banków w USA

Największym czynnikiem wpływającym na akcje banków amerykańskich i europejskich, takich jak BNP Paribas, jest początek sezonu wyników. Chociaż BNP jest bankiem francuskim, inwestorzy wykorzystują amerykańskie zyski jako barometr jego wyników.

Citigroup opublikowała dobre wyniki, a jej przychody w trzecim kwartale wzrosły do 20,14 miliarda dolarów. Podobnie JP Morgan, największy bank w USA, podał, że jego przychody wzrosły do 40,6 miliarda dolarów, a zysk wzrósł do 13,5 miliarda dolarów. Wells Fargo również opublikowało dobre wyniki, a jego przychody wzrosły do ponad 20 miliardów dolarów.

https://www.youtube.com/watch?v=PkQaq97RQgI&pp=ygUPY25iYyB0ZWxldmlzaW9u

Głównym mianownikiem tych wyników są stopy procentowe. Obydwoje zauważyli, że wyższe stopy procentowe pomogły im zwiększyć zarobki. Stopy procentowe w USA i innych krajach rozwiniętych wzrosły do najwyższego poziomu od ponad dwóch dekad.

Wyniki te oznaczają, że BNP Paribas prawdopodobnie 26 października opublikuje dobre wyniki. Podobnie jak jego amerykańscy odpowiednicy, BNP Paribas korzysta z wyższych stawek w Europie, gdzie prowadzi większość swojej działalności.

Najnowsze wyniki pokazały, że zysk netto wzrósł o 16,4%, przy wzroście przychodów o 3,3%. Jej dochód netto do podziału wzrósł do 0,26 miliarda euro. W rezultacie spółka uruchomiła drugi program skupu akcji o wartości 2,5 miliarda euro.

Uważam, że BNP Paribas to dobra inwestycja dla inwestorów dochodowych. Jest bankiem bezpiecznym z stopą dywidendy na poziomie 6,7%. Ponadto będzie nadal czerpał korzyści, ponieważ stopy procentowe pozostaną wysokie przez jakiś czas.

Prognoza cen akcji BNP Paribas

Wykres dzienny pokazuje, że cena akcji BNP Paribas od kilku miesięcy znajduje się w trendzie wzrostowym. Po drodze kurs akcji utworzył kanał wzrostowy pokazany na czarno. Kurs spadł do dolnej części kanału, gdy amerykańskie banki rozpoczęły sezon wyników.

Akcje również przeszły nieco poniżej 50-dniowej średniej kroczącej, podczas gdy indeks siły względnej (RSI) spadł poniżej neutralnego punktu 50. Dlatego perspektywy dla akcji są neutralne z nastawieniem byczym. Prawdopodobnie odbije się i ponownie przetestuje górną część kanału na poziomie 62,71 €. Widok ten zostanie unieważniony, jeśli przesunie się poniżej dolnej części kanału.