Ceny Zilliqa, Tron i Near Protocol stabilne przed decyzją FOMC

Ceny kryptowalut dołączyły do amerykańskich akcji podczas dużego wzrostu, gdy inwestorzy czekali na ważną decyzję Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC). Dow Jones podskoczył o ponad 250 punktów, podczas gdy S&P 500 i Nasdaq 100 poszybowały w górę o ponad 0,80%.

W pobliżu, Tron i Zilliqa rośnie liczba tokenów

Moneta Near Protocol (NEAR) była w środę tokenem o najlepszych wynikach, ponieważ wskoczyła do najwyższego poziomu od lipca. W ciągu ostatnich 12 dni z rzędu wzrósł on o prawie 50% w stosunku do najniższego poziomu z października.

Near wyprzedził nadchodzące wydarzenie NearCon zaplanowane na 7 listopada. Wydarzenie ma zwykle kilka dużych wydarzeń, które poruszają jego ekosystem

Cena Tron (TRX) również kontynuowała wzrostowy wzrost, co czyni go najlepiej radzącą sobie dużą kryptowalutą w tym roku. Moneta podskoczyła do 0,1007 dolara, co stanowi najwyższy poziom od listopada 2021 r.

Tron podskoczył ze względu na dobrą wydajność swojego ekosystemu. Całkowita wartość zablokowana (TVL) w ekosystemie JustLend wzrosła do ponad 5,7 miliarda dolarów, co czyni ją trzecim co do wielkości graczem w branży po Lido i Maker. Rzeczywiście, token JST Justa, token zarządzania, oscyluje w pobliżu najwyższego punktu od maja ubiegłego roku.

Cena Zilliqa również nadal rosła. Token ZIL wzrósł do maksimum na poziomie 0,020 dolara, najwyższego punktu od sierpnia tego roku. W przeciwieństwie do Near Protocol i Tron, ekosystem Zilliqa był w ciągu ostatnich kilku miesięcy stosunkowo wyciszony. Dane DeFi Llama i DappRadar pokazują, że większość aplikacji dApp w ekosystemie nie wykazuje żadnych działań rynkowych.

Zilliqa kontra Near Protocol kontra Tron

Decyzja Rezerwy Federalnej

Kolejnym kluczowym katalizatorem cen Near Protocol, Zilliqa i Tron jest nadchodząca decyzja Fed. Większość analityków uważa, że Fed drugi raz z rzędu wstrzyma się z podwyżkami stóp procentowych.

Fed zmaga się z wieloma wyzwaniami w amerykańskiej gospodarce. Inflacja nadal utrzymuje się na wysokim poziomie, a gospodarka wydaje się odporna. Opublikowane w zeszłym tygodniu dane gospodarcze pokazały, że PKB wzrosło w III kwartale o 4,9%, przy utrzymaniu stabilnych wydatków konsumenckich.

Jednak na rynku obligacji migają czerwone znaki, ponieważ rentowność obligacji 10-letnich i 30-letnich utrzymuje się na najwyższym poziomie od ponad dziesięciu lat. W rezultacie rząd wydaje obecnie ponad 800 miliardów dolarów na spłatę swojego długu, a liczba ta może wkrótce osiągnąć 1 bilion dolarów. Te altcoiny prawdopodobnie zareagują na kolejne działania Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Analitycy uważają, że organ regulacyjny ostatecznie zatwierdzi przed końcem roku fundusze ETF Bitcoin takich firm jak Blackrock, Invesco i Ark Invest.

