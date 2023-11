Kurs wymiany USD/RUB zbliża się do kluczowego psychologicznego poziomu w miarę kontynuacji odbicia rubla rosyjskiego i osłabienia indeksu dolara amerykańskiego (DXY). W poniedziałek para spadła do minimum na poziomie 92,50 i oscyluje w pobliżu najniższego poziomu od 17 sierpnia tego roku. Od najwyższego poziomu w tym roku spadł on o prawie 10%.

Wygląda na to, że Rosja wygrywa

Wojna na Ukrainie trwa, a oba kraje straciły tysiące żołnierzy. Chociaż wojna jeszcze się nie skończyła, istnieją oznaki zwycięstwa Rosji. Po pierwsze, Rosja nadal okupuje ponad jedną piątą Ukrainy, a jej gospodarka radzi sobie dobrze pomimo zachodnich sankcji. Ukraińska kontrofensywa utknęła w martwym punkcie.

Co więcej, istnieją oznaki, że kraje zachodnie tracą dynamikę w finansowaniu wojny, która może zająć lata. W Stanach Zjednoczonych spora liczba Republikanów odrzuciła wezwania do finansowania Ukrainy.

Co najważniejsze, Rosja korzysta na podwyższonych cenach ropy naftowej. Brent kosztuje 85 dolarów, a West Texas Intermediate (WTI) – 80 dolarów. Rosji udało się ominąć politykę kontroli cen krajów zachodnich.

Jest w stanie to osiągnąć, wykorzystując stare tankowce, które nie są śledzone przez kraje zachodnie. Jednocześnie Rosji udało się przenieść sprzedaż ropy i gazu z krajów zachodnich do takich krajów jak Indie i Rosja.

W rezultacie analitycy uważają obecnie, że Rosja osiągnie docelowy deficyt budżetowy na poziomie 2%. Kilka miesięcy temu część krajów zachodnich spodziewała się, że deficyt wyniesie od 5% do 6%. Dochody Rosji z ropy naftowej wzrosły w październiku ponad dwukrotnie w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Rubel rosyjski również radzi sobie dobrze, gdyż inwestorzy reagują na trwające kontrole walutowe przez władze rosyjskie. Kontrole te oznaczają, że zachodnie firmy opuszczające Rosję ograniczają się do sposobu wypłaty środków. Mogą sprzedawać swoje przedsiębiorstwa albo w rublach, albo w walutach obcych. Ta druga opcja jest dłuższa i dość nieefektywna.

Co więcej, rosyjska gospodarka ma się dobrze, a stopa bezrobocia wynosi 3%, podczas gdy indeks MOEX był w tym roku jednym z najlepszych wykonawców.

Rubel rosyjski również zyskał na wartości po tym, jak indeks dolara amerykańskiego (DXY) spadł po zeszłotygodniowej decyzji Fed i danych o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym (NFP).

Analiza techniczna USD/RUB

Wykres USD/RUB sporządzony przez TradingView

Wykres dzienny pokazuje, że kurs USD do RUB w ciągu ostatnich kilku dni obniżył się. Opadł poniżej dolnej części kanału wzrostowego, który jest pokazany na czerwono. 25-dniowe i 50-dniowe średnie kroczące utworzyły niedźwiedzi wzór krzyżowania się.

W tym samym czasie Indeks Względnej Siły (RSI) i Oscylator Stochastyczny wskazały w dół. To sygnał, że rubel rosyjski nabiera tempa. Dlatego perspektywy dla tej pary są niedźwiedzie, a kolejnym punktem do obserwacji będzie psychologiczny punkt na poziomie 90.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.