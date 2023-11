Cena akcji Tilray Brands (TLRY) może wkrótce spaść o 17%.

Cena akcji Tilray Brands (NASDAQ: TLRY) gwałtownie spada w tym roku w związku z obawami dotyczącymi branży konopi indyjskich. Akcje spadły we wtorek do najniższego poziomu 1,83 dolara, co oznacza spadek o ponad 46% w porównaniu z najwyższym poziomem we wrześniu. Inne firmy, takie jak Curaleaf, Aurora Cannabis, Canopy Growth i Truelive Cannabis również spadły.

Problemy związane z konopiami indyjskimi trwają

Tilray Brands to jedna z największych firm w branży konopi indyjskich. Na przestrzeni lat firma rozwijała się organicznie i nieorganicznie. Przejął takie firmy jak HEXO, Redhook, Aphria i Natura Naturals. Ostatnio rozszerzyła swoją działalność poprzez przejęcie ośmiu marek piwa od AB InBev.

Tilray Brands i inne firmy produkujące konopie indyjskie borykały się z problemami w ciągu ostatnich kilku lat. Po pierwsze, w Stanach Zjednoczonych musieli stawić czoła licznym przeciwnościom, gdzie politycy z trudem wprowadzali kompleksowe regulacje dotyczące konopi indyjskich. W ciągu ostatnich kilku lat firmy produkujące konopie indyjskie również musiały stawić czoła znacznej konkurencji.

Biznes firmy nie rozwija się tak szybko, jak jeszcze kilka lat temu. Jej przychody w ostatnim kwartale wyniosły 177 mln dolarów, co oznacza wzrost o 15% w porównaniu z tym samym kwartałem 2022 r. Przychody kanadyjskie z konopi indyjskich wzrosły o 16%, podczas gdy przychody międzynarodowe wzrosły o ponad 37%.

Tilray Brands również poczyniła duże postępy w ciągu ostatnich kilku miesięcy. W tym roku obniżył swoje całkowite zadłużenie o 177 mln dolarów. Ponadto w ciągu ostatnich kilku miesięcy synergia spółki w ramach transakcji HEXO wzrosła do 27 mln dolarów.

Co więcej, firma poczyniła duże postępy w branży napojów. Przejęła kilka przedsiębiorstw produkujących piwa rzemieślnicze od AB InBev. Ta dywersyfikacja jest ważna, ponieważ chroni ją przed wymagającym przemysłem konopi indyjskich.

Przychody z działalności związanej z napojami wzrosły w ostatnim kwartale o 17% do 24,2 miliona dolarów. Tilray ma nadzieję, że przychody jej działalności alkoholowej wzrosną do 300 milionów dolarów.

Dlatego Tilray wydaje się być w lepszej sytuacji niż inne firmy produkujące konopie indyjskie, które koncentrują się na pojedynczych produktach.

Prognoza cen akcji Tilray Brands

Wykres TLRY autorstwa TradingView

Kurs akcji TLRY od kilku miesięcy znajduje się w silnym trendzie spadkowym. Odrobił większość zysków, jakie osiągnął kilka miesięcy temu, kiedy osiągnął szczyt na poziomie 3,39 USD. Akcje pozostały poniżej 50-dniowych i 100-dniowych średnich kroczących.

Wskaźnik TRIX skierował się w dół, podczas gdy Indeks Względnej Siły (RSI) spadł poniżej neutralnego punktu 50. Co więcej, spadł poniżej ważnego poziomu wsparcia na poziomie 2,17 USD, najniższego punktu z 26 kwietnia.

W związku z tym perspektywy cen akcji Tilray Brands są niedźwiedzie, a kolejnym punktem wsparcia będzie poziom 1,50 dolara. Cena ta jest zgodna z moją ostatnią prognozą Tilray.

Cena ta jest najniższym punktem w tym roku i różni się od obecnego poziomu o ponad 16,90%. Spadek poniżej tego wsparcia otworzy możliwość jego spadku do 1,0 dolara.

