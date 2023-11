Prognoza USD/JPY: sygnał w postaci formacji podwójnego szczytu

Kurs wymiany USD/JPY znajduje się na ważnym poziomie oporu, ponieważ inwestorzy oceniają kolejne działania Rezerwy Federalnej i Banku Japonii (BoJ). We wtorek kurs pary wynosił 150,50, kilka punktów poniżej najwyższego od początku roku poziomu 151,96. Wzrosła o ponad 18% w stosunku do najniższego poziomu w styczniu.

Polityka Fed i BoJ

Para USD/JPY od kilku miesięcy znajduje się w silnym trendzie wzrostowym. Wzrost ten wynika głównie z działań Banku Japonii. Bank w swojej ostatniej decyzji podjął decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie -0,10%.

BoJ zdecydował się także skorygować kontrolę krzywej dochodowości (YCC), zezwalając obligacjom rządowym na obniżenie oprocentowania do 1%. We wtorek po południu rentowność ta wynosiła 0,877%, czyli mniej niż 0,95% w tym miesiącu.

Kurs USD/JPY zareagował na najnowsze dane ekonomiczne z Japonii. Według agencji statystycznej średnie zarobki gotówkowe wzrosły we wrześniu o 1,2% z 0,9% w poprzednim miesiącu.

Dodatkowe dane wykazały, że wydatki gospodarstw domowych w Japonii wzrosły o 0,3%, czyli lepiej niż mediana szacunków wynosząca -0,4%. Wydatki wzrosły w poprzednim miesiącu o 3,9%. Co więcej, wydatki gospodarstw domowych w kraju spadły o 2,8% w porównaniu z tym samym miesiącem wcześniej.

Kolejną ważną wiadomością dotyczącą USD/JPY była podjęta w zeszłym tygodniu decyzja Rezerwy Federalnej. Bank podjął w nim decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie pomiędzy 5,25% a 5,50%. Pozostawiło to także otwarte drzwi do kolejnej podwyżki stóp procentowych.

Większość analityków uważa jednak, że bank utrzyma stopy w tym przedziale przez jakiś czas. Poza tym najnowsze dane o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym (NFP) pokazały, że w październiku do gospodarki przybyło ponad 150 tys., a stopa bezrobocia wzrosła do 3,9%.

Analiza techniczna USD/JPY

Wykres USD/JPY sporządzony przez TradingView

Wykres tygodniowy pokazuje, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy para USD/JPY znajdowała się w silnym trendzie zwyżkowym. Niedawno ponownie przetestował ważny punkt oporu na 151,96. Para utworzyła wzór przypominający podwójny top, którego dekolt wynosi 127,41.

W tym samym czasie Indeks Względnej Siły (RSI) i Oscylator Stochastyczny (SO) przesunęły się do poziomu wykupienia. Dlatego perspektywy dla tej pary są na razie neutralne. Ruch powyżej najwyższego od początku roku poziomu 151,96 unieważni tę byczą prognozę, co wypchnie ją znacznie wyżej.

Alternatywą jest potwierdzenie tezy o podwójnym szczycie, co zepchnie parę znacznie niżej do kolejnego wsparcia na poziomie 140.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.