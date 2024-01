W dokumentach regulacyjnych AMC wyceniona została na 7,47 dolara, ale co to oznacza dla rynku?

AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE:AMC) ogłosiła emisję 3,3 mln akcji. Według najnowszego zgłoszenia akcje zostały wymienione w zamian za weksle o wartości 25 mln dolarów z terminem zastawu w 2026 r. Firma wprowadziła również na rynek słodką transakcję, ogłaszając nową linię cukierków czekoladowych marki AMC. Informacje te są niewątpliwie dość przytłaczające dla niewprawnego oka. Dlatego oferujemy wnikliwą analizę tego, co ta transakcja oznacza dla inwestorów.

Emisja akcji w ramach długu zastawnego budzi wątpliwości z dwóch powodów. Po pierwsze, transakcja powoduje rozwodnienie dotychczasowych akcjonariuszy. Po drugie, transakcja sygnalizuje trudne perspektywy gospodarcze. W rezultacie rzeczywista wartość akcji została ustalona na jedynie 7,47 dolara. AMC dostrzegła te dwa wyzwania i ogłosiła nową linię cukierków.

Transakcja zamiany długu na kapitał następuje zaledwie kilka miesięcy po podziale akcji AMC. Podział udziałów nastąpił pod koniec sierpnia br. Szybki rozwój wydarzeń sygnalizuje, że firma desperacko pragnie pozyskać kapitał z rynków. Fakt, że AMC uciekła się do kosztownego długu wtórnego, potwierdza wyzwania kapitałowe, przed którymi stoi.

Nieszczęścia rynkowe AMC można lepiej zrozumieć, patrząc na stosunek ceny do sprzedaży. Ciekawym przypadkiem jest stosunek ceny do sprzedaży wynoszący zaledwie 0,4x. Jest to szczególnie prawdziwe, gdy AMC porównuje się z poziomem branżowym wynoszącym 1,2x P/S.

Niski stosunek ceny do sprzedaży może oznaczać, że AMC jest niedowartościowana ze względu na wzrost sprzedaży po pandemii. Wiemy jednak, że rynek uwzględnił już w cenach wzrost sprzedaży, a cena nadal spadała. Po ogłoszeniu zamiany długu na kapitał należy spodziewać się dalszych wstrząsów na rynku.

Akcje AMC tracą na wartości po ogłoszeniu zamiany długu na kapitał

Source – TradingView

Dane dotyczące cen akcji pokazują, że krótkoterminowe średnie kroczące nadal kształtowały się poniżej średnich długoterminowych. W odpowiedzi na najnowsze informacje z giełdy cena akcji również spadła o 8,46%. Przynajmniej spadek potwierdza nasze obawy, które szczegółowo opisujemy w powyższej analizie akcji.

Cena 6,17 USD jest niższa niż implikowana wycena wynosząca 7,47 USD. Kiedy uwzględnimy wolumeny po stronie podaży, jasne jest, że AMC stoi przed wyzwaniami na rynku i poza nim.

Streszczenie

Inwestorzy muszą przeanalizować wszystkie mieszane informacje pochodzące z AMC, zanim zanurkują na głęboką wodę. Sugerowana wartość wewnętrzna wynosząca 7,47 USD nie budzi zaufania inwestorów. Ogłoszenie o cukierkach dla smakoszy to tylko zachęta do uspokojenia rynków.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.