Indeks DAX cieszy wyniki Deutsche Banku, ale ryzyko pozostaje

W środę niemieckie giełdy odnotowały wzrosty po relatywnie dobrych wynikach finansowych Deutsche Banku. Indeks DAX, który śledzi największe spółki blue chip w Niemczech, wzrósł do 14 800 euro, kilka punktów powyżej najniższego poziomu z tego tygodnia, wynoszącego 14 642 euro.

Wyniki Deutsche Banku

W ciągu ostatnich kilku lat Deutsche Bank dokonał ogromnej przemiany. Firma, która kilka lat temu prawie upadła, stała się jedną z najbardziej dochodowych w branży.

Opublikowane w środę wyniki wykazały, że zyski spółki w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy wzrosły do ponad 5 miliardów euro, a przychody wzrosły o 6% do 22,2 miliarda euro. Wzrost ten nastąpił, gdy stopy procentowe w Europie osiągnęły najwyższy poziom w historii.

Co więcej, zyski Deutsche Banku po opodatkowaniu wzrosły do 3,5 miliarda euro, podczas gdy wpływy do jego sektora Private Bank i Asset Management wzrosły do 39 miliardów euro. W rezultacie cena akcji Deustche Banku wzrosła o ponad 6%. Akcje wzrosły o ponad 32% z najniższego poziomu w tym roku.

Mimo to niemieckie akcje nadal przeżywają poważne trudności. Po pierwsze, producenci samochodów, tacy jak Volkswagen, BMW i Mercedes Benz, działają w nowej normalności. Chociaż firmy te od wieków dominowały w branży motoryzacyjnej, pojawia się nowa konkurencja.

Volkswagen jest bardziej bezbronny ze względu na swój duży udział w rynku w Chinach. Rynek chiński jest obecnie zdominowany przez chińskie marki, takie jak Byd, Li Auto i Nio. Chociaż firma współpracuje z Xpeng , będzie miała trudności z dominacją w sposób, w jaki miała to miejsce w przeszłości.

Ci niemieccy producenci samochodów są również wyceniani na rynku europejskim przez tanie – ale równie dobre – chińskie firmy. Na początku tego miesiąca władze europejskie ogłosiły wszczęcie dochodzenia w sprawie chińskich pojazdów elektrycznych. Dochodzenie może doprowadzić do represji ze strony władz chińskich.

Inne niemieckie firmy również stoją w obliczu poważnych trudności, ponieważ koszty prowadzenia działalności stale rosną. W rezultacie zaufanie przedsiębiorców do regionu nadal spada. Firmy i osoby prywatne również borykają się z trudnościami w obliczu rosnących stóp procentowych. Jak pisaliśmy wcześniej, podaż pieniądza M2 w Europie spadła ponownie we wrześniu.

Prognoza indeksu DAX

Wykres DAX autorstwa TradingView

W moim ostatnim artykule na temat niemieckiego DAX ostrzegałem, że indeks będzie miał niedźwiedzie wybicie. Przytoczyłem wzór klina rosnącego, który jest jednym z najbardziej niedźwiedzich sygnałów. Akcje spadły obecnie poniżej dolnej części formacji klina.

Jednocześnie akcje spadły poniżej kluczowego wsparcia na poziomie 15 503 euro, najniższego poziomu w lipcu i sierpniu. Kurs ten przesunął się także poniżej 50-dniowych i 100-dniowych średnich kroczących, podczas gdy Indeks Względnej Siły (RSI) się cofnął.

W związku z tym perspektywy dla akcji są niedźwiedzie, a kolejny poziom do obserwacji to 14 476 euro, najniższy poziom z 20 marca.

