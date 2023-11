Akcje Digital World (DWAC) spadły: za wszelką cenę unikaj Trump SPAC

W ciągu ostatnich kilku tygodni cena akcji spółki Digital World Acquisition (NASDAQ: DWAC) poruszała się w trendzie bocznym, w związku z oczekiwaniem inwestorów na ostateczną fuzję. We wtorek akcje notowane były po cenie 15,45 dolarów, o kilka punktów wyżej od najniższego poziomu z poprzedniego miesiąca wynoszącego 14,25 dolarów. W sumie wzrosły o 25% od najniższego poziomu w historii i pozostają 91% poniżej najwyższego poziomu w historii.

Szanse i zagrożenia przed nami

Najważniejszą wiadomością roku DWAC była ugoda na kwotę 18 milionów dolarów z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Ugoda, choć kosztowna, zakończyła długi spór, który uniemożliwił ostateczną fuzję SPAC z Truth Social Trumpa.

Kolejną ważną wiadomością była decyzja SPAC o przedłużeniu okresu due diligence do września 2024 r. W większości okresów fuzje SPAC trwają krócej niż 7 miesięcy. Rodzi to poważne pytania o to, czy transakcja dojdzie do skutku.

Przed akcjami DWAC stoi kilka okazji. Po pierwsze, analitycy uważają, że Truth Social odnotuje większą aktywność przed następnymi wyborami powszechnymi w 2024 r. W większości okresów firmy z branży mediów społecznościowych, takie jak Twitter, Reddit i Facebook, odnotowują większą aktywność w okresie wyborczym.

Inną prawdopodobną szansą jest to, że na działalność sieci będzie większy popyt, ponieważ procesy karne Trumpa prawdopodobnie doprowadzą do większej aktywności. Wszystko to może przełożyć się na większe przychody firmy.

Ryzyko przewyższa możliwości

Wierzę, że DWAC i Truth Social Trumpa stoją przed większymi wyzwaniami niż możliwościami. Po pierwsze, Truth Social nie radzi sobie dobrze pod względem użytkowania. Spojrzenie na dane użytkowników pokazuje, że Trump ma mniej niż 6 milionów obserwujących w Truth Social.

Dla kontrastu, na Twitterze miał ponad 80 milionów obserwujących. Dlatego rzeczywistość jest taka, że nie ma skali, która mogłaby konkurować z takimi firmami jak Twitter, Facebook i Snap.

Po drugie, Truth Social stoi w obliczu ryzyka monetyzacji, ponieważ wiele dużych firm nie będzie chciało być kojarzone ze stroną prawicową. Widzieliśmy to w mediach głównego nurtu, gdzie wiele dużych firm trzymało się z daleka od Fox News, a nawet Rumble.

Po trzecie, historycznie rzecz biorąc, SPAC nie osiągały dobrych wyników. Popularne SPAC, takie jak Virgin Galactic, ContextLogic, VinFast i Canoo, mocno spadły w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że po fuzji SPAC akcje DWAC będą nadal spadać.

Co więcej, Truth Social stoi w obliczu silnej konkurencji na przestrzeni prawicowej. Największym konkurentem jest X, wcześniej znany jako Twitter, który w większości rozwiązał wyzwanie, któremu chciała sprostać Truth Social. Pod rządami Elona Muska Twitter stał się obecnie wielkim miejscem namiotowym dla ludzi wyznających wszystkie ideologie. Bliższe spojrzenie na inne konserwatywne sieci mediów społecznościowych, takie jak Gab i Parler, pokazuje, że walczyły one o zdobycie popularności. Parler został zamknięty w sierpniu.

Co najważniejsze, Truth Social nadal nie ma większego udziału w rynku międzynarodowym, co jest ważne dla wszystkich firm zajmujących się mediami społecznościowymi. Ponadto firma jest w pełni zależna od Trumpa, co stwarza sytuację wysokiego ryzyka.

Dlatego wszystkie te czynniki wyjaśniają, dlaczego inwestowanie w akcje DWAC jest dość ryzykowne. Żeby było jasne, akcje często charakteryzują się krótkimi wyprzedażami, co sprawia, że ich posiadanie jest dość ryzykowne.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.