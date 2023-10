Nie kupuj Shanghai Composite i dipu China A50: Morgan Stanley

Chińskie akcje znajdują się w poważnych tarapatach w związku z utrzymującymi się problemami w sektorze nieruchomości. Uważnie obserwowany indeks Shanghai Composite spadł w piątek do 2983, najniższego poziomu od listopada ubiegłego roku. Spadł on o ponad 12% w stosunku do najwyższego poziomu w tym tygodniu.

Podobnie chiński indeks A50 spadł w piątek do 11 750, co stanowi najniższe wahanie od listopada. Spadł również o 18% w stosunku do najwyższego poziomu od początku roku. Ta akcja cenowa sygnalizuje, że inwestorzy są coraz bardziej zaniepokojeni chińską gospodarką.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Indeks nieruchomości w Chinach załamuje się

Copy link to section

Chińska gospodarka stoi w obliczu licznych trudności, które spowodowały gwałtowne spadki na giełdzie. Kluczowym wyzwaniem jest to, że sektor nieruchomości, który jest jego główną siłą napędową, przechodzi przez najgorszą fazę w historii.

China's benchmark Shanghai Composite Index has hit a new year-to-date low despite Beijing's efforts to prop up the stock market as investors worry more about the troubled property sector. https://t.co/OdGOPds50n — Nikkei Asia (@NikkeiAsia) October 19, 2023

Problemy te wyszły na jaw po upadku Evergrande w 2021 roku. Firma, której amerykański biznes ogłosił upadłość, jest na skraju upadku. Jej dyrektor generalny i założyciel znajduje się w areszcie domowym po tym, jak władze podejrzewały, że przenosi swój majątek za granicę.

Country Garden, kolejny deweloper z problemami, ostrzegł niedawno, że jego sprzedaż spadła. Obecnie nie jest w stanie spłacić swoich obligacji dolarowych. Łączne zobowiązania Country Garden i Evergrande wynoszą prawie 500 miliardów dolarów. Inne mniejsze spółki z branży nieruchomości też nie radzą sobie dobrze.

Wyzwaniem dla Chin jest to, że sektor nieruchomości jest najważniejszą częścią gospodarki i odpowiada za ponad jedną czwartą produkcji. Podczas gdy większość Amerykanów inwestuje na giełdzie, Chińczycy lokują kapitał w nieruchomości.

https://www.youtube.com/watch?v=6woLkxmdKHI

Chiny odnotowują także mniejszą liczbę bezpośrednich inwestycji zagranicznych w miarę spadku napięć z krajami zachodnimi, takimi jak Stany Zjednoczone. Najnowsze dane pokazują, że BIZ w Chinach spadły do najniższego poziomu od ponad 25 lat. BIZ spadły o 5% w pierwszych ośmiu miesiącach roku.

Co najważniejsze, zagraniczni inwestorzy porzucają swoje udziały w chińskich akcjach. W notatce analitycy Morgan Stanley ostrzegli, że całkowita wartość wyjść przekroczyła 25 miliardów dolarów, co stanowi poziom bezprecedensowy. Analitycy ostrzegali przed kupowaniem spadków na chińskich akcjach.

Prognoza indeksu A50 dla Chin

Copy link to section

Wykres dzienny pokazuje, że chiński indeks A50 od kilku miesięcy notuje spadki. Niedawno spadł poniżej kluczowego poziomu wsparcia na poziomie 12 245, najniższego wahania z 1 czerwca. Cena ta znajdowała się również w dolnej części wzoru trójkąta zstępującego.

Indeks China A50 również spadł poniżej 50-dniowych i 100-dniowych wykładniczych średnich kroczących (EMA). Indeks Względnej Siły (RSI) spadł do poziomu wyprzedania.

Dlatego perspektywy dla China A50 – i indeksu szanghajskiego – są niedźwiedzie w miarę wzrostu ryzyka. Jeśli tak się stanie, kolejnym kluczowym celem dla indeksu A50 będzie poziom 11 140, najniższy poziom w listopadzie ubiegłego roku.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.