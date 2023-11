Słaby, ale powyżej oczekiwań PKB Wielkiej Brytanii nie wstrząsa GBPUSD

W dzisiejszym komunikacie Urząd Statystyki Narodowej (ONS) podał, że długo oczekiwany PKB za III kwartał poprawił się o 0,6% r/r, co było zgodne z szacunkami rynkowymi i niezmienione w porównaniu z wynikami za II kwartał.

Było to również powyżej konsensusu szacunkowego wynoszącego 0,5%, jak podało TradingEconomics.com.

Source: TradingEconomics.com

Niemniej jednak jest to najniższy zarejestrowany wzrost od kwietnia 2021 r., w którym w związku ze światowym kryzysem zdrowotnym nastąpił spadek o 6,7% r/r.

W ujęciu kwartalnym dane nie wykazały wzrostu PKB za III kwartał na poziomie 0,0% kw./kw., choć było to lepsze od konsensusu szacunkowego wynoszącego (-)0,1% kw./kw.

Oznaczało to również najsłabszy wzrost od czterech kwartałów.

We wrześniu 2023 r. PKB Wielkiej Brytanii wzrósł o 1,3% r/r w porównaniu z 0,5% r/r w sierpniu 2023 r.

Trzymiesięczna średnia PKB utrzymała się na poziomie 0,0%, ale była lepsza od konsensusu na poziomie (-)0,1%, a jednocześnie odbiegała od poprzedniego odczytu wynoszącego 0,3%.

Ogólnie rzecz biorąc, roczny wzrost prawdopodobnie odciążył rynki, jednak w tym roku gospodarka w dalszym ciągu utrzymuje letnią trajektorię wzrostu, co utrudnia najwyższa inflacja wśród gospodarek rozwiniętych, niezrównoważone koszty energii, restrykcyjna polityka pieniężna i obawy przed zbliżającą się recesją.

Pozostałe publikacje danych ekonomicznych

W ujęciu rocznym produkcja przemysłowa i przetwórcza wzrosła odpowiednio o 1,5% r/r i 3,0% r/r za miesiąc wrzesień 2023 r.

Jednak w ujęciu miesięcznym produkcja przemysłowa nie odnotowała wzrostu na poziomie 0,0% m/m, mimo że była powyżej spadku z poprzedniego miesiąca o (-)0,5% m/m.

Produkcja przemysłowa znacznie wzrosła z (-)0,7% m/m w sierpniu 2023 r. do 0,1% m/m w najnowszym raporcie.

Wstępne dane dotyczące inwestycji przedsiębiorstw odnotowały wzrost o 2,8% r/r, ale gwałtownie spadły w porównaniu z 9,2% r/r w poprzednim kwartale.

W dodatku było to znacznie poniżej prognoz rynkowych na poziomie ponad 6% r/r.

Zamówienia budowlane nadal gwałtownie spadają, spadając o (-)20,0% r/r w porównaniu do (-)17,6% r/r z poprzedniego raportu.

Był to mocny cios, biorąc pod uwagę szacunki dodatniego wzrostu wśród analityków branżowych na TradingEconomics.com.

Jasnym punktem była produkcja budowlana, która we wrześniu 2023 r. wzrosła o 2,8% r/r, czyli więcej niż w poprzednim raporcie, który pokazywał wzrost o 1,8% r/r.

Funt brytyjski

Biorąc pod uwagę wzrost globalnych obaw przed gwałtowną recesją, kilka kluczowych banków centralnych wstrzymało na razie podwyżki stóp procentowych.

Dotyczy to także Banku Anglii, gdzie na listopadowym posiedzeniu decydenci utrzymali stopę procentową banku na poziomie 5,25%.

Choć dane o PKB były znacznie powyżej oczekiwań rynkowych, para GBPUSD nie wykazała dużego impetu.

W momencie pisania tego tekstu para walutowa notowana jest na poziomie 1,2221, nieznacznie powyżej sesyjnego minimum na poziomie 1,2211.

Kurs funta, który notuje ciągłe spadki od czasu osiągnięcia w połowie lipca 2023 r. najwyższego od 52 tygodni poziomu 1,3142, będzie miał trudności z nabraniem znacznego impetu bez przekroczenia przynajmniej poziomu 1,240.

Biorąc jednak pod uwagę stosunkowo słabe perspektywy dalszego rozwoju gospodarki brytyjskiej, osiągnięcie tego celu w sposób trwały wydaje się mało prawdopodobne.

Istotnym czynnikiem tłumiącym jest inflacja – wrześniowy CPI wyniósł 6,7% r/r, a inflacja bazowa utrzymała się na wysokim poziomie 6,1% r/r.

Pomimo przyspieszenia poziomu cen, obniżki stóp mają wejść w życie w 2024 r., a Narodowy Instytut Badań Ekonomicznych i Społecznych (NIESR) szacuje, że szansa na wejście gospodarki w recesję do 2024 r. wynosi trzy do pięciu.

W raporcie sugeruje się, że obrona przed kryzysem kosztów utrzymania w najsłabszych ekonomicznie grupach demograficznych Wielkiej Brytanii wymagałaby:

…zwiększenie dochodów o 4000 funtów rocznie (dla najniższych 10% populacji), aby móc cieszyć się takim samym standardem życia, jak w roku przed pojawieniem się Covid-19.

Sygnalizuje to, że rząd prawdopodobnie będzie musiał dokonać płatności uzupełniających i zainwestować w dodatkową politykę socjalną, być może rezygnując przynajmniej z części potencjału wzrostu w przyszłości.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.