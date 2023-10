Ceny akcji Keringa, LVMH i Hermesa spadły: kupić spadek?

Akcje towarów luksusowych spadły w związku ze spowolnieniem wzrostu na kluczowych rynkach, takich jak Chiny, Unia Europejska i Stany Zjednoczone. Cena akcji LVMH spadła w tym tygodniu do najniższego poziomu 659,6 euro, co oznacza spadek o ponad 24% w porównaniu z najwyższym poziomem w tym roku. W rezultacie majątek Bernarda Arnauta spadł o ponad 4,6 miliarda dolarów, do 157 miliardów dolarów.

Kering, spółka matka Gucci, Balenciagi, Bottega Veneta i Yves Saint Laurent, spadła do 391 euro, najniższego poziomu od marca 2020 roku. W porównaniu z najwyższym poziomem w tym roku spadła o ponad 47%.

Podobnie spadły także akcje Hermesa. Akcje spadły do 1761 euro, najniższego poziomu od marca 2023 r. Spadły o ponad 12% w stosunku do najwyższego poziomu od początku roku. W Szwajcarii akcje Swatch Group spadły do 230,6 CHF, czyli o 30% poniżej najwyższych wartości z 2023 roku.

Firmy produkujące towary luksusowe przechodzą poważny reset w związku ze spowolnieniem światowej gospodarki. Firmy te odnotowały silny wzrost podczas pandemii, ponieważ stopy procentowe utrzymują się na historycznie niskim poziomie, a ceny akcji i kryptowalut gwałtownie wzrosły.

We wtorek Kering podał, że jego ogólna sprzedaż spadła w trzecim kwartale o 9% do ponad 4,4 miliarda euro. Wszystkie marki z wyjątkiem Kering Eyewear i Corporate znalazły się na minusie. Z drugiej strony LVMH odnotowała wzrost przychodów w ciągu dziewięciu miesięcy do ponad 62,2 miliarda euro w związku ze spowolnieniem w Chinach i USA.

Hermes natomiast opublikował stosunkowo dobre wyniki finansowe. Jej sprzedaż wzrosła do 3,4 miliarda euro w trzecim kwartale i o 22% w pierwszych dziewięciu miesiącach roku.

Czy zakup dipu jest bezpieczny?

Akcje LVMH, Kering, Hermes, Swatch

Czy zatem ma sens kupowanie dipów takich firm jak LVMH, Hermes i Kering? Ogólnie rzecz biorąc, podejrzewam, że w nadchodzących miesiącach branża dóbr luksusowych będzie nadal spowalniać, w miarę utrzymywania się stóp procentowych na podwyższonym poziomie.

Największym ryzykiem dla tych firm są Chiny, kluczowy rynek. Najnowsze dane pokazują, że gospodarka kraju nie radzi sobie dobrze, co skłoniło rząd do uruchomienia pakietu stymulacyjnego.

Uważam jednak, że w dłuższej perspektywie kupowanie spadków cen akcji spółek z branży dóbr luksusowych ma sens. Historycznie rzecz biorąc, firmy te były zwykle bardziej stabilne niż podstawowe produkty konsumenckie, ponieważ skupiały się na klasie wyższej, która ma więcej wydatków uznaniowych.

Co najważniejsze, akcje te odbiją, jeśli banki centralne zaczną obniżać stopy procentowe. Analitycy oczekują, że Rezerwa Federalna rozpocznie obniżki stóp procentowych w 2024 roku.

https://www.youtube.com/watch?v=jMDeS3PD7iM

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.