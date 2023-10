UAW twierdzi, że Stellantis „ma najgorszą propozycję” dotyczącą rozszerzenia strajku

Stellantis NV (EPA: STLA) pozostaje na zielonym poziomie, mimo że w poniedziałek United Auto Workers rozszerzyło swój strajk przeciwko tej starszej firmie motoryzacyjnej.

Dlaczego UAW rozszerzył swój atak na Stellantis?

Kolejnych 6800 pracowników (mniej więcej) w zakładzie montażowym SHAP – Sterling Heights niespodziewanie dołączyło dziś rano do trwającego strajku.

UAW zdecydował się bardziej agresywnie przeciwstawić Stellantisowi, ponieważ jego obecna oferta nie dorównuje nawet GM i Fordowi, jak związek ujawnił w dzisiejszym komunikacie prasowym.

Stellantis ma najgorszą propozycję dotyczącą progresji płac, wynagrodzeń pracowników tymczasowych i przejścia na pełny etat, dostosowania kosztów utrzymania (COLA) i innych.

Wspomniany zakład na przedmieściach Detroit produkuje pickupy Ram 1500. Akcje Stellantis zwyżkowały o ponad 30% w porównaniu z początkiem tego roku.

Pickup Stellantis Ram 1500 ma solidne zapasy

Fabryka w Michigan z pewnością jest kluczowa dla Stellantis, który nie skomentował jeszcze dzisiejszego rozwoju sytuacji.

Jednak ma lepszą pozycję, aby poradzić sobie ze strajkiem, który wpływa przede wszystkim na produkcję jego pickupów, niż rywale Ford i General Motors, ponieważ dostawy Ram 1500 trwają już znacznie ponad 100 dni.

W sumie ponad 40 000 członków United Auto Workers strajkuje obecnie przeciwko trzem wielkim amerykańskim producentom samochodów.

Wyniki finansowe za trzeci kwartał Stellantis ma opublikować 31 października. Konsensus jest taki, że w bieżącym roku będzie zarabiał 5,90 USD na akcję, a w przyszłym roku oczekuje się znacznego spadku do 5,29 USD na akcję.

