Analiza cen akcji Unicredit: gdzie aspekty techniczne spotykają się z podstawami

Kurs akcji Unicredit (MIL: UCG) był w tym roku jedną z najlepiej radzących sobie spółek bankowych na świecie. Akcje osiągnęły najwyższy poziom 24 euro, najwyższy poziom od grudnia 2015 r. Podskoczyły o ponad 225% z najniższego poziomu w 2022 r. Co najważniejsze, w tym roku gwałtownie wzrosły o ponad 80%, podczas gdy fundusz Invesco KBW ETF spadła o prawie 30%.

Unicredit dobre wyniki finansowe

Unicredit, największy bank we Włoszech, radzi sobie dobrze, gdyż firma w dalszym ciągu korzysta z rosnących stóp procentowych. Wyniki finansowe spółki pokazały, że przychody netto w trzecim kwartale wzrosły o 23% do 5,8 miliarda euro. Wynik odsetkowy netto wzrósł o 455, do czego przyczyniły się wyższe stopy procentowe.

Przychody z opłat spadły o 5% do 1,75 miliarda euro, podczas gdy przychody z handlu wzrosły o 27% do 499 milionów euro. W rezultacie spółka planuje przekazać swoim akcjonariuszom 6,5 miliarda euro w formie dywidend i skupu akcji własnych. Podjęła także decyzję o utworzeniu 1,3 miliarda euro w rezerwach na krajowy podatek od nieoczekiwanych zysków.

Unicredit to także jeden z najbezpieczniejszych banków w regionie. Posiada współczynnik CET1 na poziomie 17,19%, czyli znacznie więcej niż inne banki. Na przykład JPMorgan, znany ze swojego bilansu-twierdzy, ma współczynnik CET1 na poziomie 13,2%. Podobnie inne banki, takie jak Wells Fargo, State Street, Bank of America i Citigroup, mają współczynnik CET1 mniejszy niż 12.

Unicredit ma dobre wyniki w zakresie dywidend, mimo że rząd włoski nakłada podatki od nadzwyczajnych zysków. Jej stopa dywidendy wynosi 4,65%, czyli jest wyższa niż w przypadku innych spółek. Jego wypłaty są stosunkowo wyższe niż w przypadku konkurentów.

Unicredit jest również stosunkowo tańszy niż inne banki europejskie, takie jak BNP Paribas, ING, Santander i Credit Agricole. Ma wielokrotność PE typu forward wynoszącą 5x, podczas gdy inne banki wzrosły do ponad 6.

Prognoza cen akcji Unicredit

Wykres dzienny pokazuje, że cena akcji Unicredit w ciągu ostatnich kilku miesięcy znajdowała się w silnym trendzie zwyżkowym. 22 września osiągnął najwyższy poziom 23,825 euro. Akcje utworzyły silny wzór potrójnego szczytu, którego dekolt wynosi 20,40 euro.

Cena akcji Unicredit wzrosła powyżej 50-dniowej i 100-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA). MACD również utworzył niedźwiedzi wzór dywergencji. Dlatego chociaż Unicredit jest dobrą spółką, analiza techniczna wskazuje na dalsze spadki w nadchodzących dniach. Jeśli tak się stanie, najprawdopodobniej nastąpi ponowny test kluczowego wsparcia na poziomie 20,40 euro.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.