Ceny akcji Evergrande, Country Garden spadły: unikaj

Ceny akcji Country Garden i Evergrande spadły, w ciągu ostatnich kilku lat tracąc wartość miliardów dolarów. Cena akcji Evergrande spadła do 0,53 H$, co stanowi 97% najwyższego poziomu w historii. Podobnie akcje Country Garden spadły do 0,75 H$, w porównaniu z rekordowo wysokim poziomem 14,95 H$.

Załamanie na rynku nieruchomości w Chinach

W ciągu ostatnich kilku lat Chiny odnotowały szybki rozwój, czemu sprzyjał rynek nieruchomości, który wytwarza ponad jedną czwartą całkowitego PKB. W kraju wybudowano miliony mieszkań i nowych miast, z których część do dziś stoi pusta. Ponad 65 milionów mieszkań nie ma mieszkańców.

Władze lokalne Chin wygenerowały znaczne przychody ze sprzedaży gruntów deweloperom takim jak Evergrande i Country Garden. W tym samym czasie miliony Chińczyków inwestowały na rynku nieruchomości.

Ostatnio jednak branża upadła. Ceny domów w Chinach spadają w najszybszym tempie w historii. W rezultacie wartość majątku wielu osób, które zainwestowały w tej branży, spadła.

Co gorsza, wiele osób, które złożyły depozyty u chińskich deweloperów, prawie straciło środki pieniężne, próbując restrukturyzować. Konsekwencją tego wszystkiego jest zatem ostateczny upadek firm takich jak Evergrande i Country Garden.

Country Garden niedawno nie spłacił obligacji dolarowych, co zwiększyło ryzyko ostatecznego upadku. Ostrzegł również, że sprzedaż spadła, ponieważ ludzie nadal niepokoją się o przyszłość firmy.

Obligatariusze Country Garden szukali obecnie rozmów po tym, jak nie dokonała ona płatności w wysokości 15 milionów dolarów. Grupa, która zatrudniła PJT Partners, jest jej winna 2 miliardy dolarów. W sumie firma ma ponad 200 miliardów dolarów całkowitych zobowiązań, które obejmują płatności od klientów.

Z drugiej strony Evergrande korzysta z aparatury podtrzymującej życie od 2021 r., kiedy po raz pierwszy zbankrutowała. Od tego czasu firma ogłosiła upadłość w USA, chcąc chronić swoje aktywa. Nie spłaciła także kilku obligacji.

Co dalej z akcjami Country Garden i Evergrande?

Wykres Country Garden i Evergrande sporządzony przez TradingView

Ceny akcji Evergrande i Country Garden spadły w ciągu ostatnich kilku lat. Nie są osamotnieni jako indeks nieruchomości w Chinach spadła do rekordowo niskiego poziomu. Dlatego część inwestorów może ulec pokusie zakupu spadków w nadziei, że akcje tych spółek odbiją się w dłuższej perspektywie.

Smutna rzeczywistość jest taka, że akcje tych spółek stoją przed dużym wyzwaniem ze względu na rosnące stopy procentowe na całym świecie i gwałtowny spadek sprzedaży. Mają też tysiące nieukończonych projektów, nad którymi muszą popracować.

Jedyną nadzieją w tym przypadku jest to, że Pekin wykorzysta swoje środki pieniężne, aby ratować te firmy. Jest to mało prawdopodobne ze względu na spowalniającą chińską gospodarkę i ilość potrzebnych pieniędzy. Łącznie Country Garden i Evergrande mają zobowiązania o wartości ponad 500 miliardów dolarów. Evergrande jest winne 340 miliardów dolarów, a Country Garden 200 miliardów dolarów.

Co gorsza, firmy te posiadają górę zagranicznych obligacji denominowanych w dolarach. Sytuacja uległa pogorszeniu, ponieważ firmy te prowadzą działalność w juanie, który stracił na wartości w stosunku do dolara amerykańskiego. Country Garden posiada 11 miliardów dolarów tych długów.

Dlatego też, choć ceny akcji Country Garden i Evergrande osiągnęły rekordowo niskie poziomy, istnieje przestrzeń do dalszych osłabień.

