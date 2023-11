Bitcoin i inne kryptowaluty dołączyły do giełdy w silnym wzroście w zeszłym tygodniu, gdy poprawiły się warunki gospodarcze. Wartość BTC wzrosła do 35,200 USD, podczas gdy łączna kapitalizacja rynkowa wszystkich monet wzrosła do ponad 1,32 bln USD.

Wzrost Bitcoina zbiegł się w czasie z wielkim powrotem na giełdę, gdy indeksy Dow Jones, Nasdaq 100 i S&P 500 miały najlepszy tydzień od miesięcy. Rentowności obligacji, indeks dolara amerykańskiego (DXY) i cena ropy naftowej spadły.

Głównym katalizatorem tego trendu jest decyzja Rezerwy Federalnej i stosunkowo słabe dane o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA (NFP). Liczby te sugerowały, że Fed prawdopodobnie utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie w nadchodzących miesiącach i obniży je w 2024 roku.

Tokeny meme radziły sobie dobrze

Bliższe spojrzenie na rynek kryptowalut pokazuje, że monety meme radziły sobie dobrze w ciągu ostatnich kilku miesięcy. W piątek pisaliśmy, że Memecoin (MEME) stał się kluczową kryptowalutą, ponieważ jego cena gwałtownie wzrosła. Jego kapitalizacja rynkowa wzrosła do ponad 200 mln USD, mimo że jego strona internetowa jasno pokazuje, że nie ma on żadnej użyteczności ani zastosowania.

Inne monety meme także ostatnio zyskały na wartości. Cena Pepe gwałtownie skoczyła, zwiększając jej kapitalizację rynkową do ponad 400 mln USD. Taboo Token, kryptowaluta z sektora przemysłu dla dorosłych, również poszybowała w górę, dając jej kapitalizację rynkową w wysokości ponad 30 mln USD.

Ten wzrost liczby monet meme zbiega się ze wzrostem indeksu strachu i chciwości. Dane CoinMarketCap pokazują, że indeks podskoczył do strefy chciwości wynoszącej 72. W większości przypadków Bitcoin i inne kryptowaluty rosną, gdy inwestorzy są ogólnie chciwi na rynku.

Źródłem tej chciwości jest poczucie, że Rezerwa Federalna wejdzie w fazę luzowania. Poza tym istnieją oznaki, że amerykańska gospodarka zwalnia z powodu napiętych warunków monetarnych.

Przedsprzedaż Shiba Memu trwa

Wzrost liczby monet meme sprawił, że wielu inwestorów szuka kolejnej wielkiej rzeczy w branży. To wyjaśnia, dlaczego wielu inwestorów przeniosło swoje zasoby na nadchodzące monety meme, z których niektóre są w przedsprzedaży.

Shiba Memu, jedna z najpopularniejszych wschodzących monet meme, zebrała od inwestorów ponad 4,36 mln USD w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Deweloperzy mają nadzieję, że dzięki rosnącemu popytowi uda im się zebrać znacznie więcej pieniędzy. W rezultacie przedłużyli oni okres przedsprzedaży do końca grudnia.

Istnieją trzy główne powody, dla których token Shiba Memu prawdopodobnie poradzi sobie dobrze w dłuższej perspektywie. Po pierwsze, jak widzieliśmy podczas pandemii, kryptowaluty mają tendencję do radzenia sobie dobrze, gdy Fed zachowuje się nieco gołębio. Tak prawdopodobnie będzie w przypadku, gdy bank zacznie obniżać stopy procentowe w 2024 roku. Po drugie, kryptowaluty mają tendencję do radzenia sobie dobrze przed okresem halvingu Bitcoina, a ma on nastąpić w kwietniu 2024 roku. Token Shiba Memu można tutaj.